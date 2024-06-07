Ballade video spesial: Kort og godt

Vi presenterer noen av de nominerte til årets musikkvideo under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Med Embla Maria, Eirik Aas med GKR, Colin John, 2 x Lokoy, Fieh, Slowshift, Makeitliveforever, Håndgemeng og Embla Maria og Roman.

Kortfilmfestivalen i Grimstad tar til neste onsdag, 12. juni. Her kan du se norske og internasjonale kortfilmer og kortdokumentarer, samt norske musikkvideoer. Det er i tillegg flere spesialprogram, bransjetreff og sosiale sammenkomster.

Ballade video har fulgt Kortfilmfestivalen de siste årene, som et av de fysiske utstillingsvinduene for musikkvideoer her hjemme. Også i år presenterer vi et større utvalg av videoene som skal vises, minus de som får sin premiere under selve festivalen.

Kort sagt: God fornøyelse!

EMBLA MARIA: Festering (Regi: Embla Maria O’Cadiz Gustad)

I fjor var det Lars Vaular og regissør Eirik Treimann som vant Gullstolen for beste musikkvideo under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Det var for den femdelte kortfilmen «Impro på Økern», som også vant prisen Årets musikkvideo under utdelingen av Spellemannprisen i år. I 2022 var det regissør Ivar Aase som fikk prisen for videoen til «Kjære Gud» med General Forsamling.

Også i år har en fagjury funnet frem til videoene som skal konkurrere. Den består av filmskaperen og manusforfatteren Eivind Landsvik, som selv startet med musikkvideoer. Med kortfilmen Sofia, en sommer vant han Filmkritikerprisen under Kortfilmfestivalen i 2021. Hans seneste kortfilm, Tits, ble vist i hovedkonkurransen i Cannes og konkurrerte om Palme d’Or i 2023. For tiden utvikler han sin første spillefilm.

EIRIK AAS ft. GKR: Aldri følt det samme (Regi: Johannes Hålien)

Det andre medlemmet av forhåndsjuryen er Embla Karidotter, som mange Ballade-lesere nok kjenner fra Razika og Embla and the Karidotters. De sistnevnte vant Spellemann i country-klassen for debutalbumet Hello, I’m Embla. Hun har regissert musikkvideoer for begge, og har blitt vist på Bergen internasjonale filmfestival og Kortfilmfestivalen i Grimstad. Hun jobber også på Cinemateket i Bergen.

Begge synes det er en ære å være med på å bestemme hva som skal vises av musikkvideoer på Kortfilmfestivalen i Grimstad.

– Det har aldri vært så mange påmeldinger innenfor denne kategorien, og det gleder oss å se, skriver de selv på festivalens hjemmesider.

COLIN JOHN: Blindspot of a Seed (Regi: Colin John Åsdam)

– Bidragene har fått oss til å tenke over og diskutere hva en musikkvideo egentlig er og burde være: En kortfilm som visualiserer musikk, men hvordan gjøres dette best?

– Sjangeren utforskes og utfordres hele tiden, samtidig som musikkvideoens klassiske form og innhold også er intakt, slår Treimann og Karidotter fast.

LOKOY: Change in Your Pockets (Regi: Sebastian Kåss)

– Årets påmeldinger inneholdt så å si alt av både musikksjangere, filmspråk og budsjett, skriver forhåndsjuryen videre.

– Vi har valgt ut det vi synes var best på tvers av alt dette. Vi har blitt underholdt og engasjert i musikkvideoene som ble laget i 2023. Det gleder oss å se at sjangeren er i konstant utvikling, og vi takker alle som har vært involvert i å lage disse verkene.

LOKOY: Croque Madame (Regi: Sebastian Kåss)

– Det har vært spesielt inspirerende å se at uansett hvor lavt budsjett du har (eventuelt ikke har), så er det mulig å lage en imponerende musikkvideo, så lenge du har store nok ambisjoner og gjennomføringskraft. Vi gleder oss til å se fremtidige kortfilmer av disse regissørene, heter det.

I fjor var det 25 musikkvideoer som konkurrerte i løpet av festivalen. I år er dette antallet satt til 22. Du kan lese mer om hver enkelt video og regissørene på denne lenken.

FIEH: Judy Law (Regi: Martin Bremnes)

Videoene på Kortfilmfestivalen er enten laget i 2023 eller 2024, der noen er så ferske at de ikke ligger ute ennå. Det ser ut til å gjelde «Network of Desire» med Terminal og «Roots» med Miriam Namtero Kibakaya. Her er regissørene henholdsvis Anika Miara og Frøydis Fossli Moe. Den sistnevnte har Ballade video presentert ved flere anledninger, blant annet her, i videoen til Margetes «Fish Hooks» fra høsten 2021.

Årets utgave av Kortfilmfestivalen er den 47. i rekken, etter at festivalen første gang ble arrangert på Røros i 1978. Siden 1988 har den hatt en fast base i Grimstad. Den regnes som en viktig møteplass for både unge og etablerte filmskapere i Norge, og er samtidig internasjonalt orientert.

SLOWSHIFT: HurtS (Regi: Andreas Børsting Røe, Ole Jørgen Larssen)

Både Slowshift, Lokoy og Embla Maria er representert med to videoer hver. Det er satt opp to visningsdatoer for de 22 videoene, torsdag 13. og fredag 14 juni. Selve festivalen starter som nevnt alt på onsdag i neste uke, og byr på en rekke arrangementer til og med søndagen.

– Motivet for å arrangere festivalen er det samme som i 1978, sier arrangørene selv. – Det handler om gleden ved å dele filmerfaringer og å få filmmiljøet til å komme sammen.

MAKEITLIVEFOREVER: Makeitliveforever (Regi: Aleksander Forsbakk / Sasha Luxana)

– Vi håper du lar deg begeistre like mye som oss av hvor god en musikkvideo kan være: enten det er den vakre kinematografien, den oppfinnsomme utførelsen, det morsomme manuset, det politiske budskapet eller det fengslende samspillet mellom musikk og bilde, sier Embla Karidotter og Eivind Landsvik avslutningsvis.

HÅNDGEMENG: The Astronomer (Regi: Henrik Østreng Eriksen)

Ballade har fra før vist følgende videoer fra årets kortfilmfestival: «Making ‘The Flamingo’ Directed by Fahil Anweri» med Gouldian Finch, «EndUp» med Slowshift, «Glemme meg selv» med Simen Formo Hay, «Luteal» med Margrete, «Cabin Fever» med Slomosa, «Look To A Star» med Metteson, «Motorbåt» med Ævestaden, «Alien» med LULI, «Farewell Glacier» med Terje Isungset og «Avanti» med Honningbarna.

Alle disse kan du slå opp i det store arkivet vårt. Der finner du også alle opplysninger om regissører, fotografer, klippere, produsenter – og mere til.

EMBLA MARIA & ROMAN: Vienes Y Te Vas (You Come and You Go) (Regi: Embla Maria O’Cadiz Gustad)

