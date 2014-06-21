Kutt for utstyrsordning

Kulturministeren ønsker fokus på kvalitet, næringsutvikling, og maktspredning. Men kvalitet krever øvelse, næringsutvikling krever investeringsvilje og maktspredning krever avstand, skriver Rhiannon Edwards.

I god armlengdes avstand til både Norsk kulturråd og Kulturdepartementet har Musikkutstyrsordningen (MUO) siden 2009 tilrettelagt for gode øvings- og fremføringsforhold for musikkutøvere og næringsutvikling i live-bransjen. Resultatene hører man gjenlyden av i musikklivet over hele landet. Det oppleves dermed som lite konsekvent at Musikkutstyrsordningen nå har fått kutt i bevilgningene for 2014.

Livemusikk er penger i kassa

I 5 år har MUO gitt tilskudd til spillesteder og konsertarrangører i alle landets fylker, slik at de kan skaffe seg bedre fremføringsutstyr og gjøre tiltak for å bedre akustikken der de er. Forrige uke delte Musikkutstyrsordningen ut 14,3 millioner kroner til cirka hundre arrangører, spillesteder og øvingsfellesskap over hele landet.

Dette er lønnsomme kulturkroner. I tillegg til å gi gode musikkopplevelser gir MUOs satsing på musikklivet både arbeidsplasser og genererer skattekroner. Live-bransjen har blitt en stor og viktig del av musikklivet. I april kom rapporten «Musikk i tall 2012. Den viste at norsk musikkbransje omsatte for ca. 3, 1 milliarder kroner i 2012. Billettinntektene fra konsertsteder og festivaler, utgjorde ca. 50 % av totalinntektene. Det vil si at halvparten av alle pengene musikkbransjen tjener kommer fra ulike live-arenaer.

Bare øvelse gjør mester!

Det er viktig å gi både unge talenter og profesjonelle musikere gode steder å øve og å fremføre musikk. Musikkutstyrsordningen mener Norge må satse på musikk på samme måte som fotball, da er tilgang til gode øvings- og fremføringslokaler avgjørende.

Hvordan skal fremtidens Ole Gunnar Solskjær bli god uten et sted å sparke fotball? Og hvordan skal fremtidens AHA kunne spille konserter verden over, hvis de ikke har utstyr eller et sted å øve?

Mangelen på gode musikklokaler er stor over hele landet. For eksempel har bare omtrent en av tre kommuner en såkalt musikkbinge, tilpasset musikkøvinger. Idretten på sin side er på god vei til å nå en målsetting om hele fem ballbinger per kommune.

Fem år med gode resultater

Musikkutstyrsordningens samfunnsoppdrag er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. I løpet av årene vi har eksistert har grunnlaget blitt lagt for en enorm kulturaktivitet.

I fjor gav Musikkutstyrsordningen tilskudd til lokaler og utstyr for ca. 30 millioner kroner. Disse legger grunnlag for om lag 50.000 kulturarrangementer, 6 millioner solgte billetter, og 6,5 millioner bandøvingstimer i løpet av forventet levetid for utstyret og lokalene. Vi er stolte over å få bidra til så mye musikk!

Tilskuddene er et godt virkemiddel for å nå kulturlovens mål om tilgang til gode kulturopplevelser for alle. Det bidrar til vekst og lønnsomhet innen kulturnæringen og er en økonomisk lønnsom investering for det offentlige uten å legge politiske føringer på innholdet.

Maktspredning og midler

Musikkutstyrsordningen er maktspredning i praksis. Tildelingene er uavhengige av både Kulturrådet og kulturdepartementet. Men midlene er offentlige og kommer via post 74 hos Kulturrådet.

Kultursektoren er i rask vekst og samlet søknadssum inn til Musikkutstyrsordningen har økt med hele 60% fra 2010. Dette viser at behovet fortsatt er stort og øker samtidig presset på ordningen.

Etter regjeringsskiftet i høst har Musikkutstyrsordningen blitt offer for kuttene i post 74. Midlene vi får til rådighet i 2014 er kuttet med 690.000 i kroneverdi, eller i realiteten et kutt på totalt 1,6 millioner justert for indeks i h.t. tidligere praksis.

Her er to eksempler for å illustrere hva 1,6 millioner kan bety i praksis:

Stavanger er en av de hardest pressede byene når det kommer til øvingsrom, flere hundre musikere har bare de siste årene mistet tilgang på lokaler på grunn av presset på tomteprisene. Tilskudd fra MUO på 1,6 mill. har gjort at musikkmiljøet har kunnet bygge 15 nye øvingsrom i Stavanger Rockeri – noe som gir øvingsfasiliteter til nesten 50 band eller opp mot 200 musikere.

1,6 mill. betyr øvingsutstyr til øvingsfellesskap med til sammen ca. 215 band eller omtrent 1000 musikere. Utstyr som i løpet av sin levetid vil bli brukt i over 300.000 bandøvingstimer av musikere som stadig jobber mot høyere kvalitet.

En utfordring til kulturministeren:

Sats på gode lokaler og vilkår for øving og fremføring av musikk i hele landet. Det gir dokumenterbare resultater i kulturnæringsvirksomhet, lokal kulturaktivitet og kulturell kvalitet.

Sørg for forutsigbar finansiering over tid. For at vi skal kunne være et mest mulig effektivt virkemiddelapparat, er langsiktighet vesentlig. Vi håper kulturministeren vil ta med seg disse innspillene frem mot budsjettfremleggingen i oktober.

Rhiannon Edwards er daglig leder i Musikkutstyrsordningen Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.