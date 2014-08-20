Bransjen

Meninger om Norsk kulturråd

Publisert
20.08.2014
Skrevet av
Ida Habbestad

Norske musikkorganisasjoner ønsker, som Kulturrådet, å rydde i post 74. Men hvem skal forvalte kunstnerstipendene?

Denne våren leverte en utredningsgruppe, på oppdrag fra departementet, sine forslag til endringer av Norsk kulturråd.

Forslaget har vært på høring, og en rekke norske musikkorganisasjoner har kommet med høringssvar.

En rask gjennomlesning viser at organisasjonene først og fremst er opptatt av å få ryddet i post 74, som omfatter årlige tilskudd til drift av enkelttiltak og virksomheter i kulturfeltet.

Flere er opptatt av Statens kunstnerstipend, flere ønsker at fagutvalgene skal ha mer makt, mens det er delte meninger om hvorvidt rådsmedlemmer bør fungere som ledere av fagutvalgene. Grunnholdningen hos mange virker å være at Kulturrådets overordende organisering både fungerer og har legitimitet slik den er i dag.

Utfasing av post 74, flytting til 78
Flere av organisasjonene som har levert høringssvar mottar selv støtte som faste tiltak, gjennom post 74. Kulturrådet har i mange år hatt ansvar for å forvalte denne posten, men tiltakene er i hovedsak plassert i posten av Kulturdepartementet eller Stortinget, med individuelle begrunnelser. Først fra 2011 har Kulturrådet hatt fullmakt til å fordele bevilgningene etter kunstfaglig skjønn, men Kulturrådet har selv ønsket at postene som er faste, ikke er del av deres portefølje.

Både utredningsgruppen og flere av organisasjonene støtter at det skjer en utfasing av post 74. Dette kan løses ved at de faste tiltakene legges til statsbudsjettets post 78, mens tiltakene som krever kunstfaglig vurdering legges inn under Norsk kulturfond.

«På denne måten kan Kulturrådet gjøre en samlet vurdering av alle tilskuddsmottakerne», skriver de regionale jazzsentrene, Norske konsertarrangører, FolkOrg og Norsk Jazzforum.

Også nyMusikk imøteser en utfasing av post 74, men etterlyser også en «ny, fast tilskuddsordning for mindre nøkkelinstitusjoner der resultater, ideer og nyskapning blir evaluert og belønnet, og der vekst er mulig».

Norsk musikkråd er opptatt av den frivillige musikkaktiviteten som har vært forvaltet gjennom rådets post 74. De foreslår å flytte disse tiltakene til post 78, og ønsker å forvalte ordningene til frivillige musikkformål under denne.

Dette inkluderer prosjekt dirigentutvikling, aktivitetsmidler til kor (i dag forvaltet av Norges Korforbund) og tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter til skolekorps og orkestre (i dag forvaltet av Norges Musikkorps Forbund). Begrunnelsen er at organisasjonene som i dag forvalter ordningene ikke representerer hele feltet, og selv mottar betydelige midler fra ordningen. Videre ønsker NMR å forvalte tilskuddsordning for utstyr, som de ønsker å gjøre sjangeruavhengig, og ordningen til landsomfattende musikktiltak.

Rådet
Norsk Komponistforening deler utredningsgruppens ønske om at Kulturrådet skal utvikle sin rolle som strategiorgan, men mener at rådet trenger spisskompetanse for å gjøre dette. De ønsker derfor at rådet fortsatt har 10 (ikke 7) medlemmer. De hilser en valgkomité for rådet velkommen, men stiller seg undrende til at regionale enheter skal kunne fremme forslag, men ikke kunstnerorganisasjonene eller kunstnerne selv.

Statens kunstnerstipend
Det er delte meninger om forslaget om å flytte forvaltninga av Statens kunstnerstipend og garantiinntekter til rådet. Norsk Komponistforening mener at forslaget fører til maktkonsentrasjon, om maktspredning, og mener at nok et tiltak lagt til rådet vil føre til maktkonsentrasjon, ikke -spredning.

Norsk Teater og Orkesterforening er derimot enige i forslaget, og hevder at «interesseorganisasjoner ikke bør gis myndighet til å fordele offentlig støtte». For å sikre maktspredning foreslår de imidlertid at forvaltningen ikke legges til rådet, men at det opprettes egne stipendkomiteer, uavhengig av organisasjonene.

Les også: Kulturrådets egne høringssvar.
Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

