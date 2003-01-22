22.01.2003
- Red.

Dadafons tredje album, «Visitor», er nylig nominert til to Alarmpriser og Spellemannspris i pop-klassen. I Dagbladet ble platen kåret til nest beste norske CD-utgivelse i 2002 og av Fædrelandsvennen til «Årets plate». Nå skal Dadafon på turné.

Alle som har hatt noe å si om musikk i 2002, har bombardert Dadafon med lovord og seksere på terningen. Dagbladets Terje Mosnes var en av mange – her er hans kommentarer til «Visitor»:

Kristin Asbjørnsen flyr høyt. Dadafonisk. Kall det hva som helst, fint låter det uansett der Dadafon på kaleidoskopisk vis snor sine sterke melodier gjennom det ene sterke lydlandskapet etter det andre. Originalt, spennende og tilgjengelig.

Adresseavisas Trygve Lundamo beskrev sitt møte med det uvanlige ensemblet som en «Dadafonisk Ekstase»:

Dadafon spiller ikke akkurat jazz. Musikken deres er ubeskrivelig, energisk, lyrisk – og god… Dadafon er ikke bare en musikalsk, men også en visuell opplevelse på scenen. Kristin Asbjørnsen er helt inne i sin egen verden. Hun danser hele tiden og synger som om det gjelder livet. Ved siden av seg har hun gitarist Jostein Ansnes og Cellist Øyvind Engen, og bak henne sitter Carl Haakon Waadeland og Martin Smidt. Sammen med lydmann Rune Holme, bidrar de sterkt til at Dadafon blir en totalopplevelse.. Det tok ikke lang tid før det kokte i den tettpakkede og varme salen. Dadafon er en stor, sterk og vakker villvekst i det mangfoldige, trondhjemske musikklivet.

Den svært så Foreløpige Turneruten begynner 30 januar, på kulturhuset i Elverum, og fortsetter omtrent slik: 31/1: Porsgrunn, Kafe K, 5/2: Vadsø, 6/2: Tromsø, Studenthuset Driv, 7/2: Hemnes, 8/2: Bodø, Sinus, 13/2: Alarm/by:Larm Trondheim, 14/2: Stavanger, Folken, 15/2: Voss, Fraktgodsen, 16/2: Sogndal, Meieriet, 17/2: Kulturhuset, Lillehammer, Vinterspillene, 26/3: Horten, 27/3: Bø, Grillen, 28/3: Kongsberg, 30/3: Oslo, Blå, 10/4: Bergen, Kvarteret. Det ventes at flere datoer vil bli lagt til listen etter hvert – for sikre oppdateringer kan det være lurt å kikke innom bandets hjemmeside, som du finner lenken til nedenfor.

