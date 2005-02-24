Ensemblekonsert med Krohnengen Brass Band

Krohnengen Brass Band holder konsert for messingensembler i Sandvikskirken søndag 6. mars kl. 17.00. Konserten er i samarbeid med trombonisten Per Kristian Svensen og trompeteren Odin Hagen, og vil by på musikk fra ulike epoker og sjangere. Korpset er for anledningen delt inn i en rekke ensembler av ulik størrelse.

Programmet spenner vidt, med deltakelse fra trioer til 10-manns messingensembler. Krohnengen Brass Band har denne gangen delt korpset inn i en rekke ensembler av ulik størrelse, som alle vil presentere musikk fra ulike epoker og sjangere. Her blir det musikk for enhver smak. Konserten er i samarbeid med trombonisten Per Kristian Svensen og trompeteren Odin Hagen.

Per Kristian Svensen er solotrombonist i Malmø Symfoniorkester, og underviser ved Musikkhøyskolen i Malmø. Han har studert ved konservatoriet i Stavanger, Musikkhøyskolen i Gøteborg, og ved Goldsmith College i London. Han er også en aktiv kammermusiker, og spiller bl.a. med Quartet Quattro Musicanti, Nordisk Brass Ensemble, The Scandinavian Trombone Trio, og MSO Brass Quintet. Per Kristian Svensen er også en av lederne av Blekinge International Brass Academy, en sommerskole for profesjonelle messingblåsere

og musikkstudenter.

Kveldens andre solist, Odin Hagen, er til daglig solotrompeter i Stavanger Symfoniorkester, og underviser også ved Musikkonservatoriet i Stavanger. Han er utdannet ved Norges Musikkhøyskole i Oslo, og har senere jobbet i flere orkestre og ensembler i Sverige og Norge. Odin Hagen betegnes som en allsidig musiker, som jobber med både amatører og profesjonelle. Han er også medlem av flere ganger norgesmester for brass band – Stavanger Brass.

Krohnengen Brass Band (KBB) er et av Norges fremste elitekorps, og holder til på nye Meyermarken Bydelshus i Bergen. Korpset har i de senere år satset på å holde konserter av høy kvalitet, rettet mot et bredt publikum. Korpset består av 35 medlemmer i alderen 17-40 år, med en gjennomsnittsalder på rundt 26 år. Alle medlemmene er amatørmusikere. Krohnengen Brass Band engasjerer seg sterkt i lokalmiljøet, og spesielt i samarbeid med skolekorps. Korpset er drevet på ideelt grunnlag, og ledet av et valgt styre på 6 personer. Korpsets økonomi omtales som «stram, men sunn», og underlagt god styring fra korpsets ledelse.

Korpset vant i 2001 World Music Contest i Kerkrade – Nederland, og kan titulere seg «World Music Contest Champions». Sommeren 2002 vant KBB også EuroBrass 2002, en underholdningskonkurranse som ble avholdt i byen Drachten – Nederland. Karl Ole Midtbø har vært KBBs musikalske leder siden høsten 2003, og under hans ledelse fortsetter korpset sin positive utvikling.

Sammendrag

Konserten finner i Sandvikskirken søndag 6. mars, kl. 17.00. Skolekorpsmusikanter har for øvrig fri entre.

