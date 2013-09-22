Bransjen

Mange vil debattere streaming

Publisert
22.09.2013
Skrevet av
Ida Habbestad

De neste to ukene byr på tre debatter om emnet i Oslo.

Hva med norskandelen?

Først ut er musikkforum på BLÅ onsdag 25. september kl. 19.00. Her møtes Inger Elise Mey (TONO), Marte Thorsby (IFPI), Erik Brataas (Phonofile), Larry Bringsjord (FONO) og Jonas Howden Sjøvaag (Subradar) til samtale om muligheter og utfordringer i dagens og fremtidens strømmemarked.

Samtalen har følgende introduksjon: Streaming seiler opp som den ubestridte vinner på musikkonsumentmarkedet, og Norden ligger ca. fem år foran resten av verden. Kritikk og irritasjon har gjort seg gjeldende blant artister, låtskrivere og labler. For er det ikke bare megahits og enorme backkataloger som gjør reell inntjening mulig? Og hva med den såkalte «norskandelen»?

Etter samtalen åpnes det for spørsmål, synspunkter og kommentarer fra salen. Ordstyrer er Torgny Amdam, og arrangementet har fri adgang.

Markedsføringsperspektivet
27. september spør Folkelarm om hvor veien går videre med streaming.

Her er markedsføring i strømmemarkedet hovedtema, og spørsmålet om hvordan man kan maksimere salg via strømmetjenester er sentralt.

Arrangementet, som skjer kl 10.00 på Intimscenen på Riksscenen i Oslo, tar form av samtale mellom Trond Stenseth Moe i FolkOrg og en representant fra Phonofile.

Til Folkelarm trenger man billett, mer informasjon på folkelarm.no

Heldagsseminar
8. oktober er temaet løftet til et nordisk perspektiv, og man sammenlikner utviklingen av musikknæringene i Sverige og Norge.

Interesserte vil få vite mer om arbeidet med å utarbeide en egen musikkstatistikk i Sverige, og om den tilsvarende prosessen som nå skal skje i Norge.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Tono orienterer om sitt syn på streaming, og om forholdet mellom hver strømming og Tono-avregningen.

Åndsverksloven er også et tema. I en paneldebatt vil det bli spurt om loven er moden for en oppmykning. I panelet sitter Daniel Nordgård (utvalgsleder Nordgårdutvalget) Torgeir Waterhouse (utvalgsleder Digit-utvalget “Hindre for digital distribusjon” og direktør internet og nye medier, IKT Norge), Jan Omdahl (journalist og ekspert på mediebruk, Dagbladet), Cato Strøm (adm. direktør, TONO) og Ine Kristine Hoem, komponist og artist. Ordstyrer er Marta Breen.

Det er rettighetsorganisasjonene TONO og TONOs tre gruppeforeninger NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk Musikkforleggerforening som star bak arrangementet som finner sted på Ullevål Stadion

Til heldagsseminaret er påmelding påkrevd.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF og MFO medlemmer i Foreningen Ballade.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

