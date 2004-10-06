Sony dropper kopisperrer – får ros av Grønn Ungdom

I november slutter musikkgiganten Sony Music med å legge kopisperrer på platene de gir ut, etter mange års promotering av de samme sperrene. Selskapets talskvinne Kimiko Ohashi begrunner avgjørelsen med at plateselskapenes holdningskampanjer har virket, og at «bare en liten andel av befolkningen misbruker platene til piratkopiering». I Norge får Sony ros av Grønn Ungdom: – Sony viser med dette at de tar forbrukernes krav om full bruksrett på CD-platene alvorlig, sier landsstyremedlem Mats Indrefjord Høllesli i Miljøpartiet De Grønnes ungdomsorganisasjon. I og med at BMGs nasjonale avdeliger har full råderett over hvilke plater se selv ønsker å utstyre med slik teknologi, står dermed EMI igjen som det siste plateselskapet i Norge som kategorisk kopisperrer lokale utgivelser.

Av Knut Steen

Det ble nylig klart at Sony Music nå vil følge i fotsporene til andre internasjonale selskaper som Universal Music og Bonnier Amigo, som ikke bruker kopisperrer på sine utgivelser. Dette kan ha noe med at Sony for omkring en måned siden åpnet opp for avspilling av MP3-filer på avspillingsutstyret de selger, og at man ikke ønsker å sende ut blandede signaler til forbrukerne.

I en uttalelse til Associated Press begrunner Sony Musics talskvinne i Japan, Kimiko Ohashi,avgjørelsen med at plateselskapenes holdningskampanjer har virket slik man ønsket, og at «bare en liten andel av befolkningen misbruker platene til piratkopiering».

Landsstyremedlem Mats Indrefjord Høllesli i Miljøpartiet De Grønnes ungdomsorganisasjon roser Sony: – Sony viser med dette at de tar forbrukernes krav om full bruksrett på CD-platene alvorlig. De har tydeligvis veid opp de positive og negative sidene ved slike kopisperrer, og kommet fram til samme konklusjon som Grønn Ungdom og forbrukerne, sier Høllesli.

Grønn Ungdom håper nå EMI og andre plateselskaper følger Sonys eksempel. Ungdomspartiet poengterer at det er uakseptabelt at enkelte forbrukere får ødelagt avspillerne sine som følge av kopisperren, og at de ikke får anledning til å ta private kopier.

— Det er sjølsagt viktig å verne om opphavsretten, men kopisperren i seg sjøl er ingen garanti for dette. Kopisperren kan enkelt brytes av erfarne databrukere. Derfor har den ingen effekt ut over å lage problemer for de minst datakyndige av oss, sier Mats Indrefjord Høllesli.

Daglig leder for Sony Music Norge, Rune Hagberg, bekreftet igår overfor Dagbladet.no at stadig færre Sony-plater kopisperres:

— Vi har sperret få plater den siste tiden. Men vi har ikke sluttet å utgi kopisperra plater. På pulten min har jeg flere nye utgivelser som er sperret. Plater som har apell til yngre mennesker er mer sårbar for piratkopiering enn andre. Særlig R&B og HipHop er utsatt. Jeg kan likevel bekrefte at ingen av våre lokale utgivelser i høst vil være utstyrt med sperre, sier han til Dagbladet.no.

I og med at BMGs nasjonale avdeliger har full råderett over hvilke plater se selv ønsker å utstyre med slik teknologi, står dermed EMI igjen som det siste plateselskapet i Norge som kategorisk kopisperrer lokale utgivelser.

Motstanden mot kopisperrer, eller brukssperrer som mange kaller dem, har vært økende i Norge. I helgen rundet forbrukeraksjonen mot kopisperrer 7000 underskrifter. Initiativtaker Henning Klokkeråsen har tidligere varslet at en internasjonal aksjon nå står for døren, der målet er å få så mange underskrifter som mulig mot kopisperring og brudd på CD-formatet, som er laget for å kunne avspilles i alle CD-spillere.