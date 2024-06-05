Tónleik Jazzfest: Islandsk-norsk festival på Victoria

Musikk fra Island og Norge på Nasjonal Jazzscene 13. og 14. juni.

Tónleik Jazzfest er et samarbeid mellom Island og Norge, og arrangeres for første gang på Victoria, Nasjonal Jazzscene i hovedstadens paradegate.

Tónleik kommer fra det islandske tónleikar, som betyr konsert. Og Tónleik Jazzfest vil romme akkurat det navnet tilsier – en eventyrlig lek med toner og gripende konsertopplevelser, sier Benjamín Gísli Einarsson, festivalprodusent og musiker.

– Tónleik Jazzfest presenterer musikk som vil kunne røre og begeistre, men også utfordre publikum til å utvide sin musikalske horisont, utdyper Einarsson, som håper at festivalen blir «en fast dato i jazzkalenderen i Oslo i årene fremover».

Han forteller at han før jul ble kontaktet av Albert Einarsson fra den islandske foreningen Isdager om å sette i gang en jazzfestival i Oslo med fokus på islandsk og norsk jazz. Kort tid etter var det klart at Tónleik Jazzfest ville bli realitet, med Isdager som arrangør og Benjamín Gísli Einarsson som festivalprodusent.

– Det første jeg gjorde var å ringe ADHD for å booke dem til festivalen, forteller festivalprodusenten. – Om det er et band fra Island jeg vil presentere, så er det dem, da de etter min mening en av de mest spennende jazzgruppene i dag. ADHD vil nå bli presentert for første gang i Oslo, sier han.

– Ved valg av artister har vi også bestemt å gi plass til og presentere unge ambisiøse band og musikere i etableringsfasen, fortsetter Einarsson. – Noen av navnene som vil presenteres er fiolinisten Tuva Halse, som allerede har bemerket seg med debutalbumet fra i fjor (Two, red. mrk.), den islandske vokalisten Björg Blöndal med bandet sitt Alkul og Johanna Reine-Nilsen, som slipper sitt debutalbum til høsten.

Benjamín Gísli Einarsson omtales også som en av Islands fremste pianister, og spiller selv en solokonsert under festivalen. Han har gjort seg bemerket på den norske musikkscenen med bandene Bliss Quintet, Bento Box Trio og Tuva Halse Quintet. Med sin egen Benjamín Gísli Trio slapp han i fjor det kritikerroste albumet Line Of Thought.

I konserten han skal spille under Tónleik Jazzfest vil publikum i følge programomtalen bli «trukket inn i Islands rike kulturelle arv gjennom Benjamíns tolkninger av islandske folketoner», der Einarssons evne til å flette sammen elementer fra jazz, klassisk musikk og Islandske tradisjoner vil skape en stemning som reflekterer landets mystiske historie og mørke.

Tónleik Jazzfest arrangeres torsdag 13. og fredag 14. juni, og har denne line-up’en:

13. Juni

ADHD

Tuva Halse – Solo

Johanna Reine-Nilsen

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger