Ny kunstnerisk leder i Kirsten Flagstad Festival

Operasangeren Bernt Ola Volungholen er ansatt som kunstnerisk leder i Kirsten Flagstad Festival – og er dermed en av Norges yngste kunstneriske ledere, forteller festivalen .

Bernt Ola Volungholen (f. 1989) kommer fra bygda Vallset på Hedmarken, og er utdannet ved Norges musikkhøgskole i Oslo og Operaakademiet i København. Han har tidligere hatt solistkontrakt ved Luzerner Theater i Sveits, sist i rollen som Black Minister i Herbert Fritsch oppsetning av Le Grand Macabre. Siden sesongen 19/20 har han jobbet frilans i hele Europa.

Volungholens arbeid blir oftest assosiert med komplekse rolleinterpretasjoner i operarepertoaret, forteller Kirsten Flagstad Festivalen i en pressemelding, og trekker fram hans rolle som Papageno i Mozarts Tryllefløyten som en han gjorde seg spesielt bemerket gjennom her hjemme. I Oslo alternerte Volungholen med komikeren Atle Antonsen i Mørk Eidems versjon på Den Norske Opera & Ballett, og sang Papagenos parti på klingende hedmarksdialekt, til publikums store begeistring, forteller festivalen. Luzern Festival i Sveits ble også et naturlig arbeidssted for Bernt Ola og han har arbeidet ved den berømte festivalen ved flere anledninger.

Flagstadfestivalen trekker også fram Volungholens store kunnskap om Kirsten Flagstads liv og virke, hennes slektshistorie, rollehistorikk og grammofonkarriere, og interessen hans for Hedmarks kunst- og kulturhistorie, lokalhistorie, håndverkshistorie og folkeminnekunnskap. På sin egen hjemmeside forteller Volungholen at han fikk sine første musikalske erfaringer fra det lokale skolekorpset, der han spilte tuba. Og at det var takket være tubaspillet han oppdaget sangtalentet, da han på musikklinjen ved Stange videregående skole hadde obligatorisk undervisning i sang som bi-instrument. Han forteller videre at han er takknemlig og stolt over plassen han kommer fra, at kulturbygda Vallset har gitt ham et utmerket utgangspunkt for å studere opera, og at Kvennstuguteateret og kvennstugurevyen i hjembygda har vært en flott arena å utfolde det sceniske talentet på.

Kirsten Flagstad er et sterkt navn og et minne som holdes høyt i hevd i den internasjonale musikkverdenen. Som ny kunstnerisk leder for Kirsten Flagstad Festival forteller Bernt Ola Volungholen i pressemeldingen at han har en ambisjon om å utvikle festivalen lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og at han med festivalens tradisjoner som fundament vil gjøre de kommende festivalene nyskapende, ungdommelige og innovative.