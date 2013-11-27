Forsvunnet i strømmen?

Hvordan sikre at alle som har bidratt til en låt blir synliggjort gjennom strømmetjenestene? Det finnes muligheter for å få lagt ut mer informasjon, bedyrer Wimp og Spotify.

Ofte kan jakten på korrekt komponist, tekstforfatter eller instrumentalist i søkefeltet til strømmetjenestene være fåfengt.

Ta for eksempel Monicas Heldals siste album. Her medvirker flere profilerte norske musikere. Navnene på disse finner jeg i Dagbladets anmeldelse. Leter man etter albumet i Wimps skrivebordsversjon, kan det kun søkes etter artist, låt og album, og den øvrige informasjonen om de medvirkende er heller ikke tilgjengelig når du klikker deg inn for å lytte til albumet. Hvis vi forestiller oss at flere også kan ha bidratt med for eksempel arrangementer eller tekster til låtene – vil disse da krediteres andre steder enn i et eventuelt CD-cover eller i artistens pressemelding?

Enn så lenge skiller ikke tjenestene mellom artist og komponist, og det gjør det også vanskelig å finne den innspillingen du vil lytte til.

Les også:

Men det finnes muligheter for å få lagt ut mer informasjon, bedyrer Wimp og Spotify.

– Vi vil svært gjerne jobbe frem en bra løsning, så dette er et område vi konstant ser over. Problemet er at det i dag er stor forskjell på leveransen av metadata fra forskjellige leverandører. Det er viktig at plateselskapene som distribuerer musikk hos oss også legger ut denne typen informasjon, sier pr-sjef og kommunikasjonsansvarlig i Spotify, Sofie Grant.

– Vi kikker på andre måter å vise informasjonen som står i coveret på. Da mer på et spor-til-spor nivå, der man kan se hvem som har skrevet musikken og hvem som spiller, sier produktutvikler i Wimp Pål Bråtelund.

Siste nytt rett i innboksen: Ballades nyhetsmail

#gallery-4 {

margin: auto;

}

#gallery-4 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-4 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-4 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Pål Bråtelund er produktutvikler i Wimp. Foto: Wimp.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Beethoven som «artist»

Det manglende skillet mellom kategorisering av artist og komponist, skaper gjerne begrensninger i jakten på ny musikk, eller gjør det vanskelig å finne frem korrekt informasjon om en utgivelse. Størst utfordringer byr dette på i musikksjangre der man opererer med et tydelig skille mellom utøver og komponist.

Dersom man for eksempel søker på Beethoven i Wimp eller Spotify, får man opp et stort antall låter, album og spillelister, men ingen egne kategorier for utøver eller komponist.

Sofie Grant viser til Classify-appen, som er rettet mot lyttere som er interessert i å oppdage mer klassisk musikk. I motsetning til Wimp, som har en egen redaksjon, produseres mye av innholdet i Spotify gjennom brukerne. Spotify har heller ikke en ebooklet-tjeneste, slik Wimp tilbyr.

– Classify-appen hjelper brukerne til å gjøre dypdykk i den klassiske musikken. Her kan man oppdage musikk via tidsperioder, instrument og komponister. Den er et strålende eksempel på hvordan man kan finne musikken raskt og enkelt, uansett hvilke forkunnskaper man har, sier Grant.

Les også:

Søker man på Beethoven får man opp 490 «andre album». Hvordan navigere mellom disse?

– Innen jazz og klassisk, som ikke følger den sedvanlige artist-, album og spor-inndelingen, vil man heller søke på komponist, orkester, dirigent, verk, sats, solist etc. I forbindelse med at vi har hentet ut komponist/låtskriver/tekstforfatter-info og informasjon om utøver og roller, så ligger det an til at vi også kan søke i denne informasjonen. Datagrunnlaget er egentlig klart til å gjøre noe sånt. Men så gjenstår det en masse arbeid med å legge om både visning og søk for å håndtere det, sier Bråtelund.

Det kan altså ta en stund før en slik funksjon blir klar.

– Det er kanskje en av de mest utfordrende tingene vi må gjøre – å gå fra utlisting som kun handler om artist, til å holde muligheten åpen for å spalte denne kolonnen opp i solist(er), orkester, kor, dirigent, komponist, librettist eller annen tekstforfatter osv. Det handler også om å få plass dette til smarttelefoner, på et vis som brukeren kan intuitivt forstå. Og så skal det virke på PC/Mac, telefoner og tablets i tre-fire plattformer og et voksende antall nettverksspillere som Sonos, Bluesound, Bladelius, Simple Audio og Squeezebox, sier han.

Coverhefter kan gjøres tilgjengelig

Per i dag er det mange norske musikere og artister som ikke kjenner til muligheten for å legge ut coverinformasjon. Mangelen på kjennskap til at det er mulig å legge ut metadata er et problem, mener Bråtelund.

– Personlig tror jeg at vi burde bli mye flinkere til å fortelle om denne funksjonaliteten, fordi den er knakende god. Jeg tror den ville vært mye mer kjent om vi hadde den i desktop-versjonen av WiMP. Dette er noe vi kikker på nå, sier han.

Les også:

Coverhefte (booklet) ligger som PDF i enkelte av Wimps løsninger

Ifølge Wimp kan man nå lese coverhefter i pdf-format, både på iPhone, iPod Touch, iPad og Android-smarttelefoner. Men dette forutsetter at plateselskapene leverer informasjonen.

Om man skulle oppdage at ens plate er levert uten, er det tre veier for å få det på plass som artist, ifølge Pål Bråtelund:

— Be plateselskapet om å etterlevere

— Laste opp til aggregator, f.eks Phonofile, og be om å etterlevere.

— Sende direkte beskjed til strømmetjenesten

Prioriterer fordelingsstrid

Interesseorganisasjonene til musikerne og artistene arbeider med å sikre bedre metadata i strømmetjenestene. Men leder i Musikernes Fellesorganisasjon, Hans Ole Rian, medgir at debatten om inntekter fra strømming har høyest prioritet.

#gallery-6 {

margin: auto;

}

#gallery-6 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-6 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-6 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Hans Ole Rian er leder i Musikernes fellesorganisasjon. Foto: asamaria.com

– Vi synes det er viktig med metadata, men vi fokuserer for øyeblikket mest på å få til en mer rettferdig fordeling av inntektene fra strømming. Dessuten gjøres registreringsarbeidet gjennom Gramo, og vi gir våre innspill også i Gramo sitt styre, der vi har en plass.

Rita H. Mamelund i Gramo sier at de mener metadata er viktig for å kunne fordele vederlaget korrekt til samtlige medvirkende.

– Vi i Gramo er svært opptatt av å ha utfyllende og korrekte metadata i vår egen innspillingsdatabase, og vi arbeider kontinuerlig med å oppdatere denne. Men vårt formål er begrenset til å oppkreve og fordele vederlag for bruk av innspillinger i kringkasting og annen offentlig fremføring. Til nå har ikke dette omfattet vederlag for strømming.

Kritiserer katalogiseringssystemet

Professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, Erling Gulbrandsen, har tidligere kritisert katalogiseringssystemet i iTunes. Gulbrandsen benytter ikke strømmetjenester, men på spørsmål om problematiske aspekter ved digital katalogisering av klassisk musikk, peker han på en lignende problemstilling der.

– Jeg bruker verken Spotify eller Wimp, mye på grunn av problemene du antyder. Det jeg har skrevet om på Facebook, er formateringen av musikkbiblioteket mitt i de nyeste versjonene av iTunes, der kategoriene ikke passer til flersatsige verk og til klassifisering etter komponist. Man må klassifisere etter låt, album, artist, og det passer ikke for min musikksamling, skriver Gulbrandsen i en e-post.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er MFO et av medlemmene i Foreningen Ballade.