Anmeldermerking av kopisperre-CDer? Ja takk!

«Aviser og nettsteder som skriver om musikk bør si fra om platene de anmelder er kopisperret, hvorfor gjør de ikke det?» lød en nylig lesermail til Balladeredaksjonen. Vi brakte spørsmålet videre til landets kulturredaksjonene i landets største aviser. Flere er svært positive til forslaget: – Å fortelle folk om det er en kopisperre på plata vil være god forbrukeropplysning, sier VGs Stein Østbø. – Etter som vi leser stadig flere skildringer av frustrasjon, ligger en slik ordning snublende nær, tror kulturredaktør i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal. Også Dagbladets Sven Ove Bakke synes at dette er en god idé.

Av Knut Steen

VGs Stein Østbø virker umiddelbart positiv til forslaget. – Det har jeg ikke tenkt på, men det høres ut som en god ide, på linje med at man opplyser om hvilket plateselskap en utgivelse er utgitt på. Å fortelle folk om det er en kopisperre på plata vil være god forbrukeropplysning, sier Østbø, som kommer til å ta opp saken med sine overordnede i VG.

— Info om kopisperrer vil få mange til å tenke seg om to ganger, for motstanden mot dette er stor blant det musikkinteresserte publikum. For de fleste forbrukere vil det være viktig å kunne spille av den platen man har kjøpt for full pris hvor man vil, innenfor loven. Platebransjen har selv lagt opp dette løpet, da må de også finne seg i å ta konsekvensene, mener Østbø.

Kulturjournalist og musikkanmelder i Adresseavisa, Terje Eidsvåg, tror folkets stemme har mye å si i denne sammenhengen. – Selv irriterer jeg meg mye over kopisperrer, og er glade for signalene Sony sender ut – kanskje man blir kvitt dette etter hvert? Det kan godt hende at det er relevant å opplyse om en eventuell kopisperre i anmeldelsene. Selv om det er grenser for hvor mange elementer en anmeldelse kan inneholde, er jeg ikke avvisende til at slike opplysninger bør være med, hvis man finner en grei måte å gjøre det på. Dette er jo en relativt ny tanke, men jeg likte spørsmålet. Her tror jeg publikum har stor mulighet til å påvirke. Jo mer folk viser at det er viktig for dem igjennom mailer og protestaksjoner, jo mer naturlig er det at avisene opplyser om det i anmeldelsene.

Aftenpostens kulturjournalist og musikkanmelder Robert Hoftun Gjestad, forstår folks frustrasjon, men er skeptisk til å blande kopisperresaken inn i hver enkelt anmeldelse. – Kopisperrer som gjør at jeg ikke får spilt platene mine, er en dårlig ide. Når EMIs Janove Ottesen og Bertine Zetlitz går ut og sier at de helst ville ha sluppet kopisperrer på sine skiver, må jo plateselskapet gjøre noe, sier Hoftun Gjestad.

— Samtidig synes jeg at det er bedre å ta opp kopisperre-problemet igjennom redaksjonelt stoff enn å legge det inn i hver anmeldelse. Nå som også Sony har droppet kopisperrene, tipper jeg at resten av de som bruker denne teknologien blir nødt til å forholde seg på en annen måte. Så lenge det er lov til å kopiere plater til eget bruk, og man ikke får spilt platene uten en masse skurring, hopping og feil, skjønner jeg at folk blir frustrerte.

Musikkjournalist og reportasjeleder i Dagsavisen, Bernt Erik Pedersen, tenker i de samme baner: – Ideen om å opplyse i plateanmeldelser hvorvidt cd-en er kopibeskyttet, er iallfall verd å tenke over. Jeg heller vel til den oppfatning at det ville være med på å dra anmeldelsene enda mer i retning «forbrukerveiledning», og det er jeg skeptisk til. Musikkanmeldelser skal være nettopp det: Anmeldelser. Debatten om kopisperrer er viktig, og bør tas opp journalistisk, men kanskje ikke i sammenheng med plateanmeldelsene.

I Bergensavisen er man redd for layouten, men vil la leserne få siste ord: – Jeg har hittil ikke opplevd at jag ikke får spilt av en plate, så det spørs hvor mye kopisperrer egentlig betyr. Jeg vet at noen har hatt problemer med å ikke få spilt platene, men slik merking vil jo også gjøre at vi må legge om på vår layout. Inntil problemet blir mer utbredt eller vi får en leserstorm som krever slik merking, er ikke dette aktuelt for oss, kan musikkansvarlig Ann Kristin Ødegård fortelle.

Dagbladets Sven Ove Bakke er mindre redd for merarbeidet med å få inn en slik merking. – Jeg synes dette er en god ide, ser man anmeldelser i et forbrukerperspektiv er det absolutt noe på tenke på. Stadig flere blader blir mer nedlastings- og låtorienterte i sine anmeldelser, så avisanmeldelser bør alltid vurderes med et kritisk blikk, på linje med all annen journalistikk. Det er dritviktig å henge med på nye forbrukermønstre, så dette kan jeg love at vil bli diskutert. Jeg tror ikke det vil være så vanskelig å få et kopisperre-merke inn i anmledelsene, men litt tid tar det nok, så ikke skyt meg om ingenting har forandret seg til neste tirsdag.

Også kulturredaktøren i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal, har vært lysten på å innføre kopisperre-merking på avisens musikkanmeldelser:

— Pussig at du skulle nevne det akkurat nå, jeg satt med den ideen for to uker siden, og har bare ikke rukket å ta den videre. Egentlig burde vi varsle leserne om dette, på lik linje med at vi sier fra om hvor mange sider det er i en bok. Hvis ikke plateselskapene slutter med å legge kopisperrer på platene sine, ser jeg dette som en helt adekvat forbrukeropplysning, som vil være viktig for en god del mennesker. Vi har ikke kastet oss rundt og fått gjennomført en slik merking i anmeldelsene, men jeg vil tro dette er en ordning som ligger snublende nær, etter som vi leser stadig flere skildringer av frustrasjon, forteller Omdal.

Nettstedet Groove.no vurderer også å merke kopisperrende CDer, etter at noen av anmelderne deres har begynt å nekte å anmelde kopisperrede plater.

— Vi har full forståelse for dette, anmelderne det gjelder hører på musikk på PCene sine, som ikke godtar CDene. Dermed får de ikke gjort jobben sin. Vi har ikke tatt stilling til hva vi vil gjøre med dette, men platene det gjelder blir liggende inntil videre. Vi har diskutert om vi bør ha en slik «kopisperret skive»-tag på Groove.no, eller om vi skal opplyse om det i teksten. Det er gode argumenter for at noe slikt bør komme frem på en eller annen måte, som en informasjon til forbrukeren, så vi bestemmer oss nok for om vi vil gjøre dette ganske snart, forteller musikkredaktørene Bjørn Hammershaug og Carl Kristian Johansen.