Folkedansfestival i februar

Hva med et kræsjkurs, i for eksempel pols?

Riksscenen er i siget med all oppmerksomheten som «den nye folkemusikken» får i Norge akkurat nå – mange av musikerne samles gjerne på scenen der – og denne nasjonale scenen for tradisjonsmusikk og -dans har akkurat sendt ut informasjon om nyårets dansefestival. «Alle dere» som hører på Gangar og Ævestaden med flere, i februar får man altså også muligheten for å fylle på med innsikt om gamle trinn. For eksempel. Vi nevner fra programmet til festivalen Dans, Dans, Dans!:

01.02: Hått. Særegen norsk dansemusikk med europeiske impulser.

02.02: Seminar- og visningsdag for og med folkedansere.

02.02: Óme. Dans og musikk møtes i en duett mellom folkemusikeren Sivert Holmen og dansekunstneren Silje Onstad Hålien.

02.02: Nordnorsk bygdefest. Bli med på moroa når Kartellet byr opp til dans!

03.02: Kræsjkurs i gammaldans. I samarbeid med BLS Ung arrangerer vi Kræsjkurs i gammaldans for ungdom under 26 år.

03.02: Kræsjkurs i Rørospols. Lær av tradisjonsbærerne Rolf J. Feragen og Torill Jørgensen.

03.02: Dansefest for ungdom. Vi inviterer ungdommen til dans, spel og pizza i kjelleren på Riksscenen.

03.02: Dansefest med Småviltlaget. Runddansen fortsetter utover kvelden og natta,

skriver Riksscenen i sitt nyhetsbrev.