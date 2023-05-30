Ingrid Røynesdal

(Foto: Rune Bendiksen)

Ingrid Røynesdal blir ny direktør i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Publisert
30.05.2023
Skrevet av
- Red.

Oslo-filharmoniens administrerende direktør skal lede det nye Nasjonalmuseet fra 1. oktober.

– Jeg har fulgt tilblivelsen av det nye museet og er svært imponert over hva virksomheten har fått til. Museets resultater er inspirerende – både hva gjelder publikumstall og det kunstneriske programmet. Og museets samling av kunst, arkitektur og design er virkelig enestående. Det er derfor med stor glede, men også ydmykhet at jeg har takket ja til denne jobben, sier Røynesdal i en pressemelding.

Hun har vært administrerende direktør for Oslo-filharmonien siden 2013, og har museumsbakgrunn som direktør for KODEs komponisthjem i Bergen i 2011–2013. Røynesdal (f. 1978) er utdannet statsviter og klassisk pianist.

– Som leder har jeg alltid likt å arbeide med sterke kunnskaps- og fagmiljøer. Det nye Nasjonalmuseet er en kompleks organisasjon som skal fungere som én stor organisme. Min oppgave som direktør for Nasjonalmuseet blir å sørge for de beste rammer og forutsetninger for at museet skal utføre sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte i årene som kommer, sier Røynesdal, som peker spesielt på at hun vil «bidra til å videreutvikle og forløse det store potensialet som ligger i samlingen, formidlingen, publikumstilbudet, forskningen og den kommersielle driften».

Nasjonalmuseets styreleder Maria Moræus Hanssen kommenterer at Røynesdal er samfunnsengasjert og ambisiøs på kunstens vegne, og på kunstens potensial til «å nå bredt og bety mye i folks liv».

– Røynesdal kan vise til sterke resultater i Oslo-filharmonien, både i orkesterets faglige utvikling og i dets møter med publikum. Med det nye Nasjonalmuseet har vi et museum i verdensklasse, og det er en stor oppgave å videreutvikle og ta det nye museet inn i fremtiden. Ingrid Røynesdal er en rutinert og moderne kulturleder, med meget god kjennskap til både norsk og internasjonalt kulturliv, sier Moræus Hanssen.

Om det å gå fra stillingen som leder for Oslo-filharmonien sier Røynesdal i en melding fra orkesteret at det er vemodig, men naturlig å gi stafettpinnen videre etter ti år:
– Vi har en av de mest etterspurte sjefdirigentene i verden, en fantastisk internasjonal posisjon, strålende turnéer foran oss og en veldig bra publikumssituasjon i Oslo. Organisasjonen er med andre ord godt rustet for fremtiden.

Oslo-filharmonien har mottatt flere Spellemannpriser og Oslo Bys kulturpris, og har hatt stor internasjonal turnévirksomhet med gode kritikker i inn- og utland. Orkesteret mottok også Norsk publikumsutviklings pris 2021 (NPU Prisen) for sitt innovative arbeid gjennom pandemien.

Ingrid Røynesdal tar over jobben som direktør i Nasjonalmuseet etter Karin Hindsbo, og tiltrer 1. oktober 2023.

 

Relaterte saker

Ingrid Røynesdal

Pris til Ingrid Røynesdal

De unges Lindemanpris 2014 går til Oslo-Filharmoniens direktør.

Vasily Petrenko

Tidligere sjefdirigent for Oslo-Filharmonien avbryter alt samarbeid med Russland

Russiske Vasily Petrenko, som var sjefdirigent for Oslo-Filharmonien (OFO) i syv år, har erklært offentlig at han avbryter alt samarbeid...

Oslo Filharmonien under Mellomspill konserten 23. april

Mellomspill: Veien tilbake til konsertsalen

«Mellomspill – veien tilbake» er Oslo-Filharmoniens serie med digitale livekonserter, gratis for publikum fram til podium og konsertsal igjen kan fylles.

Jonathan Castro og faren. Castro tok i mot Oslo bys kunstnerpris 2019 på vegne av SPKRBOX, som fikk prisen for konsertforestillingen Blokk til blokk

Oslo-Filharmonien, Frank Znort Quartet og «Blokk til blokk» hedret av Oslo

Torsdag delte Oslo kommune ut sine kultur- og kunstnerpriser. Selve kulturprisen gikk til Oslo-Filharmonien, «Norges største liveband». – Takk til...

Dirigent Vasily Petrenko med Oslo Filharmonien

Minuttelling gir begrenset innsikt

INNLEGG: Det er overraskende sterk kritikk som kommer fra selveste kulturministerhold i Ballade nylig, skriver direktør Ingrid Røynesdal i Oslo-Filharmonien.

Flere saker

Stefano boggiani foto Francesco Saggio.’jpg

Masterportrett: Spontan-komponistene

– Vi prøver å lande i en slags struktur eller form som ligner en nedskrevet melodi, forteller gitarist og masteralumni...

Håvard Svendsrud

Kvinnestemmene må være engler fra himmelen!

– Jeg nekter å tro noe annet! Ballade klassisk tar deg som lytter med fra middelalderen til nye saksofonkonserter på...

Rebekka Gardens video Kontæiner

Ballade video: Årskavalkade for 2022

Godt nytt musikkvideoår! I årets første utgave av Ballade video har vi samlet høydepunkter fra året som gikk: her er...