Nina Qvam – direktør i Music Norway

Nina Qvam er direktør i Music Norway, eksportkontoret for norsk musikk. Her svarer hun på Tellef Kviftes innlegg «Hvor er Music Norway under Førdefestivalen?», publisert i Ballade tidligere i uka. (Foto: Ousu Oluf Leigh/Music Norway)

InnleggPolitikk & debatt

Music Norway: Har ikke trukket seg ut av samarbeidet med Førdefestivalen

Publisert
10.07.2026 11:06

Festivalens internasjonale program blir fortsatt støttet av Music Norway, skriver direktøren i Music Norway i svaret til Tellef Kvifte.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkt og refleksjoner. Teksten er et svar på Tellef Kviftes innlegg «Hvor er Music Norway under Førdefestivalen?» i Ballade 7. juli. 

Av Nina Qvam, direktør i Music Norway

Det er forståelig at det reageres når det oppfattes som at viktige internasjonale arenaer blir svekket eller valgt bort. Samtidig er det viktig å korrigere en sentral opplysning i innlegget og nyansere framstillingen av Music Norways rolle i Førdefestivalens internasjonale arbeid. Music Norway har ikke trukket seg ut av samarbeidet med Førdefestivalen eller fjernet støtten til festivalens presse- og ekspertarbeid.

Music Norway har de siste årene lagt om hvordan delegatprogrammer organiseres og finansieres. Antallet delegatprogrammer som gjennomføres som egne samarbeidsprosjekter mellom Music Norway og festivaler er redusert, samtidig som støtte til presse- og ekspertbesøk er blitt håndtert gjennom Arrangørtilskuddsordningen. Dette har vært del av en større omlegging og prioritering, som er gjennomført i tett samråd med Utenriksdepartementet.

Førdefestivalen var en del av Music Norways delegatprogramsatsing frem til 2024, og har siden mottatt støtte til sitt presse- og ekspertprogram gjennom Arrangørtilskuddsordningen, både i 2025 og 2026. Festivalens internasjonale program har dermed fortsatt blitt støttet av Music Norway.

Det er også viktig å klargjøre at de økonomiske rammene for hele feltet har blitt strammere. Midler som tidligere ble forvaltet av norske utenriksstasjoner til internasjonale presse-, ekspert- og delegatbesøk til Norge er nå blitt sentralisert til de nasjonale eksportkontorene (Norwegian Arts Abroad-organisasjonene), samtidig som den samlede rammen ble redusert.

Parallelt har Music Norway fått kutt i årlige prosjektmidler fra Utenriksdepartementet. Samlet sett betyr dette at det er mindre penger tilgjengelig til internasjonalt bransje- og nettverksarbeid enn tidligere, og at både festivaler og Music Norway må prioritere hardere.

Vi er enige i at verdien av internasjonale delegatbesøk ikke kan måles utelukkende i antall umiddelbare bookinger. Relasjonsbygging, kompetanseutvikling og økt internasjonal kunnskap om norske artister og aktører er viktige resultater av denne typen arbeid.

Nettopp derfor har Music Norway fortsatt å prioritere støtte til presse- og ekspertbesøk, innenfor de rammene som er tilgjengelige, også til Førdefestivalen. Samtidig må vi forvalte begrensede offentlige midler og løpende vurdere hvilke virkemidler som gir størst effekt for norsk musikk internasjonalt.

Norsk folkemusikk er i en spennende fase, med økende interesse og nye muligheter i flere markeder. Music Norway har over tid prioritert arbeidet med sjangeren gjennom rådgivning, kompetanse- og nettverksbygging, samarbeid med sentrale aktører i feltet og dedikert fagansvar internt.

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Ett av tiltakene i år er Folkelarm, der Music Norway er til stede med et internasjonalt delegatprogram i samarbeid med FolkOrg. Vi følger utviklingen i feltet tett, og ser frem til videre dialog med Førdefestivalen og resten av folkemusikkfeltet om hvordan vi best kan styrke norsk folkemusikk internasjonalt.

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Oslo | 01/09/2026
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Førsteamanuensis i komposisjon

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06/10/2026
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07/10/2026
Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

Festivalsjef

Buskerud | 16/08/2026
Stavanger konserthus IKS

Leder for program og produksjon

Rogaland | 05/08/2026
Arktisk Filharmoni

Cello, gruppeleder

Troms | 01/09/2026
Ole Bull Scene AS og Forum Scene AS

Bookingansvarlig

Vestland | 08/08/2026
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