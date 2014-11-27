Andre MUO-tildeling er klar

Musikkutstyrsordningen deler ut 15,1 millioner. 7,6 millioner av disse deles mellom 35 scener som skal kjøpe lyd/lysutstyr og backline.

Musikkutstyrsordningen er en nasjonal tilskuddsordning for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

I årets andre tildelingsrunde bevilger Musikkutstyrsordningen (MUO) 15,1 millioner kroner til 113 tiltak innen pop, rock, jazz, blues og folkemusikk landet over.

I årets tildeling går den største bevilgningssummen til fremføringsutstyr.

Den største enkelttildelingen går til Vulkan. Pokalen Scene i Oslo, som mottar kr 1 668 500 til lyd, lys og backline. Store beløp går også til Musikkflekken i Sandvika og Tvibit i Tromsø kommune, som mottar henholdsvis 627 000 og 658 100 kroner til utstyr.

Musikkutstyrsordningen bevilger også midler til øvingslokaler. Her er det Øveriet AS som mottar den største enkeltsummen, på 2 750 000 kroner. SiWu AS i Hedmark mottar 520 000 for bygg av fire øvingsrom.

I kategorien øvingsutstyr er Tromsø kommune brannstasjonen registrert som mottaker av 537 750 for utstyr til 18 øvingsrom.

Les alle tildelingene per kategori og per fylke.