Bransjen

Avtale på plass i Sverige

Publisert
21.10.2013
Skrevet av
- Red.

Rettighetsselskapet Stim og distribusjonsplattformen YouTube har kommet til avtale etter fem år lange forhandlinger.

Denne saken er oppdatert 24. oktober

Før helgen meldte det svenske rettighetsselskapet Stim (TONOs søsterselskap) at de har inngått en avtale med YouTube om vederlag for bruk av musikken som ligger ute på siden.

Inntektene er reklamefinansierte, og oppstår når annonser blir vist i forbindelse med videoklippene. Avtalen gjelder for den musikken STIM forvalter rettighetene til.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Ballade på Twitter

Avtalen har vært tidkrevende å få på plass, på grunn av de store endringene i det digitale markedet.

I en pressemelding sier Head of Music Publishing i YouYube, Gudrun Schweppe, at hun er fornøyd med å ha fått på plass en avtale som fremmer skaping av ny musikk. Nå jobbes det med å komme til avtaler også i de andre nordiske landene.

Arbeidet er kommet et godt stykke på vei i Norge. En tilsvarende avtale mellom TONO og YouTube kom på plass i februar. Siden da har man jobbet med Google for å bli enige om en rapporteringsløsning. I følge TONOs kommunikasjonssjef, Willy Martinsen, er arbeidet med en rapporteringsløsning forventet å bli landet i løpet av høsten.

Les hele saken.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

