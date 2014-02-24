Mye nytt fra WiMP

Hifi-lyd på PC og Mac, musikkvideoer som del av tilbudet og utvidet låtinformasjon er blant dagens nyheter fra strømmetjenesten.

WiMP oppgraderer i dag tilbudet sitt på flere områder:

— Hifi-tjenesten som ble for mobil, nettbrett, nettverksspillere ble i dag utvidet til også å gjelde PC og Mac

— Informasjon om enkeltlåter har tidligere . Nå har tjenesten oversikt over låtskriver, komponist, produsent og utøvende artister på låter og album

— WiMP Magasin som tidligere har ligget som en egen nettside er nå inkludert i tjenesten.

— Musikkvideoer blir en del av tilbudet