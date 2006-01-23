Med Ryfylke igjennom Europa – en reisedagbok

Murphys lov gjelder i aller høyeste grad på turneer. Støyduoen Ryfylke begynte sin med container-dykk i Oslo-havna, på frenetisk leting etter førsteopplaget av sin siste utgivelse. Mens flyet til den første av deres 12 konserter lange Europarurné varmet turbinene. Ryfylke er Stian Skagen og Sten Ove Toft, som er ellers er kjente fra konstellasjoner som Norwegian Noise Orchestra, Soy Carne, Waffelpung og MNH. Dette er første del av deres turnédagbok på Ballade.

Av Stian Skagen og Sten Ove Toft

DEL 1 – Torsdag 19. Januar

06.00 Kongshavnen, Oslo.

I en container ved havna i Oslo, ligger 131 kg ny presset vinyl. Med litt hell skal vi klare å finne en av eskene og ta med oss vårt nye album «Morild/Nuema Brister» på europa turne. Med en hårfin margin klarte vi å avlive myten om releasekoserter uten album. Lengst inne i en trailer under flatskjermer og møbler fra Italia, klarer vår helgen å løfte opp en av eskene med det sorte gull. Så takket være litt hjelp fra lommekjente samt medfølende(!) sjauere stiller vi på Gardermoen to timer senere med fersk presset vinyl i bagasjen.

Neste stopp er Stockholm.

10.00 Stockholm, Sverige.

Etter litt frem og tilbake på Centralstationen som for øvrig ikke føltes videre oversiktelig, er vi endelig der det skjer i kveld – Fylkingen. Fylkingen ligger i den sørlige delen av Stockholm, bydelen peker seg ut som et område med litt mer «kultur» (høy som lav) enn andre. Fylkingen en statsstøttet organisasjon som har sitt virke i landskapet mellom kunst og lyd. Ikke ulik i struktur som Altelier Nord og Notam hjemme i Oslo. Konsertlokale har de også i samme bygning som fremstår mer som lillesalen på Black Box (Oslo).

Meget bra.

Dagens lydmann og maskott er BJ Nilsen eller Hazard som han også kaller seg når han gir ut plater på Touch. Kunstnerisk frihet kan man kalle det da BJ bare overlot anlegget til oss, sa «bare gjør hva dere vil» og gikk ut et ærend. Noe som skulle vise seg å skremme livet av enkelte publikumere noen timer senere.

Samme kveld spilte Carlos Giffoni (US/Venezuela) og Mattias Petersson som i tillegg til å være svensk også er kveldens arrangør. Mattias åpner ballet med en ganske så vidspekket konsert som går fra ren Noise til mer melodiske partier ála Fennesz. Vår releasekonsert utartet seg med knas og fres som eksploderte i elektronikken under konserten. Det kom også et par eksplosjoner, fres og kaskader av boblende lyder av samme kaliber fra champagnen som akkompanjerte oss de første minuttene. Champagne Noise.

Sist ut blir dagens anbefaling og de av dere som er er glad i det meste og elsker det beste har å befinne seg på Blå torsdag 26. Januar. Da spiller Carlos Giffoni forhåpentligvis slik ha gjorde denne kvelden. Kaos Noise og suggerende industrielle loops tøyt ut høytalerene fra mannen Lasse Marhaug så fint har omtalt som ‘The Jimi Hendrix of Noise’. Tolk det som dere vil.

Imorgen har vi en fridag og tråler oss ned til Malmö for å samle krefter hos vår gode venn Jon Eriksen.

Dette ble en lang og god introduksjon som første del av reisedagboken vår og vi skal prøve å være like skriveflittige hver dag gjennom denne tunrnèen. Forhåpentligvis får vi også muligheten til å legge opp noen lydklipp og kanskje også video etterhvert. Fra 23.01 blir det også samkjørt dagbok med MoHa! som starter sin turnè sammen med oss i Rostock og som vi skal gjøre noen konserter med på vår reise gjennom kontinentet. Dette er i det minste en begynnelse. Nå er det bare 12 konserter igjen.