Stavanger Symfoniorkester møter fransk topporkester i Rogalands senter

Det pågående seminaret mellom det franske topporkesteret Ensemble Intercontemporain (EIC) og Stavanger Symfoniorkester krones de kommende dagene gjennom opptredener av Stavanger-symfonikerne med gjester og solister fra de franske rekker. Konsertene i Stavanger konserthus, Bjergsted Lille Konsertsal og Tou Gamle Bryggeri vil gi innblikk i musikken til mange av våre mest fremtredende samtidskomponister, deriblant Nils Henrik Asheim.

I likhet med fotballen og arbeidsmarkedet ellers er musikken i ferd med å bli et internasjonalt marked med samarbeider over landegrensene og utveksling av arbeidskraft. Foreløpig har dette vært mest synlig i form av prosjektorienterte koplinger, workshops og konkrete innspillinger i regi av stat og plateselskap. Også utenfor den klassiske sfære har dette begynt å gjøre seg gjeldende.

Internasjonale musikalske samarbeidsprosjekter og workshops blir bare mer og mer vanlig i alle genrer. Tekno-/house-prosjektet Le Big Kiss og hiphopens Zulunavia og Skandalnavia får nå følge av Stavanger Symfoniorkester og det franske orkesteret Ensemble Intercontemporain (EIC) i et pågående åtte dagers prosjekt som avsluttes med tre konserter ii Stavanger konserthus, Konsertsal Lillebjerg og Tou Gamle Bryggeri torsdag til lørdag.

Det er et lenge eksisterende samarbeid som nå konkretiseres og synligjøres for auditive rogalendinger. Stavanger Symfoniorkester og det franske orkesteret Ensemble Intercontemporain (EIC) er samlet i Rogalands hovedstad. Fra lørdag 13. april og åtte dager framover skal musikere fra SSO og fra EIC øve på til sammen 16 orkester- og kammermusikkverk og presentere disse på tre konserter 18. – 20. april. Parallelt med konsertene arrangerer orkesteret en internasjonal konferanse med utgangspunkt i begrepet «samtid» med foredragsholdere fra bl.a. London, Berlin, Gøteborg og Oslo.

Prosjektet er enestående på flere måter: To orkestre fra ulike land samarbeider her om innøving og presentasjon av musikk skrevet av en rekke sentrale komponister fra vår egen tid. Musikerne i Stavanger Symfoniorkester skaffer seg økt kompetanse om moderne musikk, om repertoar, om spillestil og teknikker gjennom samarbeidet med EIC, som regnes for et av de ledende samtidsensembler i verden. Publikum får i løpet av tre dager et unikt bilde av hva som skjer på komponistfronten ute i Europa. Og på konferansedelen vil en arkitekt, en musikkritiker, en festivalarrangør, en musiker og flere komponister formidle tanker om samtidsmusikken, formidlingen av denne og om orkesteret som fenomen.

Dirigent og musikalsk leder av EIC, Johnatan Nott, skal lede orkesterkonserten torsdag og delta på konferansen. Musikerne fra ensemblet i Paris deltar som solister med orkesteret og som medlemmer av ulike kammergrupper på de to andre konsertene. Solistene er Emmanuelle Ophèle, fløyte, Alain Billard, klarinett, Odile Auboin, bratsj, Pierre Strauch, cello og Dimitri Vassilakis, klaver. På alle tre konsertene vil programmet bli introdusert verbalt for å bidra til formidlingen av musikken til publikum.

Orkesterkonserten inngår i orkesterets hovedabonnement. Prosjektet er ellers støttet av Kompetanseutviklingsprogrammet VOX, av Norsk kulturråd og av den franske kulturorganisasjonen AFAA.

Dermed er en mersjon mellom norske og franske krefter er nok en gang i verksatt. Denne gangen er det de klassiske musikkmiljøene som igjen samles i Stavanger. Det lokale Symfoniorkesteret henter inspirasjon og lærdom fra et av Europas aller mest respekterte orkestere i genren. Så får vi se om dette i etterkant også kan resultere i en plateutgivelse slik en del av de andre samarbeidene har ført frem til.