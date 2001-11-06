Slutt for Opera Omnia

Nesten tolv år etter premieren går teppet ned for det frie operaensemblet Opera Omnia førstkommende søndag 11. november. Gruppen har siden starten i 1990 stått bak 30 musikksceniske oppsetninger og har spilt en viktig rolle i arbeidet med å skape interesse for nyskrevet musikkdramatikk. – Dette er et tilbakeslag for norsk kulturliv, sier Helge Skansen, konsertsjef for Rikskonsertene som selv hadde en Norgesturné for barn planlagt med gruppen neste år.

— I Norge er vi ikke veldig godt skodd når det kommer til gruppe som kan stille med en helhetlig produksjon som rommer alt fra lys til sceneopptreden. Dessuten har Opera Omnia vært nesten alene om å formidle musikkdramatikk i Norge. At de nå legges ned er et stort tap, forteller Skansen. Etter planen skulle Omnia gjennomføre en konsertturné sammen med Rikskonsertene til neste år med suksessforestillingen ”PoY!”. Forestillingen, som er spesielt rettet mot barn, ble i 2000 som eneste norske urfremførelse nominert til Edvardprisen, og har høstet gode kritikker både i inn- og utland. Forestillingen, som utelukkende er basert på toner og bevegelse, har for mange barn vært deres første møte med musikkdramatikk.

— Opera Omnia har levert et høyst spesielt tilbud til barn og unge. Nå har vi mistet en viktig kulturformidler, sier Skansen som understreker at dette også vil få følger for Rikskonsertene.

— Musikkteater-tilbudet til barn og unge i Norge vil bli alvorlig svekket etter dette, og Rikskonsertene vil også lide under tapet. Vi hadde blinka oss ut ”PoY!” til skoleforestillinger neste år, som en del av vårt brede tilbud til barn. Nå vet jeg ikke hva vi skal tilby i stedet. At Opera Omnia nå legger ned synes vi i Rikskonsertene er høyst beklagelig. Vi får bare håpe at noen tar affære og legger penger på bordet, slike ensembler burde absolutt ha livets rett i Norge, avslutter Skansen.

For det er selvsagt mangel på penger som setter en stopper for den frie musikkteaterdriften. For tredje gang har Omnia fått avslag på søknad til Kulturrådet om støtte til frie, sceniske grupper. Som en direkte konsekvens av dette må operaensemblet nå innstille driften på tampen av det som paradoksalt nok har vært et av gruppens mest vellykkede år. Barneoperaen ”PoY!” og kammeroperaen ”Hulda og Garborg” har begge mottatt strålende kritikker fra inn- og utland. Et utdrag av disse kan du lese her i . Til sammen har disse forestillingene trukket 7 310 publikummere, mange av dem barn og skoleelever.

Avviklingen av operadriften fører til at gruppen må takke nei til invitasjoner fra Mexico, Canada, Nederland og Berlin, samt avlyse flere planlagte turnéer i Norge, deriblant samarbeidet med Rikskonsertene. I en pressemelding forteller gruppen at de selvsagt er lei seg for det som nå skjer, men at de samtidig er glade for å ha fått lov til å tilegne seg en helt unik erfaring innen musikkteateret. Opera Omnia ble etablert i 1987 av Glenn Erik Haugland, Heidi Tronsmo og Ståle Tråsdahl.

Opera Omnia avslutter en nesten tolv år lang karriere med fremføringen av barneoperaen ”PoY!”s 100. forestilling på Henie Onstad Kunstsenter søndag 11. november kl. 12.00.