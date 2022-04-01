Ballade video: – Ikke stol på månen

Åtte nye musikkvideoer – servert av Sei Selina, Zueva, Rita N, Sid Hart, Trond Svendsen & Tuxedo, The Tronosonic Experiences, Vilde Tuv, Sondre Lerche og Aurora.

Velkommen til den 136. utgaven av Ballade video. Vi har igjen en variert meny, både med artister som nettopp har startet på karrierene sine – og utøvere som allerede har vært med en stund. Sondre Lerche gir i dag ut sitt tiende album på drøyt 20 år, den doble Avatars Of Love.

Her møter vi ham i en vakker duett med Aurora. Begge skal ut på større turneer denne våren og sommeren, noe som viser at en del av normaliteten i hverdagen har vendt tilbake, selv med mørke skyer på horisonten. Samtidig er det fremdeles en del korona-tiltak rundt om i Europa, noe som gjør at det ikke er så lett å få spille alle steder.

Vi ønsker april og våren velkommen, og gleder oss over alle artister som nå klarer å komme seg ut og møte sitt publikum.

God fornøyelse!



SEI SELINA: Him Or Her

– I write what my eyes allow me to see and body to feel.

Vi presenterte Sei Selina for første gang i desember i fjor, og tok henne også med på vår kavalkade over noen av årets fineste videoer. Den videoen, som var laget til debutsingelen «Only When You’re Asleep», endte opp med å bli Spellemannominert som årets beste musikkvideo.

Nå er mye av det samme teamet tilbake, med nok en sterk video. Den er igjen regissert og filmet av Niels Windfeldt, og produsert av Aparent, ved Niels Windfeldt, Lasse Nyhaugen og Kavar Singh.

Sei Selina ble alt i februar 2020 kåret til Månedens urørt av NRK P3, og har spilt på bransjefestivalen som Bylarm og Vill Vill Vest. Hun heter egentlig Selina Ekra Sei, og er oppvokst i Bærum med norsk mor og far fra Sierra Leone.

Hun er nå ute med den seks spors EP-en «Him or Her». I tillegg skal hun ut på en større turné med Aurora, som starter i Berlin i juni og ender i Milano i september. Selv er hun for tiden basert i Bergen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Som 24 år gamle Sei Selina selv sier:

– With thought and respect I want to share in advance that this visual may be sensitive for some eyes. Nature will follow its course and so will we. Forever developing.



ZUEVA: Don’t Have A Clue

Denne uken slapp Zueva, aka Ekaterina Zueva, musikkvideoen til singelen «Don’t Have A Clue». Hun følger snart opp med debut EP-en «5:1», som slippes fredag 22. april.

EP-en forteller om fem ulike perspektiver på en relasjon, og beveger seg i følge forhåndsomtalen «i et fargerikt og detaljert lydbilde som oppleves både storslått og minimalistisk».

«Don’t Have A Clue» kom opprinnelig ut i september 2021, og er også inkludert på den kommende EP-en. Hennes nyeste single er «Too Close», som ble listet hos NRK P3 og også vakte oppmerksomhet i utlandet. For tiden studerer hun låtskriving og produksjon ved Høyskolen Kristiania.

Med fjorårets musikkvideo til «Preying On Me» var Zueva blant de nominerte til beste norske musikkvideo ved Bergen Internasjonale Filmfestival – BIFF. Den videoen kan du se i denne utgaven av Ballade video.

Videoen er regissert av Mathias Toven, med Balder Harlan og Erik Carswell bak kamera. Den er koreografert av Julianne Solli, med Oda Olivia Øverbø og Rebecca Volden som dansere. Videoen er produsert av Huge AS, med Aiman Waarie som utøvende produsent.

Videoen hadde denne uken premiere på det danske nettstedet bandsoftomorrow.com.



RITA N.: Stupet

https://www.youtube.com/watch?v=oXwqrTGYnSw

Rita Najar har røttene sine i Syria. Men hun omtales som ei vaskeekte Oslojente med hjerte for hip-hop, der hun veksler mellom «iskalde trap beats og tempererte middelhavsrytmer». I vinter ble debutsingelen «Fristelser» listet på P3, og fikk ellers god oppmerksomhet. Også vi presenterte videoen i denne spalten.

Den nye singelen og musikkvideoen til Rita N. heter «Stupet». Selv forklarer hun teksten og temaet på denne måten:

– «Stupet» handler om å godta følelsen av maktesløshet, den mentale tilstanden man befinner seg i før man tar et skritt i det ukjente. Et Leap of Faith.

– Sangen forsøker å beskrive inngangen i det å tørre å ta steget over stupet, møte seg selv i fallet og komme helskinnet gjennom det.

Rita N. lager all musikk selv, og har her også produsert. Hennes faste produsent er ellers DJ Soulbase, aka Vegard Dahl. Videoen er regissert av Matthew Avery Thompson, og ikke minst animert av søsteren til Rita N. – Farah Najar.



SID HART: Ikke min

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av sid hart (@sidh.art)

Hvor enkelt kan man lage en musikkvideo? Her er i hvert fall et svar: Få med deg noen kamerater, stikk ut på byen, og film det hele med en iPhone. Selv kaller Sid Hart resultatet for «en veldig spontan og komisk video».

Sid Hart slapp balladen «Ikke Min» for noen uker siden, hvor han forteller om lengselen etter å møte noen etter at festen er ferdig og alle klubbene har stengt.

– Det var egentlig ikke planlagt å lage en musikkvideo til sangen, men etter å ha drukket en par pils med vennegjengen, så fikk vi ideen til å lage en spontan video ute på Oslos gater, filmet på mobiltelefonen og et digitalkamera.

Videoen er laget i vertikalformat, og er publisert på Sids Instagram-side. Den beskrives som perfekt til å nyte på mobilen, mens du sitter på bussen eller ligger i sofaen.

– Vi prøvde å forestille oss alle de dustete tingene som kan skje etter en natt på byen, som å miste den siste bussen, eller å ikke rekke kebaben før de stenger. Vi begynte å filme videoen etter midnatt, så veldig mye av det vi prøvde å gjenskape skjedde allerede rundt oss. Vi fikk til og med en hyggelig sikkerhetsvakt til å kaste oss ut av en klubb! Og folks reaksjoner var 100 % ekte.

Her er lenken til videoen, om du ikke skulle få åpnet den i leseren du bruker her:

https://www.instagram.com/tv/CbnU2NTL1Bc





TROND SVENDSEN & TUXEDO: Build Me A Mountain

Premiere!

«Build Me A Mountain» er hentet fra det nye albumet til Trond Svendsen & Tuxedo, Don’t Trust The Moon. Det er nå ute på Grappas Blue Mood Records, og er bandets tredje album, spilt inn i Athletic Sound i Halden under pandemien.

– Ideen til «Build Me A Mountain» kom en kveld jeg satt og leste biografien om Erik Bye, sier Trond Svendsen.

– I boka beskrives et møte mellom Bye og en utvandret nordmann som hadde flyttet fra fjell og daler, til en paddeflat prærie uten utsikt. Han ble halvt sprø av det, og hadde bygget seg en haug han kunne gå opp på for å se utover.

– Det er en nydelig metafor for livet. Det handler om å bygge seg et fjell og gå opp på det, avslutter sangeren og låtskriveren.

Videoen ble spilt inn i ei nedlagt kirke i Hamar – kun med naturens eget lys gjennom gamle blyglassvinduer. Det er Alexander Rostad i Rostad film som har produsert og har regien på videoen.

Trond Svendsen & Tuxedo består av Trond Svendsen (vokal og gitarer), Vidar Tyriberget (bass), Morten Wærhaug (gitarer), Lars Viken (tangenter) og Tommy Kristiansen (trommer).



THE TRONOSONIC EXPERIENCE: Totak

The Shadow Vol I og Vol II er The Tronosonic Experiences oppfølgere til den kritikerroste platen The Big Blow, og ble sluppet på Apollon Records 11. og 25. mars 2022.

Musikken på The Shadow Vol I og Vol II sies å være påvirket av den mer eksperimentelle hardrocken på syttitallet, som Ginger Baker’s Airforce og King Crimson, samt den meditative og kontemplative stemningen til jazzartistene Alice Coltrane og Pharoah Sanders. Musikken på albumene skal også være påvirket av mer moderne progressiv rock og tung rock – via band som The Mars Volta, Clutch og Queens of the Stone Age.

Albumene ble gjort ferdig midtvinters på nordvestkysten av Norge, og ble spilt inn av Henning Svoren i Ocean Sound Recordings på Giske. Det er produsert av The Tronosonic Experience selv, og ble mikset av Michael Scott Hartung ved Propeller Music Division i Oslo.

Samtidig ble bandet nylig rammet av en stor sorg, da bassist Per Harald Ottesen forrige måned gikk ut av tiden på grunn av kreft, bare 48 år gammel. Samtidig understreker Ole Jørgen Bardal (saksofoner), Øyvind Nypan (gitarer og elektronikk) og Jan Inge Nilsen (trommer) at platene kommer ut etter Ottesens uttrykkelige ønske.

– Per ville at vi skulle holde oss til planen og gå videre med utgivelsen av det nye albumet, selv om han visste at han ikke ville kunne ta del i utgivelsen. The Shadow-platene fanger den kraftige energien og vitaliteten til en savnet mann.

– Han vil for alltid være i våre hjerter, og musikken hans alltid være med oss. Våre tanker går nå til familien hans.

Videoen til «Totak» er laget av Øyvind Nypan.



VILDE TUV: jeg kommer hjem nå!

Torsdag slapp Vilde Tuv musikkvideo til låten «Jeg kommer hjem nå!» fra hennes Spellemann-nominerte fløytealbum Melting Songs. Filmen er laget av Melanie Kitti og klippet av Niclas Navekvien.

Kitti er den sjette i rekken med kunstnere som er invitert til å lage musikkvideo til Vilde Tuvs nye album, hvor hver sang får sin egen video, tolket av kolleger Tuv beundrer. I Kittis film ser vi bruddstykker av en sommerdag på en forlatt seter på høyfjellet, det ene røret i en telefonsamtale og konturene av noen i sanden.

Svenske Melanie Kitti er billedkunstner, poet og aktivist. Hun er utdannet billedkunstner ved Kunstakademiet i Oslo og Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler i København, samt Forfatterskolen i København. I 2016 startet hun det kunstnerdrevne galleriet Destiny’s i Oslo, som hun fortsatt driver i samarbeid med tre andre kunstnere. I 2021 startet hun magasinet Abhivyakti sammen med Priya Bains. Hun debuterer med diktsamlingen Halvt urne, halvt gral høsten 2022.

Vilde Tuv er artist, musiker og komponist. Hun er utdannet litteraturviter fra universitetet i Bergen, men har på sitt nyeste album overlatt poesien til en fløyte. Både debutplaten D’meg (2016) og Melting Songs (2021) ble nominert til Spellemann.

Høsten 2021 lagde Melanie Kitti og Vilde Tuv utstillingen Fake Children på Tag Team Studio i Bergen, som bestod av Kittis frescomalerier og en 4-kanals lydinstallasjon av Tuv.

– I forbindelse med slippet av videoen ønsker vi å rette fokus mot organisasjonen Bridges Over Borders, et community-basert kollektiv som støtter BIPoC, LGBTQIA+, og andre marginaliserte individer på flukt fra Ukraina, sier Vilde Tuv.

– Vi oppfordrer alle som har mulighet til å lese mer og donere via lenken som er postet under YouTube-lenken.



SONDRE LERCHE: Alone In The Night (feat. AURORA)

Vi gjør oppmerksom på at denne videoen først har premiere klokken 15.

«Alone In The Night» er avslutningssporet på Sondre Lerches nye album, som er offisielt ute i dag. Det heter Avatars of Love, og inneholder 14 ganske lange sanger, der både tittelkuttet og den episke «Dead Of The Night» strekker seg over ti minutter.

Vi anbefaler alle å sjekke ut dette doble albumet, som nok er det mest monumentale, vakreste og ambisiøse Sondre Lerche har gitt ut. Utgivelsen beskrives som resultatet av den mest intense og eksplosive prosessen i Lerches karriere — et hektisk og innholdsrikt år i flytsonen.

– For meg handler denne platen om å stå helt alene for første gang, midt i livet. Albumet ble til i en periode preget av lite søvn og mye bevegelse. Jeg følte meg kaotisk, sulten og splittet. Sangene dras ofte i helt motsatte retninger i søken etter spenning, frihet, distraksjon. Og det er teksten som drar, og setter premissene, sier Lerche.

– Å vende hjem, og å like så godt å komme hjem, kom veldig overraskende på meg. Det har føltes veldig verdifullt og trygt, og gitt meg rom til å være produktiv og aktiv på en annen måte enn jeg ser for meg hadde vært mulig i USA, kommenterer Sondre, som bodde i New York og Los Angeles i til sammen femten år.

– Jeg merker at jeg har vært svært interessert i forskjellen på det performative og private, og hvordan de to overlapper. To elskende opptrer jo også ofte for hverandre, som jeg gjør på en scene for et publikum.

Slippet av Avatars Of Love ble i går markert i Bergen med en egen kunstutstilling av arbeider kunstner Nikolai Torgersen har tegnet i forbindelse med utformingen av omslaget og det visuelle uttrykket bak albumet. Utstillingen står til 24. april. Alle verkene skal auksjoneres bort, mens inntektene doneres til veldedige formål.

I april og mai er Sondre Lerche på veien i Europa og USA. Til sommeren er han tilbake i Norge som hovedattraksjon under sommerens Bergenfest og Øyafestivalen i Oslo.

Videoen er regissert av Jon Danovic.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 136 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤