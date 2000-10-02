Ny direktør i Stavanger Symfoniorkester

02.10.2000
- Red.

Stavanger Symfoniorkester, som er kjent for å gå nye veier, har hentet sin nye direktør fra et noe uventet hold. Molde International Jazzfestivals direktør gjennom seks år, Thorstein Granly, tiltrer stillingen så snart oppsigelsestiden i Molde er over.

Thorstein Granly har sittet i Molde Internasjonal Jazzfestival i 6 år, og føler at han har klart å bygge opp det han satte seg som mål. Fra og med i år er Moldejazz på statsbudsjettet, og festivalen er vokst til det formatet han syns den bør være på.

Thorstein Granly kunne fortelle følgende til Ballade.no:

— Jeg var egentlig klar for å fortsette et par år til i Molde, men det finnes ikke mange av denne typen jobber i Norge. Jeg har registrert få interessante jobber i løpet av de seks årene jeg har vært i Molde. Da jeg så at stillingen i Stavanger Symfoniorkester var lyst ut, ble fristelsen for stor. Jeg kunne jo ikke ta sjansen på at det skulle gå seks år til før noe dukket opp!

Thorstein Granly har en allsidig bakgrunn, og har blant annet MA i Arts Management fra City University i London og Cand. Mag-grad fra Institutt for Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har også diplomøkonom-utdannelse fra BI, og var i 1996-97 eksportkandidat ved Norsk Eksportskole.

Han har vært styreleder for Norske Festivaler i 1997-99, og er i skrivende stund også styremedlem i Schwittersstiftelsen i Molde og Midt-Norsk Jazzsenter i Trondheim. Han har videre vært med i prosjektgruppen for utvikling av lanseringsprogram for unge norske musikere i regi av Rikskonsertene, og bisto dessuten DU med turnéopplegg i USA/Canada for Nils Petter Molvær og Terje Rypdal i forbindelse med Visions of Norway.

Granly har for øvrig selv bakgrunn som musiker, og har hele tiden under oppholdet spilt saksofon i diverse jazzband. Han har også vært knyttet til Romsdalsorkesteret som klarinettist ved flere anledninger, bl.a. fremføring av Mozarts Requiem i Molde Domkirke.

