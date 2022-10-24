Musikkrommet med Sandeep Singh fikk radiopris

NRKs ukentlige musikkprogram fikk Prix Radio-pris.

Sandeep Singh er programleder i Musikkrommet. Podkasten ble lansert i august i fjor, og sendes på NRK P3 på lørdager, i et strømmeradiotilpasset format, i tillegg til å være tilgjengelig i on demand-spillere. I helga vant redaksjonen bak Musikkrommet pris som Årets musikkprogram under Prix Radio.

– Musikkrommet er stolte over prisen – som beviser at vi har bidratt til et løft for musikkjournalistikken i NRK. Og vil gjerne takke alle gjester i episodene og ikke minst alle musikerne som lager musikken vi forteller om i podkasten. Det skriver redaksjonen ved journalist Amund Grepperud til Ballade.no.

Radio rock ble låret til årets radiokanal blant de musikkdrevne. Årets faktabaserte podkast ble tildelt serien som ble sendt på NRk og laget av Joachim Førsund med flere og handler om avdøde Håkon Banken. Banken var en «underdog-trubadur» som fikk sine egne sanger spredt litt tilfeldig – og mot eget ønske: Balladen om Håkon Banken heter serien.

