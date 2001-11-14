Ny kunstnerisk leder hos SSO

I går inngikk Stavanger Symfoniorkester en samarbeidsavtale med den unge, kvinnelige dirigenten Susanna Mällki. Hun er engasjert som kunstnerisk leder i tre år med ansvar for det romantiske repertoaret. Med dette falt den siste brikken i SSOs nye kunstneriske ledelsesmodell på plass.

I en pressemelding fra Stavanger Symfoniorkester heter det at valget falt på Susanna Mällki. fordi hun er en dirigent orkesteret kan utvikle seg sammen med. Hun betegnes som nysgjerrig og åpen, og med sin bakgrunn som solocellist i Göteborgs symfoniorkester, bør det være duket for et godt samarbeid med musikerne i orkesteret. Susanna Mällki er på vei til å ta det virkelig store steget ut i den internasjonale eliten. Hun er blitt beskrevet som en dirigentkomet og har solid bakgrunn fra Sibelius-akademiet i Helsinki hvor hun studerte under Esa Pekka Salonen og Jorma Panula.

Mällki er ikke noe ukjent navn for orkesteret. Hun har ledet SSO flere ganger, blant annet under en turné i Tyskland i fjor høst. Hennes kandidatur har hatt stor oppslutning blant musikerne.

Ledelsesmodellen

Et symfoniorkester har vanligvis en sjefdirigent som står for rundt 40 prosent av produksjonen. SSO har i stedet definert fire satsingsområder som hver har fått sin kunstneriske ledelse, med ansvar for deler av det årlige programmet. Stavanger Symfoniorkester har gjennom denne ledelsesmodellen igjen gått utradisjonelle veier.

I tillegg til Susanna Mällki har SSO tidligere inngått tre andre avtaler:

* En avtale med Ole Kristian Ruud som har samarbeidet med SSO i mange år, og som er gitt ansvar for orkesterets satsing på det norske repertoaret. Få har bedre kjennskap til norsk orkestmusikk og orkestertradisjon enn ham, noe bl.a. seriene med innspillinger av Harald Sæverud og Geirr Tveitt for det svenske selskapet BIS vitner om.

* En avtale med den belgiske dirigenten Philippe Herreweghe, som fortsetter Frans Brüggens arbeid og som vil videreutvikle orkesterets satsing på barokk, klassisk og tidlig romantisk repertoar.

* Og en samarbeidsavtale med det verdensberømte Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez¹ samtidsensemble i Paris. Gjennom dette samarbeidet vil SSO øke satsningen på samtidsmusikk. Orkesteret vil utnytte den enorme kompetanse som musikerne i dette ensemblet har, både når det gjelder kunnskap om repertoar, om musikalsk tilnærming til verkene og om framføringen av dem. I tillegg til å bestille og fremføre en rekke verk av komponister fra hele verden, har ensemblet i økende grad lagt vekt på den pedagogiske siden av formidlingen, noe SSO kommer til å dra nytte av bl.a. gjennom fremtidige fellesprosjekter.

Alle brikkene i ledelsesmodellen er dermed på plass, med direktør Thorstein Granly som øverste sjef.