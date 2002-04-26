Modig symfoniorkester

Musikerne i SSO er kjent for å være gærne på fotografier. Men de har ikke akkurat kalde føtter musikalsk, heller. Sist helg kastet noen av dem seg ut i samspill med solister fra en av samtidsmusikkens absolutt øverste hyller – Ensemble Intercontemporain. Fem musikere og EICs sjefdirigent Jonathan Nott kom fra Paris til Stavanger.

— Det morsomme er at det er franskmennene som aller helst vil fortsette dette utvekslingsprosjektet, sier direktør i SSO, Thorstein Granly, til Ballade. – De sier det har vært veldig spennende å arbeide med oss og er imponert over nivået og hvor åpne musikerne er overfor samtidsmusikk.

Idéen om et samarbeid med Ensemble Intercontemporain kom opp i et faglig råd i Stavanger Symfoniorkester; et råd som har som oppgave å tenke langsiktig utvikling av orkesteret. Et brev ble sendt, og første resultat var en konsertserie og et seminar i Stavanger sist helg.

En av de røde trådene i konsertprogrammet var kammermusikalsk samspill mellom musikere fra SSO og EIC. Orkestermusikerne fikk fritt frem til å melde seg til konsertene. SSO-fiolinist Carole Marie Harris mente at de av musikerne som meldte seg, nok har endel erfaring med samtidsmusikk, men ikke mer enn noen få ganger i året. – Det er veldig inspirerende å arbeide sammen med disse musikerne som spiller ny musikk hele tiden, hver dag, sa hun.

Ensemble Intercontemporain ble startet av den franske komponisten og dirigenten Pierre Boulez i 1976. Det består av 31 musikere som arbeider 2/3 tid i ensemblet. De resterende 1/3 har de tid til å arbeide med sine egne solistkarrierer, undervisning og formidling. Denne modellen sikrer videreutvikling, og EIC har etablert seg som et av verdens beste fortolkere av samtidsmusikk. Ensemblets nåværende dirigent Jonathan Nott tiltrådte i 2000.

Stavanger Symfoniorkester har på sin side gått nye veier når det gjelder kunstnerisk ledelse. I stedet for å engasjere én sjefdirigent har de sett behovet for spisskompetanse på definerte musikalske satsningsområder, og har engasjert et knippe kunstneriske ledere. Ole Kristian Ruud har et spesielt ansvar for det norske repertoaret. Phillipe Herreweghe fortsetter Frans Brüggens arbeid med det tidlige repertoaret. Samtidsmusikken er knyttet opp mot samarbeidet med EIC, og i spennet mellom Herreweghe og EIC er den unge finske dirigenten Susanna Mälkki engasjert fra og med sesongen 02/03 med ansvar for repertoar fra romantikken og det 20. århundre.

SSO og solister fra EIC presenterte torsdag 18. april blant annet Hanspeter Kyburz’ pianokonsert (2000) og Peter Eötvös’ «Shadows» (1996-97) i orkesterets vanlige abonnementsserie. Komponist Nils Henrik Asheim bandt det hele sammen med et pedagogisk musikalsk ordfølge. Det nådde ut – foran meg satt en eldre herre som forkynte at han måtte bli til konserten var slutt fordi han var så nysgjerrig på hva det skulle bli av alt slagverket som var satt frem til det siste stykket.

Fredagskonserten dagen etter var lagt opp som en kammermusikalsk klassikerturné med Varèse, Webern, Ligeti, Messiaen, Stockhausen og Xenakis, hele tiden med sammensatte grupper fra begge ensembler. Sett kun fra publikums side førte dette noen ganger til at den klanglige balansen i gruppene ble litt ujevn, men samtidig var det tydelig at utøverne inspirerte hverandre gjensidig. Lørdag avsluttet i røffere omgivelser på Stavangers nye scene Gamle Tou i de gamle industrilokalene til Tou bryggerier i Stavanger havn. Her ble blant annet et nytt verk av Nils Henrik Asheim urfremført.

Stavanger Symfoniorkester og direktør Thorstein Granly har tatt en rekke modige grep og viser en imponerende vilje til å være et levende og fleksibelt instrument med spisskompentanse på flere områder. Det er spennende at dette initiativet nå kommer fra et symfoniorkester selv, og ikke bare fra forskjellige representanter for samtidsmusikken. Parallelt med konsertserien gikk også et seminar som blant annet omhandlet hvordan programpolitikken i et symfoniorkester kan gjøres mer fleksibel. Det vil bli referert fra seminaret i en senere artikkel her i Ballade.