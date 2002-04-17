SSO/EIC og konferanse-program

Her følger begivenhetene konsumenter av moderne klassisk musikk kan nyte de kommende dagene i Stavanger. Det bys på konserter med moderne samtidskomponister som Rolf Wallin og Nils Henrik Asheim fremført av Stavanger Symfoniorkester og Ensemble Intercontemporain og et grundig seminar og konferanseprogram med paneldebatter, kommentarer og forelesninger fra en rekke viktige størrelser i norsk og europeisk musikkliv.

Fra og med i morgen braker det hele løs i Stavanger Konserthus, Lille Konsertsal Bjergsted og Gamle Tou Bryggeri. Den teoretiske delen vil foregå i Rosenkildehuset. Her kan du selv se hvilke kunstopplevelser og fordypninger du kan ta del i;

Torsdag 18. april kl. 19.30 Stavanger Konserthus

«Klang som arkitektur»

Stavanger Symfoniorkester – Jonathan Nott, dirigent

Solister: Odile Auboin / Alain Billard / Emmanuelle Ophèle / Pierre Strauch / Dimitri Vassilakis

P r o g r a m:

Eötvös: «Shadows» for fløyte, klarinett og orkester

Berio: «Alternim» for klarinett, bratsj og orkester

Boulez: «Messagesquisse» for solo cello og 6 celli

Kyburz: Konsert for klaver og orkester

konsertpresentasjon kl 18.30 i foajeen v/Nils Henrik Asheim

Fredag 19. april kl. 19.30, Lille Konsertsal Bjergsted

«Klangens frigjøring»

Kammerkonsert I – blandede musikergrupper fra EIC og SSO

musikk av 1900-tallets store pionerer: Varése, Webern, Ligeti, Messiaen, Stockhausen, Xenakis

konsertpresentasjon: Erling Sandmo

lørdag 20. april kl. 19.30, Tou Gamle Bryggeri

«Klang og energi»

Kammerkonsert II – blandede musikergrupper fra EIC og SSO

Verk fra siste tiår av: Vodenitcharov, Asheim, Benjamin, Adés, Wallin, Gehlaar

konsertpresentasjon: Nils Henrik Asheim

Dørene åpnes 19.30 – spillestart kl 20.00

Bar – enkel servering – fest!

I samarbeid med «Site under Construction»

Konferanseprogrammet:

Fredag 19. April, 10.00 – 16.00

Rosenkildehuset

— Introduksjon – Ole Lützow-Holm, professor i komposisjon ved School of Music and Musicology, Göteborg University og prosjekt leder Nils Henrik Asheim – komponist, Stavanger

— The Contemporary as Space – Modernity from Tallis to le Corbusier – Alf Howlid, arkitekt, projekt koordinator, NORSK FORM

— kontemporær estetikk – James Dillon, komponist, London

— The orchestra as a phenomenon in 2002 – Martin Nyström, musikk kritiker, Göteborg

— Interactive rehearsal / workshop – Jonathan Nott, dirigent og musikalsk leder EIC

Lørdag 20. April, 10.00 – 16.00

— Contemporary tools – contemporary thought – Rolf Wallin, komponist, Oslo

Five viewpoints on contemporary musical practice:

— A contemporary programming for a contemporary audience – Richard Steinitz, professor og tidligere direktør Huddersfield Contemporary Music Festival, London

— Being a symphony orchestra between tradition and the contemporary sonic flow – Thorstein Granly – direktør, SSO, Stavanger

— Contemporary musical practice between Zen, fetishism and the cult of the avantgarde – Reinhold Friedl – dirigent og leder Zeitkratze, Berlin

— Creating collective memory: Contemporary music as an expedition into the unknown – Geir Johnson, leder, Ultima Contemporary Musical festival, Oslo

— I don’t know what I’m doing, but I’m doing it – Anton Lukoszevieze, cellist og leder, Apartment House, London

— Panel diskusjon, ledet av Ole Lützow-Holm

— Konkluderende bemerkninger – Erling Sandmo, senior forsker ved Institutt for Samfunnsforskning og musikk kritiker, Oslo

Mer informasjon finner du på www.sso.no