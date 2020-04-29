Mellomspill: Veien tilbake til konsertsalen

«Mellomspill – veien tilbake» er Oslo-Filharmoniens serie med digitale livekonserter, gratis for publikum fram til podium og konsertsal igjen kan fylles.

23. april startet Oslo-Filharmonien serien Mellomspill – veien tilbake i Oslo Konserthus. Neste konsert er torsdag 30. april klokka 20.00, med blant andre sopranen Lise Davidsen.

– I den digitale konsertserien kommer et (forhåpentligvis) stadig stigende antall av Oslo-Filharmoniens musikere til å befolke vår faste konsertscene, frem til vi kan avrunde serien med fullt orkester og publikum i salen, skriver Oslo-Filharmonien på hjemmesidene sine.

Lørdag 25. april ble det kjent at forbudet mot arrangementer med mer enn 500 deltakere forlenges til 1. september.

– Som alle andre musikere og musikkelskere lengter vi tilbake til vanlige konserter med publikum i salen. Mens vi venter, byr vi frem til sommeren på det beste vi har: En digital serie livekonserter fra Oslo Konserthus, skriver de videre.

Oslo-Filharmonien samarbeider med Aftenposten om formidling av den digitale konsertserien, og hele serien kan du følge på Aftenpostens hjemmesider.

– Krisetid er krevende, men åpner også noen muligheter. Mellomspill forteller om veien tilbake til et fullt podium og et fullt konserthus, og konsertene blir gratis. Det er vårt bidrag i en krevende tid for hele samfunnet, sa Oslo-Filharmoniens direktør, Ingrid Røynesdal, til Aftenposten da de startet opp serien i forrige uke.

– «Mellomspill» blir litt mer som å spille i en konsertsituasjon, selv om det ikke er publikum i salen. Dette er en forferdelig merkelig tid, kommenterte Elise Båtnes, førstefiolinist og 1. konsertmester i orkesteret, til avisen før hun entret scenen på den første digitale konserten i serien.

https://www.youtube.com/watch?v=MIBoKklGiws