Bransjen

Andre MUO-tildeling er klar

Publisert
27.11.2014
Skrevet av
- Red.

Musikkutstyrsordningen deler ut 15,1 millioner. 7,6 millioner av disse deles mellom 35 scener som skal kjøpe lyd/lysutstyr og backline.

Musikkutstyrsordningen er en nasjonal tilskuddsordning for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

I årets andre tildelingsrunde bevilger Musikkutstyrsordningen (MUO) 15,1 millioner kroner til 113 tiltak innen pop, rock, jazz, blues og folkemusikk landet over.

I årets tildeling går den største bevilgningssummen til fremføringsutstyr.

Den største enkelttildelingen går til Vulkan. Pokalen Scene i Oslo, som mottar kr 1 668 500 til lyd, lys og backline. Store beløp går også til Musikkflekken i Sandvika og Tvibit i Tromsø kommune, som mottar henholdsvis 627 000 og 658 100 kroner til utstyr.

Musikkutstyrsordningen bevilger også midler til øvingslokaler. Her er det Øveriet AS som mottar den største enkeltsummen, på 2 750 000 kroner. SiWu AS i Hedmark mottar 520 000 for bygg av fire øvingsrom.

I kategorien øvingsutstyr er Tromsø kommune brannstasjonen registrert som mottaker av 537 750 for utstyr til 18 øvingsrom.

Les alle tildelingene per kategori og per fylke.

Magnar Bergo

Fra klar himmel

Regjeringen foreslår å flytte en rekke musikkformål fra statsbudsjettet til tippenøkkelen. Det reiser i følge lederen for Norges Musikkråd en...

Musikkutstyrsordningen (MUO)

Kutt for utstyrsordning

Kulturministeren ønsker fokus på kvalitet, næringsutvikling, og maktspredning. Men kvalitet krever øvelse, næringsutvikling krever investeringsvilje og maktspredning krever avstand, skriver...

Stillbilde fra Nylendas Within And Still Within

Ballade video CIX: Vi åpner landet litt til

Fullpakket fredagspakke med Theniyell, Philip Wiese, Nylenda, Order, Contrarian, Sex Magick Wizards og Electric Eye. Samt en musikalsk kortfilm ved...

Stillbilde fra Vaarins Bitter Taste of Goodbye

Ballade video LV: Sprukne klokker, bitter smak

Vi kliner til med tre premierer og syv videoer. Masse, masse fint fra artister og band som Sigrid Moldestad, Vaarin,...

Fra NM i morellsteinspytting på Morellfestivalen i Lofthus

Festivalderen

Få land har like mange festivaler som Norge i forhold til folketallet. Hvordan oppstod de, egentlig? Og hvorfor får vi...