Det norske Blåseensemble på sykkel

Publisert
26.08.2003
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Det Norske Blåseensemble inviterer til familiekonsert i Bibliotekets aula i Fredrikstad torsdag 28. august kl.18.30. Konserten omtales som en unik konsertopplevelse hvor blant annet en sykkel, lange underbukser, flasker og langrennski brukes som instrumenter. De svenske performanceartistene Erik Petersen og Bengt Johanson fremfører i samspill med ensemblet ulike verker der disse hverdagsgjenstandene inngår som instrumenter.

Det Norske Blåseensemble har i august måned avholdt en konsertserie som i følge dem selv «baserer seg på samme besetning som under Oscar Borg sin tid mot slutten av 1800-tallet.» Dette dreide seg om gratis parkkonserter, med blant annet marsj som både innledende og avsluttende nummer. Under dirigent Terje Svendsen, som jobbet med Det Norske Blåseensemble for første gang, ble det da fremført verker av bl.a. Borg, Svendsen, Grieg og Vidqvist.

Under familiekonserten i Bibliotekets aula i Fredrikstad torsdag går man som antydet i langt mindre tradisjonelle spor. De svenske performanceartistene Erik Petersen og Bengt Johansen får bl.a. ekene på sykkelen til å høres ut som en vestindisk «steel drum».

Verkene som fremføres er bl.a. Kabalevsky, Sjostakovitsj, Mozart og Brahms, samt egenkomponert materiale av Petersen selv. Dirigent for kvelden er Helge Haukås, som har gjestet ensemblet ved flere anledninger

Senere i høst gjør Det norske blåseenesemble både en ny konsertserie basert på gammel besetning, men også en CD-innspilling med gammel besetning på restaurerte instrumenter fra den gang. Parkkonsertene denne måneden var med andre ord en smakebit av noe av det publikum kan få høre på den kommende CDen.

Du kan lese mer om ensemblets aktiviterer på www.dnbe.no.

