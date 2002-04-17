Kunstmusikk

SSO/EIC og konferanse-program

17.04.2002
Jan-Olav Glette

Her følger begivenhetene konsumenter av moderne klassisk musikk kan nyte de kommende dagene i Stavanger. Det bys på konserter med moderne samtidskomponister som Rolf Wallin og Nils Henrik Asheim fremført av Stavanger Symfoniorkester og Ensemble Intercontemporain og et grundig seminar og konferanseprogram med paneldebatter, kommentarer og forelesninger fra en rekke viktige størrelser i norsk og europeisk musikkliv.

Fra og med i morgen braker det hele løs i Stavanger Konserthus, Lille Konsertsal Bjergsted og Gamle Tou Bryggeri. Den teoretiske delen vil foregå i Rosenkildehuset. Her kan du selv se hvilke kunstopplevelser og fordypninger du kan ta del i;

Torsdag 18. april kl. 19.30 Stavanger Konserthus
«Klang som arkitektur»
Stavanger Symfoniorkester – Jonathan Nott, dirigent
Solister: Odile Auboin / Alain Billard / Emmanuelle Ophèle / Pierre Strauch / Dimitri Vassilakis

P r o g r a m:
Eötvös: «Shadows» for fløyte, klarinett og orkester
Berio: «Alternim» for klarinett, bratsj og orkester
Boulez: «Messagesquisse» for solo cello og 6 celli
Kyburz: Konsert for klaver og orkester

konsertpresentasjon kl 18.30 i foajeen v/Nils Henrik Asheim

Fredag 19. april kl. 19.30, Lille Konsertsal Bjergsted
«Klangens frigjøring»
Kammerkonsert I – blandede musikergrupper fra EIC og SSO
musikk av 1900-tallets store pionerer: Varése, Webern, Ligeti, Messiaen, Stockhausen, Xenakis
konsertpresentasjon: Erling Sandmo

lørdag 20. april kl. 19.30, Tou Gamle Bryggeri
«Klang og energi»
Kammerkonsert II – blandede musikergrupper fra EIC og SSO
Verk fra siste tiår av: Vodenitcharov, Asheim, Benjamin, Adés, Wallin, Gehlaar
konsertpresentasjon: Nils Henrik Asheim
Dørene åpnes 19.30 – spillestart kl 20.00
Bar – enkel servering – fest!

I samarbeid med «Site under Construction»

Konferanseprogrammet:

Fredag 19. April, 10.00 – 16.00
Rosenkildehuset

— Introduksjon – Ole Lützow-Holm, professor i komposisjon ved School of Music and Musicology, Göteborg University og prosjekt leder Nils Henrik Asheim – komponist, Stavanger

— The Contemporary as Space – Modernity from Tallis to le Corbusier – Alf Howlid, arkitekt, projekt koordinator, NORSK FORM

— kontemporær estetikk – James Dillon, komponist, London

— The orchestra as a phenomenon in 2002 – Martin Nyström, musikk kritiker, Göteborg

— Interactive rehearsal / workshop – Jonathan Nott, dirigent og musikalsk leder EIC

Lørdag 20. April, 10.00 – 16.00
— Contemporary tools – contemporary thought – Rolf Wallin, komponist, Oslo

Five viewpoints on contemporary musical practice:

— A contemporary programming for a contemporary audience – Richard Steinitz, professor og tidligere direktør Huddersfield Contemporary Music Festival, London

— Being a symphony orchestra between tradition and the contemporary sonic flow – Thorstein Granly – direktør, SSO, Stavanger

— Contemporary musical practice between Zen, fetishism and the cult of the avantgarde – Reinhold Friedl – dirigent og leder Zeitkratze, Berlin

— Creating collective memory: Contemporary music as an expedition into the unknown – Geir Johnson, leder, Ultima Contemporary Musical festival, Oslo

— I don’t know what I’m doing, but I’m doing it – Anton Lukoszevieze, cellist og leder, Apartment House, London

— Panel diskusjon, ledet av Ole Lützow-Holm
— Konkluderende bemerkninger – Erling Sandmo, senior forsker ved Institutt for Samfunnsforskning og musikk kritiker, Oslo

Mer informasjon finner du på www.sso.no

Relaterte saker

Stavanger Symfoniorkester

Stavanger Symfoniorkester møter fransk topporkester i Rogalands senter

Det pågående seminaret mellom det franske topporkesteret Ensemble Intercontemporain (EIC) og Stavanger Symfoniorkester krones de kommende dagene gjennom opptredener av...

Stavanger Symfoniorkester

Modig symfoniorkester

Musikerne i SSO er kjent for å være gærne på fotografier. Men de har ikke akkurat kalde føtter musikalsk, heller....

Thorstein Granly

Krav til improvisasjon ved prøvespill?

På forrige helgs seminar i regi av Stavanger Symfoniorkester ble orkesterets direktør Thorstein Granly oppfordret av den engelske cellisten Anton...

Stavanger Symfoniorkester

En samtid i bevegelse

I forbindelse med konsertserien i samarbeid med Ensemble Intercontemporain 18.-20. april inviterte Stavanger Symfoniorkester til seminar. Konferansen var døpt CONtemporary...

Nils Henrik Asheim

Turbinvika

Pilota Fms Nicholas Møllerhaug fortel her om ein båttur i regi av Ny Musikk Rogaland, med Nils Henrik Asheim ved...

Stavanger Symfoniorkester

Filmklassikere i Stavanger

Husker du musikken fra «Schindlers liste»? Eller Vietnam-filmen «Platoon» Kanskje musikken til Disney-filmen «Fantasia» om trollmannens læregutt sitter bedre i...

Flere saker

Oslo Filharmonien med Klaus Mäkelä

The Guardian på tre norgeskvelder i Edinburgh

Slik oppleves de i en annen europeisk storby; Oslo-filharmonien x 2, og konsert med Leif Ove Andsnes på Edinburgh International...

Aria Borealis sang tidligmusikkonkurranse

Ny internasjonal sangkonkurranse til kulturbyen Bodø

Aria Borealis Bodø heter konkurransen som vil samle noen av verdens fremste tidligmusikksangere til den europeiske kulturhovedstadsbyen Bodø i 2022.

Hanne Hukkelberg

Tre kvinner som inntar musikkprodusentrollen

– Om det er slik at kvinnene føler seg som hobbyprodusenter i forhold til menn, er det kanskje kun følelsen...