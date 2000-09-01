Nytt bestillingsverk av Helge Iberg og Frank Nordensten

I anledning milleniumsfeiringen i Stavanger vil det nye orkesterverket «(e) X (nihilo)» få sin urpremiere i Stavanger Konserthus den 21. september. Som opphavsmenn til stykket finner vi de norske komponistene Helge Iberg og Frank Nordensten. Verket vil fremføres av Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Brassband.

Det ligger et halvt års intenst arbeide bak ”(e)X(nihilo). I følge Frank Nordensten har det vært et uvanlig tett samarbeid.

–Vanligvis foregår jo slike prosjekter etter stafettpinnemetoden, der man gjerne bytter på å skrive de forskjellige partiene. Vi har satt ossned en hel dag av gangen, der vi har gått igjennom forrige ukes arbeide og frisert detaljer i fellesskap. Resultatet har blitt et usedvanlig tett samarbeid mellom to selvstendige kunstnere. Jeg synes i hvert fall at resultatet har

blitt gledelig helhetlig. Det er blitt et spennende fellesskap, der vi fungerer som én musikalsk motor.

Tidlig ute

Helge Iberg har en meget bred bakgrunn fra norsk musikkliv som pianist og komponist. Han var ” musikalsk vidunderbarn” fra treåralderen, men måtte pga. et nevrologisk problem oppgi pianistkarrieren. Han har i de siste årene levert bestillingsverker til symfoniorkestre, festivaler og solister – nå sist trompetkonsert for Ole Edvard Antonsen og Det Norske Kammerorkester. Flere av hans tidligere CD-utgivelser har vært nominert til Spellemannsprisen, mens ”Det Ondes problem etc.” vant Prix Italia 1990.

Frank Nordensten begynte å komponere tretten år gammel og vant en rekke priser alt i tenårene. Bestillingsverkene hans omfatter stykker både for Norsk Komponistforening, Ny Musikk, Ultimafestivalen, Trondheim Symfoniorkester, Bergen Filharmoniske orkester, festspillene i Bergen, den Norske Opera, NRK samt en rekke ensembler og solister. Han er bl.a. kjent for sin pioneervirksomhet innen datastøttet komposisjon, men understreker at hans kunstnersinn er av god analog årgang.



Intuisjon og teknologi

— Helge er en fantastisk begavelse, sier Nordensten. – Han har absolutt alt en musiker kan og bør ha, og har utvidet og beriket mitt kunstneriske univers. Hans erfaringsgrunnlag og temperament er for øvrig forskjellig fra mitt. Hans musikalske intuisjon og formsans er ubesudlet av akademisk intellektualisme og fortsatt duggfrisk.

— Frank er en tilbakeholdende skarping med et giga-reservoir av teknologisk og musikalsk kunnskap, sier Helge Iberg. – Derfor er vi en bra match, samtidig

som vi under samarbeidet fant at vi hadde et felles moralsk og estetisk ståsted.

De ti bud

”(e)X(nihilo)” vil fremføres i stavanger Konserthus både torsdag 21. og fredag 22. september. Tittelen spiller på det som er temaet for den siste delen av milleniumsfeiringen i Stavanger: Dekalogen eller De ti bud.

— Det krevde en del tankearbeide å finne frem til en dramaturgisk representasjon av temaet, men dekalogen skjuler et abstrakt formkonsept som vi har dratt veksler på i den formale oppbyggningen av verket, sier Iberg. – Utfra dette har vi funnet frem til en arkitektur som har gitt musikken et godt rammeverk.

I tillegg til urpremieren på ”(e)X(nihilo)” vil kvelden også by på Prokofjevs ”Klassiske symfoni” og ”Klaverkonsert nr.1” av Brahms.