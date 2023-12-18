Ome er ei forestilling av musiker Sivert Holmen og dansekunstner Silje Onstad Hålien.

(Foto: Knut Utler)

Folkedansfestival i februar

18.12.2023
- Red.

Hva med et kræsjkurs, i for eksempel pols?

Riksscenen er i siget med all oppmerksomheten som «den nye folkemusikken» får i Norge akkurat nå – mange av musikerne samles gjerne på scenen der – og denne nasjonale scenen for tradisjonsmusikk og -dans har akkurat sendt ut informasjon om nyårets dansefestival. «Alle dere» som hører på Gangar og Ævestaden med flere, i februar får man altså også muligheten for å fylle på med innsikt om gamle trinn. For eksempel. Vi nevner fra programmet til festivalen Dans, Dans, Dans!:

01.02: Hått. Særegen norsk dansemusikk med europeiske impulser.
02.02: Seminar- og visningsdag for og med folkedansere.
02.02: Óme. Dans og musikk møtes i en duett mellom folkemusikeren Sivert Holmen og dansekunstneren Silje Onstad Hålien.
02.02: Nordnorsk bygdefest. Bli med på moroa når Kartellet byr opp til dans!
03.02: Kræsjkurs i gammaldans. I samarbeid med BLS Ung arrangerer vi Kræsjkurs i gammaldans for ungdom under 26 år.
03.02: Kræsjkurs i Rørospols. Lær av tradisjonsbærerne Rolf J. Feragen og Torill Jørgensen.
03.02: Dansefest for ungdom. Vi inviterer ungdommen til dans, spel og pizza i kjelleren på Riksscenen.
03.02: Dansefest med Småviltlaget. Runddansen fortsetter utover kvelden og natta,

skriver Riksscenen i sitt nyhetsbrev.

Flere saker

Spotify logo

Spotify satser på sponsede spillelister

Kan kanskje kompensere for lave annonseinntekter fra gratisbrukere.

Anna Lapwood spiller i Stavanger under årets orgelfestival.

Norsk orgelfestival blander lokalt og internasjonalt, gamle mestre og nye pionerer

Tro, franske komponister og kvinnelige banebrytere på programmet i Stavanger.

Yngvar Kjus, Larry Bringsjord, Anja Nylund Hagen – alle ønsker nye modeller for å nå igjennom de massive volumene av strømmet musikk velkommen, men advarer hvis musikkskaperes rettigheter spises opp.

Ny Spotify-funksjon tar enda mer fra artistene

Spotify sier de vil hjelpe artister med å bli oppdaget. Det må artistene selv betale for, i strømmeplattformens nye Discovery-tjeneste....