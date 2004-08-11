Stor oppslutning rundt kopisperre-opprøret

Aksjonen Forbrukere mot kopisperre, som ble startet denne uken, ser ut til å treffe godt. I løpet av et snaut døgn har det kommet inn mer enn tre hundre støtteerklæringer, som alle ønsker å få bort kopisperrer på CD-utgivelser. – «Kopisperre» er feil ord, det burde heller «brukssperre», påpeker mange av de provoserte platekjøperne. En av innsenderne formulerer motstanden sin mot kopisperrer slik: «Musikk er kunst og skal brukes til evig tid, ikke lyttes på som en radiojingle og kastes.»

Av Arvid Skancke-Knutsen

På et snaut døgn har det kommet inn over tre hundre underskrifter til nettsiden forbrukermakt.drmowinckel.com. Aksjonen er satt i gang av Henning Klokkeråsen, som har sett seg kraftig lei på at CDer i ”Copy Controlled”-format ikke lar seg avspille i alle spillere, og også hindrer kjøperne i å kopiere musikken til eget bruk.

Klokkeråsen har forfattet følgende tekst, som sammen med underskriftene vil bli sendt til plateselskapet EMI, som i denne sammenhengen er pekt ut som ”verstingen” blant de multinasjonale selskapene:

”Jeg som forbruker nekter å være tilskuer til at plateselskapene selger produkter som ikke innfrir forbrukerens rettigheter. Kopisperren «Copy Controlled» hindrer forbrukeren i å ta berretigede kopier til eget bruk, og fungerer ikke i alle avspillere. Plater med kopisperre kan også ødelegge enkelte avspillere. Jeg viser derfor mitt standpunkt mot kopisperrer ved å boikotte plater merket «Copy Controlled».”

Og de elektroniske signaturene hagler inn, der mange benytter anledningen til å takke Klokkeråsen for initiativet, og skrive litt om sine egne erfaringer med ”CC”-plater. Ballade har fått tillatelse av Klokkeråsen til å bringe videre et lite utvalg av disse.

”Kopisperre er bare helt bortkastet. I tillegg til at plater med sperre ikke fungerer i en del CD- og DVD-spillere, virker den ikke. Det er bare til å kopiere den på helt samme måte som før, og da virker den også i de spillerne som ikke taklet orginalen. Helt håpløst ”, mener student og Hi-fi-.forhandler Tim Cato Netland i Trondheim.

”Dette er en krampetrekning fra platebransjen; det motsatte av innovasjon og kreativitet som til syvende og sist er det denne bransjen handler om”, skriver musikklærer Thor Hauknes fra Bærum.

Oversetter Harald Arnesen fra Oslo ser det slik: «Kopisperrene» hindrer ikke kopiering i det hele tatt, de hindrer avspilling på visse spillere. En kopi av de «kopisperrede» platene, derimot, fungerer på alle spillere.”

Systemadministrator Bjørn Steensrud fra Oslo understreker viktigheten av å ha rett til å kopiere til private formål: ”Produkter utgitt på digitale media må kunne kopieres, ellers går de tapt. Privatkopiering er ikke piratkopiering. ”

Sivilingeniør Knut Skomedal fra Oslo er av samme oppfatning:

”Kopisperrene er bortkastet overfor seriøse pirater, de fungerer bare mot vanlige forbrukere som ønsker å benytte seg av sin lovfestede rett til å ta kopier til eget bruk. Å fortsette å gi ut plater med denslags kopibeskyttelse fører bare til at forbrukerne vender selskapet ryggen.”

IT-konsulent Øystein Aadland fra Bergen formulerer det slik: ”Etter gjentatt trøbbel med avspilling på hjemmeanlegget og i bilen av plater merket med «Copy controlled» har jeg fullstendig sluttet å kjøpe plater med dette merket. Jeg kjøper heller ikke andre plater fra EMI! Det var imidlertid ikke noe problem å lage en feilfri kopi av platene vha en datamaskin. Platene burde vært merket «Brukskontroll»- ikke «Copy controlled».”

“Kopi-beskyttede musikk plater installerer programvare jeg ikke ønsker, kan ikke spilles på jobb-pc’en, og er generelt mer plagsomme å få til å fungere enn vanlige CDer», skriver software-engineer Christian Mogensen i Oslo. ”At dere i tillegg behandler meg som om jeg er en forbryter gjør ikke kunde-forholdet noe bedre.”

Forsker Hans Olav Hygen i Lørenskog er også krystallklar i sin oppfordring til plateselskaper som benytter ”CC”-formatet. ”Kopisperre hører ikke hjemme på en CD. Bruk kapasiteten til å selge kvalitetsmessig god musikk.”

Konsulent Knut-Henning Øvermo fra Kråkerøy er ikke mindre klar: ”Jeg støtter boikott av alle plateselskap som undergraver norsk lov ved å innføre kopisperre på sine produkter.”

Student Svein Halvor Halvorsen fra Trondheim formulerer problemene med ”CC”-formatet slik: ”Kopisperrene slik de foreligger i dag har en fundamental feil; de straffer de som kjøper platen, og ikke de som laster ned fra nett. Kopisperrene forhindrer ikke kopiering for de som virkelig ønsker å kopiere, men vanskeliggjør i enkelte tilfeller bruken for lovlydige kunder. Når alt dette er sagt, er det i tillegg ikke engang ulovlig (ei heller bør det være det) å kopiere plater til personlig bruk, dette være seg til mp3-spiller, sikkerhetskopi til bruk på fest, bevaring av digitale verk for fremtidige generasjoner, eller annet personlig bruk.”

IT-ansvarlig Morten-Christian Bernson fra Bergen: ”Jeg kjøper konsekvent ikke CD-er med kopisperre, noe som har senket mitt innkjøp av CD-er med nye utgivelser til omtrent 0. Kopisperrene virker dermed mot sin hensikt, og de oppnår mer av det de prøver å motarbeide, nemlig piratkopiering. Når skal plateselskapene begynne å behandle de som lønner dem ordentlig? De ødelegger nemlig bare for de som betaler dyrt for en plate, de andre som vil piratkopiere får en kopi uansett.”

Siste ord i denne omgang går til IT-konsulent Ingolf Sjøberg fra Oslo: ”Har opplevd at etpar av mine favorittplater har blitt ødelagt av intenst bruk og utlån, har heldigvis hatt kopi på de viktigste. Dette er gjerne snakk om plater som ikke trykkes opp igjen, så om jeg ikke skulle få sikkerhetskopiert disse ville jeg knapt tørre å bruke de. Musikk er kunst og skal brukes til evig tid, ikke lyttes på som en radiojingle og kastes.”

Oppropet ligger ute på nettsiden http://forbukermakt.drmowinckel.com, og aksjonen skal etter planen vare frem til 27. september.