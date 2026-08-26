Ko FOR VISEKONSERT Josefine b390b09bb2

Kø for en av de mange visekonsertene som har funnet sted i det gamle huset bak Slottsparken.

AktueltBransjen

Josefine Vertshus takker for seg: – En glede å bidra til kulturlivet i Oslo

Publisert
26.08.2026 15:40
Skrevet av
- Red.Guro Kleveland

Stenger etter 47 års drift.

– Rammene for vårt konsept med kulturtilbud og selskapslokale har nå blitt endret i så stor grad at vi ikke kan forsvare videre drift.
Det skriver eier av vertshuset som har huset visekvelder, jam og standup sentralt i Oslo, Bobben Carling. Han beskriver også at «Bydel Frogner har strammet inn på våre opprinnelige åpningstider så våre gjester må fortsette festen på serveringsstedene rundt». Carling skriver dette på vertshusets facebook-side. Han har drevet stedet siden 1979, da han sluttet i jobben som skipsmegler for å bli krovert.

Når vi skriver 2026, er det året etter Josefine Visescenes 30-års-feiring. Artist Kari Svendsen beskrev denne delen av huset slik i fjor:
– Sinikka Langeland var med, og har spilt mange ganger hos oss siden. Og så var det Kirsti Kinsarvik (…) og så var jo Steinar Albrigtsen med helt i starten. Men han var på høydepunktet av karrieren, og var veldig busy …

Særlig visesang har vært husets varemerke, og har ofte nettopp navn som Kari Svendsen, Jørn Simen Øverli og flere kjente visekunstnere både som arrangører og artister på den spesielle scenen.
– Mange har begynt sin karriere på vår scene. Det har vært en glede å bidra til kulturlivet i Oslo!, fortsetter Carling i innlegget. Han oppsummerer sammen med datteren Josefine Carling Goar (daglig leder) stedets rolle som «et sted for livets små og store øyeblikk. Her samles mennesker for å feire bryllup, konfirmasjoner, bursdager og jubileer. Vi har også vært et samlingssted for bedrifter, idrettsbanketter, forfatterkvelder, utstillinger og festivaler (…) Det er med vemod, men også med takknemlighet for tiden som har vært at vi nå gjennomfører vår siste sesong.«
Flere ytrer solidaritet med driverne, blant annet radiomann Finn Bjelke, som har vært DJ i kjelleren i flere år. Bjelke skriver «47 år av livet mitt. Tusen takk,» i en kommentar under facebookposten. Operaentusiast Gjørill Songvoll skriver at hun ikke helt «klarer se for seg Oslo uten Josefine Vertshus».

Josefine Vertshus stenger 1. desember 2026.

Ole Paus på Josefine Visescene

PÅ PRØYSENS GITAR: Ole Paus, her med en gitar som har gått i arv fra Alf Prøysen, via ham, til JØrn Simen Øverli. Ole Paus framfører her foran den kjente røde fløyelen på Josefine Visescene. (Foto: Josefine Visescene)

Jørn Simen ØverliJosefine VertshusJosefine VisesceneKari svendsen

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