Stream med CD-kvalitet

Wimp har optimalisert katalogen sin, og fra i dag kan du strømme musikk i tapsfri CD-kvalitet.

Musikktjenesten WiMP lanserer i dag WiMP HiFi. Med det er de den første musikktjenesten i Norge som tilbyr strømming av musikk i tapsfri CD-kvalitet.

WiMP HiFi er tilgjengelig for Sonos, Bluesound, iOS og Android og koster 199 kroner per måned.

— Vi tror at hifi vil bli en standard i musikkstreaming framover på linje med HD for TV, sier Andy Chen, administrerende direktør i WiMP Music, i en pressemelding.

Arbeidet med å oppgraderingen til formater optimalisert for strømming startet mot slutten av 2012. Produktet er betatestet siden midten av mars, og vurderes slik av Dagbladets Jan Omdahl.

Samtidig med WiMP HiFI kommer en redaksjonell featureserie kalt High Fidelity. Målet er å stimulere WiMP-brukere til å lytte til album i sin helhet .

Wimp HiFi kan prøves her.