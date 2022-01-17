Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann svarer på utfordring fra forbundsleder Hans Ole Rian i Creo.

(Foto: Ilja C. Hendel / Ihne Pedersen)

– Hvorfor er det slik at næring under Kulturdepartementet er mindre verdt?

17.01.2022
Siri Narverud Moen

Tak på støtte til oss, men ikke til fisk, hvorfor? Slik lyder ett av mange spørsmål når kulturbransjene mener seg nedprioritert i pandemien. Fagforeninga Creo spurte – Ballade fikk svar fra regjeringa.

– Hvorfor er det slik at næringsvirksomhet under Kulturdepartementet er mindre verdt enn næringsvirksomhet under næringsdepartementet? Det må nesten sittende regjering svare på.

Hans Ole Rian i kunstnerforbundet Creo spør på deres nettsider, etter at flere organisasjoner og talspersoner de siste ukene har tatt opp forskjellsbehandling mellom kulturnæring og annen næring, særlig i tilknytning til koronanedstenging.

I sin gjennomgang av regjeringas endringer i blant annet kompensasjonsordninga for å støtte pandemiramma næringer skriver Rian:
«Mens ordningene under kulturdepartementet er rammestyrte, er for eksempel nærings- og fiskeridepartementets Midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, den er rettighetsbasert.»

«Hva betyr det? Jo, det betyr at mens de som søker på kulturordningene må dele på en allerede fastsatt pott, så vil de som søker på næringsdepartementets ordning ha en rett på en viss sum, de har en rett på midler.
Blir mange av kulturlivets søknader godkjent, så får alle en prosentvis avkortning. Hvor mye blir vi avkortet? Aner ikke, det vet vi først lenge etter at søknadsfristen er ute. Søkere til næringsdepartementets ordninger som får godkjent sine søknader derimot, de vil få utbetalt uavkortet, fordi deres ordning ikke har en øvre grense,» spår Creo-lederen. Rian mener også det er feil at næringsfolka, som han kaller de andre, kan få sine søknader behandlet forløpende, og få utbetalinger raskere.

Kulturdepartementets ordninger har en fastsatt øvre grense, peker Rian på, mens han leser at Næringsdepartementets ordning har en flytende grense, som kan flyttes på etter behov.

– Vi fyller på
– Sammenligningen med Nærings- og fiskeridepartementets ordninger blir ikke helt riktig, for kulturdepartementets ordninger kompenserer for bortfalte inntekter, ikke for faste kostnader. Dette er bedre for sektoren, og hensyntar at mange innenfor kulturlivet tjener mye i enkeltperioder, og lite i andre, svarer Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap).
– Det gjør at kultursektorens ordninger gir mulighet for overskudd hos søker i perioden, dette i motsetning til alle andre departement sine ordninger. Kompensasjonsordningen for kultursektoren har gjennom hele pandemien vært rammestyrt, men det har også uten unntak blitt fylt på ved behov om ytterligere midler. Ordningen er dermed både rammestyrt og rettighetsbasert. Dersom rammen for kompensasjonsordningen viser seg å ikke være tilstrekkelig, vil vi fylle på.
Det skriver statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap) til Ballade.no som svar på Rians utfordring.

I innlegget sitt berømmer Rian regjeringa for å forlenge kompensasjonsordninga til 30. juni.

STENGTE SALER – IGJEN: Operaen må nytes kun fra utsiden i ukene som kommer.

Slik blir Trettebergstuens koronastøtteordninger

Kompensasjon fra staten kan gi kulturselskapene overskudd fra nå av – men kulturministeren vil ha kontroll på hvordan det brukes.

Anette Trettebergstuen

Nytt forslag til kompensasjonsordning for kulturlivet på høyring

Kompensasjonsgrad på 70 prosent, gjennomsnittsinntekt frå 2017–2019 til grunn for søknadene og flytting av forvaltningsansvar frå Kulturrådet til Lotteri- og...

Gå ikkje glipp av Tigerstate på Øya – deira ferske It Goes Around er ein fest!

– Ikkje gå glipp av denne sensasjonen på Øya

Men er det jazz? Hausten startar med sterke utgjevingar frå blant andre Morten Georg Gismervik, Susanna Wallumrød har laga gull...

Erlend Gjerde booker Bylarm Black

Bylarm Black: Vi skal ha flere kvinnelige artister

Ja, det er for dårlig. Ja, vi skal endre det. Utstillingsvinduet for metall lover å finne flere kvinnelige utøvere.

Anita Wisloff Foto: Privat

Falske forhåpninger om relevante jobber

Hvor ligger ansvaret om Erlend Bilsbak har rett i at det få stillinger å søke, og går vi glipp av...