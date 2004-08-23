Musikerorganisasjonene strides om kopisperrer

I torsdagens Aftenposten gikk NOPA-styreleder Bendik Hofseth hardt ut mot kopisperrer, som han selv har opplevd som begrensende i forhold til avspilling av musikk. – Vi synes det er veldig trist at plateselskapene har valgt å legge på kopisperrene, og håper de tar til fornuft og avvikler ordningen. Dette er en kamp mellom musikalsk diversitet og musikalsk industri, sier Hofseth. Samtidig står GramArt-leder Terje Klausen og GramArt-styremedlem og artist Aggie Frost Peterson for to ulike syn på saken. Mens Klausen forsvarer bruken av avspillingsbegrensende kopisperrer, mener Frost Peterson at de bør avvikles inntil videre: – Jeg synes plateselskapene som bruker kopisperrer i dag bør la være å bruke teknologi som gjør at folk ikke kan spille musikken de har kjøpt hvor de vil. De bør heller vente til de kan tilby noe som ikke støter kundene fra dem og artistene, mener Frost Peterson.

Av Knut Steen

— Plateselskapene skyter seg selv i foten ved å bruke kopisperrer, mener Hofseth, som i følge Aftenposten «også ser positive sider» ved den utskjelte fildelingen, og mener den i tillegg til piratkopiering har ført til at folk flest har fått et bredere tilbud på musikk.

— Vi synes det er veldig trist at plateselskapene har valgt å legge på kopisperrene, og håper de tar til fornuft og avvikler ordningen, sier Hofseth, som samtidig forteller at kopisperrede plater han har kjøpt er uspillbare i bilen.

Hofseth siteres videre: – De store amerikanske selskapene har fått panikk fordi de ikke lenger selger like mye av de store titlene. I stedet har vi fått økt utvalg. I fjor økte antall norske utgivelser fra uavhengige selskaper kraftig. Dette er en kamp mellom musikalsk diversitet og musikalsk industri, mener han.

Aftenposten intervjuet også lederen for Grammofonartistenes Forening (GramArt), Terje Klausen. Han har et ganske annet syn på saken enn Hofseth, og forteller avisen at han «gir sin støtte til kopisperrer generelt». Ballade tok en telefon til GramArt for å få klarhet i hvor organisasjonen står i dette svært omdiskuterte spørsmålet.

GramArt: – Forbrukerne er ikke prøvekaniner

Mener for eksempel organisasjonen at kopisperrene burde avvikles til det finnes en løsning som fungerer 100% på alle plattformer, eller synes de det er akseptabelt at selskapene «prøver seg frem» med de sperrene som finnes i dag, som svært mange mener at kun rammer lovlydige platekjøpere?

— GramArt synes det er legitimt å beskytte verkene sine med mekanismer som hindrer ulovlig bruk, men som samtidig tillater lovlig bruk og kopiering. I Aftenpostens artikkel hevdes det at norsk lov gir forbrukerne «rett til å kopiere» – men det er ikke tilfellet. Det at loven gir adgang til kopiering til privat bruk, er ikke ensbetydende med at forbrukeren har en lovbestemt RETT til å kopiere. Men hvis kopisperrer hindrer lovlig bruk, er dette et forhold bransjen bør rydde opp i snarest mulig, svarer Klausen.

Men synes du at det er legitimt å bruke platekjøperne som prøvekaniner frem til man har en teknologi som fungerer som den skal?

— Vi mener ikke at det er det man gjør.

Men så lenge kopisperrene er av en så dårlig kvalitet at selv småbarn kan bryte dem uten videre problemer, stopper man jo ikke de store «platehaiene» – går ikke dette kun utover lovlydige platekjøpere som vil lytte til musikken de har kjøpt?

— Vi mener det er legitimt å forsøke å beskytte vekene sine med tilgangskontroll. Teknologier som gjør det mulig å tilby gode løsninger for dette, er på vei – alle teknologier har gjennomføringsproblemer inntil man klarer å etablere en standard.

Det står i Aftenposten i dag at GramArt gir støtte til kopisperrer generelt – har dere spurt medlemmene deres, artistene, om de deler GramArts holdning i denne saken?

— Vi har ikke gått ut med noen måling av våre medlemmers holdning til kopisperrer, men GramArt som organisasjon har stått for det samme synet i denne saken i flere år. Jeg går ut fra at vi ville ha hørt fra medlemmene hvis de har en annen holdning enn den vi forfekter.

Vil du si at GramArts og IFPIs syn i denne saken er sammenfallende – og er dette et signal på et tettere samarbeid mellom de to organisasjonene?

— Vi har ikke målt vårt standpunkt opp mot hva IFPI står for, og dette er ikke noe signal om et samarbeid. Vi har hatt en begynnende dialog med både IFPI og Fono om hvilke muligheter som ligger i nye distribusjonsformer for musikk. Både plateselskaper og artister har mange spennende muligheter. Vi planlegger oppfølgingsaktiviteter på det området, for å gi medlemmene våre et best mulig utgangspunkt for det digitale markedet.

For Klausen er positiv til mulighetene han ser i det digitale markedet:

— Jeg er kanskje litt vel optimistisk, men jeg tror det er et fremtidig marked i digital musikk, som er mulig å regulere. Jeg tror bestemt at forbrukerne forstår behovet for å betale for musikk, og at de gjerne gjør det, bare mekanismene blir tilrettelagt for det. Jeg har vanskelig for å se at musikken skulle stå i en særstilling som noe folk ikke vil betale for.

Frost: – Bedre uten avspillingssperrer

Mangeårig artist og styremedlem i GramArt, Aggie Frost Peterson, later til å ha et annet syn på saken enn GramArt-sjefen. Hun synes ikke noe videre om kopisperrene, i alle fall ikke slik de fungerer i dag.

— Det er dumt at man ikke skal kunne spille av musikken på en Mac eller Ipod. Slik det er i dag, synes jeg det er bedre for meg som arist og utgiver å ikke ha sperre på platene.

Frost Peterson later også til å være mer på linje med Hofseth angående fordelene med musikkdeling.

— Jeg vil jo at flest mulig skal høre musikken! Om den spres privat er det også en form for markedsføring, sier hun.

Frost Peterson mener heller ikke at det er fornuftig av plateselskapene å bruke de kopisperrene som er på markedet nå, mens man «venter på noe bedre».

— I dag bruker folk en masse forskjellig avspillingsutstyr for å nyte musikken de har kjøpt på ulike måter; hjemme, i bilen, i hodetelefoner, og andre steder. Jeg er ikke i noe fakkeltog mot dette, og forstår at vi er inne i en periode med prøving og feiling, der mange aktører prøver å posisjonere seg innen denne nye tekologien.

Men forbrukernes irritasjon forstår hun godt.

— Man kan jo ikke ha kopisperrer som begrenser lovlig bruk, så jeg skjønner godt at folk er irriterte. Itunes viser jo at det finnes god teknologi som lar folk bruke musikken de har kjøpt, uten at den behøver å kunne spres for alle vinder. Jeg synes plateselskapene som bruker kopisperrer i dag bør la være å bruke teknologi som gjør at folk ikke kan spille musikken de har kjøpt hvor de vil. De bør heller vente til de kan tilby noe som ikke støter kundene fra dem og artistene, mener Frost Peterson.