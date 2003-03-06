Kopisperre-kontroversen fortsetter

Fremdeles strømmer det inn med sinte meldinger på gjesteboken til nettstedet Bertine.com. Per Eirik Johansen i EMI og Bertine Zetlitz har nokså forskjellige utgaver av hvem som har ansvaret for den omstridte kopisperren. – Jeg forstår at fansen er irritert. Det er vanskelig å kommentere fordi jeg ikke har noen innflytelse på dette selv, sier artisten, mens platedirektøren uttaler: – Vi hører om artistene har noe i mot kopisperrer. Bertine Zetlitz hadde ingen innvendinger.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Både NRK.no, Dagbladet, VG, Nettavisen og Aftenposten har de siste dagene skrevet om den folkelige protestaksjonen på nettstedet Bertine.com, der det bare det siste halvannet døgnet er kommet inn over hundre innlegg fra folk som uttrykker sin misnøye med kopisperren EMI/Capitol har lagt inn på platen.

Bertine Zetlitz var onsdag hovedperson på Tett på nett-seksjonen til VG, og uttalte i den forbindelse: – Jeg forstår at fansen er irritert. Det er vanskelig å kommentere fordi jeg ikke har noen innflytelse på dette selv. Jeg ønsker at så mange som mulig skal få høre musikken min.

Samtidig ble EMI-direktør Per Eirik Johansen intervjuet av NRK.no/musikk, der han sto frem med en ganske annen fremstilling: – Vi hører om artistene har noe i mot kopisperrer. Bertine Zetlitz hadde ingen innvendinger.

Johansen innrømmet at kopisperren skapte problemer med avspilling på enkelte bil-stereoer, men hadde ikke opplevd at album ikke har fungert på DVD-spillere.

— Men jeg kan selvfølgelig ikke garantere en ny teknologi, sa Johansen videre, og erklærte samtidig at selskapet var villig til å erstatte anlegg, dersom de skulle bli ødelagt av EMI-album med kopisperre.

NRK.no har også intervjuet Bertine Zetlitz’ manager, Pernille Torp-Holte i Unit Management, som forteller at hun har fått flere forespørsler om kommentarer fra Bertine Zetlitz om kopisperren, men at artisten «ikke ønsker å kommentere den delen av plateutgivelsen». Torp-Holthe vil heller ikke opplyse om hun som manager er blitt forespurt om kopisperre på plataen, men sier at det ikke står noe spesifikt i kontrakten.

— Det er EMIs retningslinjer på konsernnivå som gjør at denne plata har fått kopisperre, sier Pernille Torp-Holte til nettstedet.

Samtidig reagerer flere innsendere på Bertine.com at IP-adressene deres loggføres av plateselskapet. Følgende er nå å lese under overskriften ”Guestbook policy”:

By submitting messages to the guestbook, you agree to have your IP address logged in order to aid enforcing these conditions. You agree that the administrators of this guestbook have the right to remove or edit any topic at any time should they see fit. As a user you agree that any information you have submitted to the guestbook is stored in a database. By submitting a message to this guestbook you agree to the above conditions.

NRK.no avrunder sitt intervju med Per Eirik Johansen med å påpeke at EU-direktivet Infosec trolig trer i kraft i Norge til neste år. Dette omstridte direktivet vil i følge NRKs Arne Kristian Gansmo gjøre det ulovlig for alle å bryte kopisperrer på CD- og DVD-plater – selv om hensikten bare er å lage en kopi til seg selv. Saken er for tiden til behandling i Kulturdepartmentet.

I mellomtiden kan interesserte følge debatten på Bertine.com på denne lenken.