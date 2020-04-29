Mellomspill: Veien tilbake til konsertsalen
«Mellomspill – veien tilbake» er Oslo-Filharmoniens serie med digitale livekonserter, gratis for publikum fram til podium og konsertsal igjen kan fylles.
23. april startet Oslo-Filharmonien serien Mellomspill – veien tilbake i Oslo Konserthus. Neste konsert er torsdag 30. april klokka 20.00, med blant andre sopranen Lise Davidsen.
– I den digitale konsertserien kommer et (forhåpentligvis) stadig stigende antall av Oslo-Filharmoniens musikere til å befolke vår faste konsertscene, frem til vi kan avrunde serien med fullt orkester og publikum i salen, skriver Oslo-Filharmonien på hjemmesidene sine.
Lørdag 25. april ble det kjent at forbudet mot arrangementer med mer enn 500 deltakere forlenges til 1. september.
– Som alle andre musikere og musikkelskere lengter vi tilbake til vanlige konserter med publikum i salen. Mens vi venter, byr vi frem til sommeren på det beste vi har: En digital serie livekonserter fra Oslo Konserthus, skriver de videre.
Oslo-Filharmonien samarbeider med Aftenposten om formidling av den digitale konsertserien, og hele serien kan du følge på Aftenpostens hjemmesider.
– Krisetid er krevende, men åpner også noen muligheter. Mellomspill forteller om veien tilbake til et fullt podium og et fullt konserthus, og konsertene blir gratis. Det er vårt bidrag i en krevende tid for hele samfunnet, sa Oslo-Filharmoniens direktør, Ingrid Røynesdal, til Aftenposten da de startet opp serien i forrige uke.
– «Mellomspill» blir litt mer som å spille i en konsertsituasjon, selv om det ikke er publikum i salen. Dette er en forferdelig merkelig tid, kommenterte Elise Båtnes, førstefiolinist og 1. konsertmester i orkesteret, til avisen før hun entret scenen på den første digitale konserten i serien.
https://www.youtube.com/watch?v=MIBoKklGiws
Dette opptaket fra konserten 23. april er hentet fra Oslo-Filharmoniens Youtube-kanal.
Lise Davidsen solist i brasiliansk klassiker
Neste konsert i serien skjer torsdag 30. april kl. 20.00, da den norske sopranen Lise Davidsen åpner konserten som solist i Bachianas Brasileiras nr. 5 av Heitor Villa-Lobos.
Lise Davidsen fra Stokke i Vestfold har de siste årene opplevd et stort internasjonalt gjennombrudd. Hun har ved flere anledninger vært solist med Oslo-Filharmonien.
Den brasilianske komponisten Heitor Villa-Lobos skrev i alt ni suiter med tittelen Bachianas Braileiras i årene 1930 til 1945. Tittelen henviser til Johann Sebastian Bach, og komponisten kombinerer Bachs og barokkens uttrykk med brasiliansk musikk. Nr. 5 er den mest kjente av suitene, opplyser Oslo-Filharmonien.
Oslo-Filharmoniens cellogruppe er det musikalske grunnfjellet gjennom denne konserten, skriver orkesteret i omtalen av konserten, og forteller at publikum får høre musikk av Edvard Grieg med flere, arrangert for celloensemble av Oslo-Filharmoniens solocellist Louisa Tuck. Solist i Johan Svendsens Romanse er Maria Angelika Carlsen, leder for 2. fiolingruppe i Oslo-Filharmonien.
Fullt program for konserten torsdag 30. april kl. 20.00:
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras nr. 5: Aria
Lise Davidsen, sopran
J.S. Bach: Preludium og fuge i c-moll (Arr. A. Hewitt-Jones)
Johan Svendsen: Romanse (arr. Louisa Tuck)
Maria Angelika Carlsen, fiolin
Henry Wood: 3 Fantasias on British Sea Songs (arr. Seymore, reork. L. Tuck)
Edvard Grieg: Våren (arr. L. Tuck)
Edvard Grieg: En svane (arr. L. Tuck)
Edvard Grieg: Ved Rondane (arr. L. Tuck)
Oslo-Filharmoniens cellogruppe