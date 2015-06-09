13,5 millioner til utstyr

Terminalen Byscene i Ålesund og Kirkelig kulturverksted i Oslo får de største tildelingene fra Musikkutstyrsordningen i vår.

Henholdsvis 1680 000 og 1012 500 går til de to store arrangørene til lydutstyr og akustiske tiltak.

En rekke andre scener, arrangører, øvingsfelleskap og øvingsanlegg — til sammen 98 — har fått midler fra Musikkutstyrsordningen første tildeling, hvor det utdelte beløpet til sammen er på 13 516 275 kroner.

Blant andre aktører som har fått betydelige beløp fra utstyrsordningen er

– TrashPop i Kristiansand, som mottar et tilskudd på 479 000 kr til lyd- og lysutstyr, og 35 400 kr til akustiske tiltak i scenelokalet.

– Barila Pub i Finnmark, som mottar 239 000 kr til lyd, lys og backline.

– Kurant Visningsrom i Tromsø (scene for uetablerte samtidskunstnere, eksperimentelle artister og alternative band), som får 75 000 kr til lydutstyr.

Også øvingrsrom er prioritert gjennom ordningen. Særlig stor er tildelingen til Kunsthuset Wrap i Bergen, som mottar 500 000 kr til å bygge to nye øvingsrom.

