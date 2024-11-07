Langeleik Hasvoldseter leiken 500 år

Hasvoldseter-leiken fra Vardal, der året 1524 er skåret inn i treverket. 23. og 24. november feires langeleiken på Riksscenen.(Foto: Valdresmusea)

NotisFolkemusikk

Langeleiken i Norge fyller 500 år

Publisert
07.11.2024
Skrevet av
Guro Kleveland

Hasvoldseter-leiken fra Vardal er et symbol på en lang og levende langeleiktradisjon. Året 1524 er skåret inn i det, dermed er det duket for 500-årsfest for instrumentet som ga sine første toner på slutten av den nordiske middelalderen.

Hasvoldseter-leiken er altså den eldst daterte langeleiken i Norge, men den er også verdens eldste, kjente langeleik.

Mjøsmuseets nettsider får vi litt større kjennskap til denne historiske langeleiken:
Lenge trodde vi at langeleiken fikk sin utbredelse i Norge på 1600-tallet, og det vakte derfor stor oppsikt da Gjøvik spelmannslag i 1980 kunne vise fram en langeleik med året 1524 innskåret. Det var instrumentet til Petter Hasvoldseter (1928-2012), som bodde i Vibergsroa i Vardal – og som hadde leiken hengende på veggen oppstrenget og stemt.

Ikke bare var instrumentet en sensasjon, det var en like stor overraskelse at Petter kunne spille – en utøver i ubrutt tradisjon. Siden den gang har det vært et aktivt langeleikmiljø på Gjøvik med både spille- og byggegruppe. Faktisk er flere hundre kopier av Hasvoldseterlangeleiken bygget de siste 40 åra, deriblant flere hele klassesett.

Norsk langeleikforum, interesseorganisasjonen til folk som spiller, bygger og-eller hører på musikk med langeleik, har i anledning 500-årsjubileet gått sammen med Riksscenen om å stelle i stand en durabelig fest og feiring av det rike instrumentet 23.-24. november.

Langeleiken har i stor grad vært et soloinstrument, men blir i dag representert på mange ulike måter. Vi ønsker å feire dette mangfoldet med en heidundrandes langeleikhelg på Riksscenen, sier Inger Ellen Kolbjørnsen, styreleder i Norsk langeleikforum.

– Denne helgen vil både langeleikutøvere, langeleikentusiaster og instrumentmakere samles. Både gamle og nye instrument blir vist fram og spilt på, og det blir gode muligheter for å lære om instrumentets historie, og om spillestiler og repertoar gjennom historien. Instrumentmakere deler sin kunnskap med hverandre og publikum. Det blir plateslipp med Ingrid Lingaas Fossums Eit halvt tusenår, og på den store festkonserten kan du lytte til de beste utøverne før det blir dans til langeleikspill, forteller Kolbjørnsen.

Ingrid Lingaas Fossum (f. 1991) er fra Valdres, og er en av landets fremste unge langeleikutøvere. Lørdag 23. november kl. 18.00 er det slippkonsert for den nye plata hennes, Eit halvt tusenår, på Riksscenen i Oslo. (Foto: Siri Raitto)

Benjamin Rygh, Anders Røine, Ingrid Lingaas Fossum, Gunnlaug Lien Myhr og Kjell Bitustøyl er blant deltakerne som vil dele av både kunnskap og musikk gjennom langeleikens festhelg. Under selve festkonserten deltar en lang rekke kjente navn, i tillegg til barn og unge fra ulike steder i landet.

Og her kan du lese mer om jubileet og feiringen på Riksscenen lørdag 23. og søndag 24. november.

Hasvoldseter-leiken fra VardallangeleikNorsk langeleikforum

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

