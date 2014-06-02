Kulturrådet er utredet

Gruppen som har utredet Norsk kulturråd har i dag lagt fram sin rapport og sine anbefalinger. Les sentrale anbefalinger og hele rapporten her.

som ble nedsatt i desember 2013 for å gjennomgå Norsk kulturråds organisasjon og oppgavesammensetning, leverte i dag sin rapport og sine anbefalinger til kulturminister Thorhild Widvey.

Her er noen av tiltakene utredningsgruppen anbefaler:

— Kulturrådet bør utvikles videre og forsterkes som strategiorgan.

— Fagutvalgene bør få mer tyngde ved at vedtakene omkring fordeling skjer i denne gruppen, og ikke i rådet overordnet. Dette vil frigjøre ressurser for rådets medlemmer, slik at de kan fokusere på saker av mer overordnet og strategisk karakter.

— Rådet skal sørge for en helhetlig forvaltning og fordeling av midlene i Norsk kulturfond, men også ha en rolle som kulturpolitisk aktør og kunne ta en rolle i debatten på et annet grunnlag enn (parti)politiske ambisjoner og interesser.

— Det bør ryddes i tiltakene under Post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd. Mange tiltak (gruppen spesifiserer ikke hvilke) foreslås flyttet inn i Norsk kulturfond, mens andre flyttes til budsjettposter som forvaltes av Kulturdepartementet.

— Kulturådet bør få større innflytelse i fordelingen av av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, blant annet ved at fordelingen av mengden stipend til ulike kunstnergrupper flyttes fra departementet til Kulturrådet

— Gruppen mener det er behov for at prosjektstøtte og kunstnerstøtte i større grad ses i sammenheng.

— Regelen om at institusjoner med fast årlig statstilskudd som hovedregel ikke skal kunne søke om støtte fra Norsk kulturfond, bør videreføres. Unntak bør vurderes blant annet for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

— Ved forvaltning av midler til forskning og utredning og i forbindelse med andre egeninitierte tiltak skal fagadministrasjonen hovedsakelig innta en bestillerrolle, ikke en utførerrolle.

— Gruppen anbefaler at noen oppgaver vurderes utskilt fra Norsk kulturråd. Sektreteriatet i Den kulturelle skolesekken er et eksempel på en oppgave som gruppen mener kan utføres utenfor Norsk kulturråd

— Skillet mellom ulike oppgavetyper i Kulturrådets fagadministrasjon, det vil si de typiske sekretariatsfuksjonene og de mer direktoratspregede oppgavene bør gjøres tydeligere. Et mindretall i utredningsgruppen mener at dette krever en deling av fagadministrasjonen, mens gruppens flertall anbefaler dagens organisering videreføres med en navneendring, slik at det kollegiale organet og fagadministrasjonen får hvert sitt navn.

Les hele utredningen

