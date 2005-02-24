Ensemblekonsert med Krohnengen Brass Band

24.02.2005
- Red.

Krohnengen Brass Band holder konsert for messingensembler i Sandvikskirken søndag 6. mars kl. 17.00. Konserten er i samarbeid med trombonisten Per Kristian Svensen og trompeteren Odin Hagen, og vil by på musikk fra ulike epoker og sjangere. Korpset er for anledningen delt inn i en rekke ensembler av ulik størrelse.

Per Kristian Svensen er solotrombonist i Malmø Symfoniorkester, og underviser ved Musikkhøyskolen i Malmø. Han har studert ved konservatoriet i Stavanger, Musikkhøyskolen i Gøteborg, og ved Goldsmith College i London. Han er også en aktiv kammermusiker, og spiller bl.a. med Quartet Quattro Musicanti, Nordisk Brass Ensemble, The Scandinavian Trombone Trio, og MSO Brass Quintet. Per Kristian Svensen er også en av lederne av Blekinge International Brass Academy, en sommerskole for profesjonelle messingblåsere

og musikkstudenter.

Kveldens andre solist, Odin Hagen, er til daglig solotrompeter i Stavanger Symfoniorkester, og underviser også ved Musikkonservatoriet i Stavanger. Han er utdannet ved Norges Musikkhøyskole i Oslo, og har senere jobbet i flere orkestre og ensembler i Sverige og Norge. Odin Hagen betegnes som en allsidig musiker, som jobber med både amatører og profesjonelle. Han er også medlem av flere ganger norgesmester for brass band – Stavanger Brass.

Krohnengen Brass Band (KBB) er et av Norges fremste elitekorps, og holder til på nye Meyermarken Bydelshus i Bergen. Korpset har i de senere år satset på å holde konserter av høy kvalitet, rettet mot et bredt publikum. Korpset består av 35 medlemmer i alderen 17-40 år, med en gjennomsnittsalder på rundt 26 år. Alle medlemmene er amatørmusikere. Krohnengen Brass Band engasjerer seg sterkt i lokalmiljøet, og spesielt i samarbeid med skolekorps. Korpset er drevet på ideelt grunnlag, og ledet av et valgt styre på 6 personer. Korpsets økonomi omtales som «stram, men sunn», og underlagt god styring fra korpsets ledelse.

Korpset vant i 2001 World Music Contest i Kerkrade – Nederland, og kan titulere seg «World Music Contest Champions». Sommeren 2002 vant KBB også EuroBrass 2002, en underholdningskonkurranse som ble avholdt i byen Drachten – Nederland. Karl Ole Midtbø har vært KBBs musikalske leder siden høsten 2003, og under hans ledelse fortsetter korpset sin positive utvikling.

Konserten finner i Sandvikskirken søndag 6. mars, kl. 17.00. Skolekorpsmusikanter har for øvrig fri entre.

Forsvarets Musikkorps Trøndelag

MFO: – Forsvarsministeren mangler respekt for Stortinget

Departement-kutt gjør at militærkorpsene nå må kutte 25 årsverk for å opprettholde konsertvirksomheten. – Forsvarsministeren mangler respekt for Stortingets vedtak...

Forsvarets Stabsmusikk (Foto:www.fsmk.no)

Årets siste konsert for Stabsmusikken?

– Forsvarsledelsen undergraver Stortingets vedtak om profesjonelle militærkorps, hevder Catherine Leclerc og Steinar Granmo Nilsen i Forsvarets Stabsmusikk. – Stortinget...

Forsvarets Musikkorps Vestlandet (Foto: Trine Løtvedt, www.FMKV.no)

Årets siste konserter også for FMKV?

Tirsdag meldte Kulturnytt i NRK2 at alle militærkorps i Norge innstiller alle konserter fra og med 1. februar. Årsaken er...

Torstein Aagaard Nilsen (Foto: privat)

Norsk Komponistforening om militærmusiken: Driftskutt = kulturkutt!

– Forsvarsdepartementes kutt og iverksettelse av dette nå, er i realiteten et kulturkutt på 95,4 millioner! Det skriver Torstein Aagaard-Nilsen...

Forsvarets Stabsmusikk (Foto:www.fsmk.no)

Opprop for militærkorpsene

Norges Musikkorps Forbund har rullet i gang et opprop i protest mot konsertstoppen for militærkorpsene. Men det haster å få...

Forsvarets Musikkorps Nord Norge (Foto: Trym Ivar Bergsmo)

– Nei til driftsstans for militærkorpsene!

Forsvarets Musikkorps Nord-Norge (FMKN) er det største heltidsansatte ensemble nord for Trondheim. I likhet med resten av Forsvarets Musikk, trues...

Flere saker

Johannes Elnan CMI bass

Bassgave til ungt talent: – Å få videreføre lyden og livet i denne bassen gir følelse av ansvar og dyp motivasjon

Kontrabassen til avdøde Carl Morten Iversen lever videre i unge hender.

Barna i Eide Kulturarena lærer seg mange nye ferdigheter. Både sang og skuespill ble øvd iherdig inn til denne Mozart forestilling av sanggruppen Birimbau i 2015.

– Dette er en rasering av kulturmiljøet

Flere lokallag i Musikk i Skolen er i harnisk etter at Norsk musikkråd har strammet inn retningslinjene for Frifond Musikk....

Illustrasjonbilde fra musikalen «Sweeney Todd» ved Bergen Nasjonale Opera. Modell Simen Marius Granlund, master barber ved Bjørgvin Barbersalong i Bergen

Statsbudsjettet 2020: Reell nedgang for operafeltet

INNLEGG: Tildelingene til operafeltet de siste seks årene har ikke kompensert for lønns- og prisveksten, noe som i praksis har...