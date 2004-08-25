Storbandfestivalen blåser i gang

Storbandfestivalen i Sandvika går i år av stabelen i tidsrommet torsdag 26. til lørdag 28. august. Årets hovedkonserter er med Sandvika Storband, Det Norske Blåseensemble, Ab und Zu og Prime Time Orchestra, KNMMs Storband og Oslo Workshop Big Band. Her kan du lese en nærmere presentasjon av orkestrene som skal i ilden. Festivalen vil for øvrig også sette opp en utescene foran Sandvika Teater.

Ballade presenterer her en oversikt over årets hovedkonserter under Storbandfestivalen i Sandvika, som i år har valgt å legge brorparten av sine arrangementer til Musikkflekken og Musikkaféen.

Torsdag 26 august, kl. 21, Bærum Kulturhus: Sandvika Storband – «Memorable Miller»

Glenn Miller er kanskje tidenes mest berømte storbandleder. I år er det 100 år siden hovedpersonen ble født, og det vet også Sandvika Storband å markere. Åpningskonserten i år er viet legenden og hans musikk. Sandvika Storband har med seg den unge klarinettisten Felix Peikely og vokalist Line Jacobsen. Også Knut Borge har meldt seg på laget, og vil sammen med musikerne ta publikum med på en reise gjennom en lang og betydningsfull periode for storbandmusikken.

Musikalsk leder: Frank Brodahl. Konferansier: Knut Borge.

Solister : Klarinettist Felix Peikely og vokalist Line Jacobsen

Fredag 27 august, kl. 18.00, Sandvika Teater: Det Norske Blåseensemble



Komponisten og utøveren Geir Lysne er blant dem som har fått anerkjennelse for å ha skapt den såkalte «nordiske tonen» i jazzen, noe også konsertens tittel gjenspeiler. Som komponist kan han vise til en svært variert produksjon: alt fra 50-mannsorkester, storband, korps, kor og strykeorkester til mindre besetninger og elektro-akustisk musikk for soloinstrument. Ved siden av arbeidet med sitt eget Geir Lysne Listening Ensemble har Lysne samarbeidet med en rekke europeiske orkestre og band. «Korall» er Geir Lysne Listening Ensembles tredje CD-utgivelse, som befester Lysnes særegne og groovy tonespråk. Det er herfra han henter repertoaret når han sammen med Det Norske Blåseensemble inviterer til en totalt swingfri aften med orkestral jazzmusikk. Med Eckhard Baur (trompet) og Knut Aalefjær (trommer).

Musikalsk Ledelse : Geir Lysne

Solister : Echard Baur – trompet og Knut Aalefjær – trommer/perc.

Fredag 27 august, kl. 22.00, Sandvika Teater: Bestillingsverk 2004 – Ab und Zu og Prime Time Orchestra

Ab und Zu er Ole Henrik Giørtz (tangenter), Eivind Aarset (gitar), Anne Marie Giørtz (vokal), Tore Brunborg (saksofon), Olaf Kamfjord (bass), Kenneth Ekornes (trommer) og David Solheim (lydteknikk).Det er 15 år siden Ab und Zu CD-debuterte på selskapet EMI og for snaue to år siden kom deres tredje CD-plate, «Spark of Life», spilt in i Rainbow Studios og utgitt på Curling Legs. I samarbeid med Storbandfestivalen og Komponistfondet har Ole Henrik Giørtz (OHG) «arret ut» 12 komposisjoner for Ab und Zu med storband. Grunntanken har vært å kombinere kompene i storbandet og Ab und Zu ved å utvikle et storbandrepertoar spesielt for sangerinnen Anne Marie Giørtz. Denne nye musikken inneholder elementer fra alle tre albumene «Ab und Zu», «Totally» og «Spark of Life». All musikken er skrevet av pianisten Ole Henrik Giørtz og tekstene er skrevet av både den engelske lyrikeren Fran Landesman og OHG selv. Musikken er omtalt som vâr og ettertenksom. Anne Marie Giørtz formidler dette med sitt modne vokale uttrykk. Prime Time Orchestra er det utvalgte storbandet som skal framføre denne utvidete versjonen av Ole Henrik Giørtz’ musikalske landskap. Bandet er aktuelle i høst med åpningen av Kulturhuset i Asker, konsert med Vidar Busk i november og et pågående prosjekt med saksofonist Tore Brunborg i Ab und Zu.

Musikalsk ledelse : Ole Henrik Giørtz og Tore Brunborg

Solister : Anne Marie Giørtz – vokal og Eivind Aarset – Gitar

Komponist : Ole Henrik Giørtz

Lørdag 27 august, kl. 18.00, Bærum Kulturhus: KNMMs Storband

En nylig innspilt plate med jazzmusikeren Harald Bergersen er utgangspunktet for denne helaftens storbandkonsert med Marinemusikkens storband. Harald Bergersen er en av nestorene i norsk jazzmiljø og har spilt i utallige ensembler og med en mengde norske jazzprofiler. Her blir det en god blanding av standard- og orginallåter, alle i arrangementer av Lars Erik Gudim. Den andre solisten på konserten er vokalist Ingar Kristiansen, bedre kjent som frontfigur i The Sinatra Songbook. Han har i lengre tid befestet sin posisjon som en dyktig storbandartist, og er kanskje mest kjent for sine tolkninger av amerikansk underholdningsmusikk fra komponister som Gerswin, Rodgers, Porter og Van Heusen.

Musikalsk Ledelse : Lars Erik Gudim

Solister : Harald Bergersen / Ingar Kristiansen

Lørdag 28 august, kl. 21.00, Musikkflekken: Oslo Workshop Big Band

Oslo Workshop Big Band vil presentere et historisk tilbakeblikk på en gullalder i amerikansk jazz. New York har en selvskreven plass i alle jazzelskeres hjerter, og «New York Sessions» er en hyllest til jazzlivet og musikerne her. Denne konserten vil sette to fantastiske skandinaviske jazztrompetere foran bandet: svenske Anders Bergcrantz og vår egen Atle Hammer. Bergcrantz er for tiden en av Sveriges mest etterspurte musikere internasjonalt. Hammers lange løpebane som jazztrompeter krever ingen nærmere presentasjon. For første gang i samspill vil disse forenes på samme scene i sin hyllest til legender som Miles Davis, Thelonius Monk, Sonny Rollins, Charles Mingus og Dizzy Gillespie.

Musikalsk Ledelse : Helge Hurum

Solister : Anders Bergcrantz – trompet og Atle Hammer – trompet

Arrangørene melder ellers at årets Storbandfestival er noe annerledes enn tidligere år. Alle konserter som tidligere var i Storbandfestivalens Festivaltelt, er i år flyttet til Musikkflekken. Nytt av året er også at festivalen setter opp en utescene i gågata utenfor Sandvika Teater, fredag og lørdag.

Storbandfestivalen er støttet av Bærum kommune, Fond for Lyd og Bilde, Norsk Jazzforum, Norsk Kulturråd og Fondet for lokale musikktiltak.

Nærmere opplysninger, inkludert programmet på kafé- og klubb-scenene, finner du på nettsiden storbandfestivalen.no.