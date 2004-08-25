BMG: – Folk bør få nyte musikken vår som de vil

I forbindelse med «Forbrukere mot kopisperrer»-listens stadig økende oppslutning, ønsket Ballade å bringe videre de spørsmålene som kommer opp oftest på protestlisten, og få rede på hvordan BMG, Sony og EMI forholder seg til kopisperrene, og de mange som nå protesterer. Først ut er daglig leder for BMG Norge, Lena Midtveit: – Vi har full kontroll på egne utgivelser – og har valgt å ikke legge kopibeskyttelse på de norske platene våre så langt. Er det noe vi vil, så er det at folk skal få nyte musikken de kjøper fra oss, uansett om de vil bruke CD-spillere, DVD, MP3- spillere, PC, Mac, eller Playstation, sier Midtveit, som samtidig varsler en bedre DRM-teknologi: – Med de nye systemene som kommer til høsten vil vi rette på mange av problemene folk opplever i dag, lover den norske BMG-sjefen.

Av Knut Steen

Deler av platebransjen har betegnet avspillingsproblemene i forbindelse med kopisperrer som marginale, og oppkonstruerte av media og en håndfull dataentusiaster. Dette synet har fått medhold fra blant andre ledelsene i Platekompaniet og Free Record Shop.

Til tross for dette har underskriftskampanjen for boikott av kopisperrede plater sanket over 5700 underskrifter på drøye tre uker – og tallene stiger fremdeles daglig. Sammen med underskriftene dukker det opp en rekke spørsmål og kommentarene – for mange forbrukere forstår rett og slett ikke hvorfor plateselskapene gjør som de gjør.

I lys av dette ønsket Ballade å snakke med de plateselskapene som velger å utstyre sine utgivelser med kopisperrer – for å bringe videre de spørsmålene som kommer opp oftest, og få rede på hvordan BMG, Sony og EMI forholder seg til kopisperrene, og de mange som nå protesterer.

Hvordan reagerer BMG på at underskriftskampanjen på http://www.forbrukermakt.drmowinckel.com/ for å boikotte alle plater med kopisperrer nå har rundet 5700 underskrifter på tre uker?

— Det har vært liknende opprop tidligere, så jeg er ikke super-overrasket. Det som er rart, er at det kommer nå – vi har nesten ingen klager om dagen, forteller BMG Norge-sjef, Lena Midtveit.

Hvor stor selvbestemmelsesrett har selskapets norske avdeling på hvorvidt dere ønsker å bruke kopisperrer på de norske utgivelsene?

— Vi har full kontroll på egne utgivelser – og har valgt å ikke legge kopibeskyttelse på de norske platene våre så langt.

Hvorfor ikke?

— Fordi vi har ønsket å forsette å lage plater som vi har pleid å gjøre, og fordi platene blir litt dyrere å produsere med kopisperrer. Vi ønsker å vente til det finnes bedre versjoner av kopisperrer før vi vil vurdere å sette dem på de få norske utgivelsene vi har, forteller Midtveit.

Et argument som kommer frem mange ganger i underskriftskommentarene, er at kopisperrene, som gjør at folk ikke får spilt at platene i enkelte CD-spillere, DVDspillere og i bilen, fremtvinger kopiering eller ulovlig nedlasting for å få lyttet til musikken forbrukeren har betalt for, og samtidig undergraver respekten for copyright-prinsippet. Er dette en tankerekke dere har forståelse for?

— Jeg har stor forståelse for at folk er frustrerte. Er det noe vi vil, så er det at folk skal få nyte musikken de kjøper fra oss, uansett om de vil bruke CD-spillere, DVD, MP3- spillere, PC, Mac, eller Playstation. Vi tar imot alle klager vi får, og sender dem videre til Tyskland, der folk jobber på spreng med å forbedre kopisperrene. Det er ting på gang som ser svært lovende ut. Vi skulle gjerne sett at dette var på plass for et år siden, men det er nye versjoner på vei som vil gjøre dette mye lettere for folk å velge lytteplattform, forteller Midtveit.

Samtidig har hun vanskelig for å kjenne seg igjen i historien til en «underskriver » på protestlisten, som forteller om det som skal ha vært BMGs håndtering av hans klage: » la være å kjøpe plater fra selskapet i fremtiden» skal svaret fra BMG angivelig ha vært.

— Dette kjenner jeg meg ikke igjen i! Vi har brukt mye tid og ressurser på å ta kundene våre alvorlig, jeg har svart personlig på nesten alle klagene som har kommet inn, og fikk oversendt de klagene andre har svart på i går. Alle her på BMG rister bare på hodet. Vi har prøvd å hjelpe alle som har ringt oss, noen ganger har vi refundert utleggene med platen, andre ganger har jeg ringt rundt for å få tak i en plate som er ubeskyttet, og sendt denne til kunden. Det hender selvfølgelig at vi får sinte mailer fra folk som jeg mistenker at ikke er våre kunder. Vi ber dem komme innom så vi kan hjelpe dem – men langt fra alle later til å ønske vår hjelp. Jeg vil fremdeles påstå at det er mange som er uenige i kopisperre-bruken, selv om de ikke har hatt konkrete problemer selv, sier Midtveit.

Tror dere at kopisperrene stopper profesjonelle piratligaer, eller er de først og fremst laget for å stoppe privat kopiering?

— De er laget for å få bukt med den private kopieringen, som har blitt veldig omfattende. Her snakker vi om folk som kopierer 20-30 plater og selger dem i skolegården eller liknende. Vi er ikke så plaget med proffligaer i her Norge, men i Asia og Sydeuropa sliter de mye med det problemet.

Men privat kopiering til eget bruk er jo lov i Norge – er dette en mulighet dere er ute etter å begrense?

— Nei. Vi ser gjerne at folk tar de kopiene de trenger for å få lyttet til musikken de har kjøpt på den måten de selv vil, og mulighetene til dette er også på vei via ny teknologi.

Føler dere at alle de millionene BMG har lagt ned i utviklingen av ulike kopisperrer har vært vel anvendte penger?

— Jeg forstår eierne våre godt, men dette er en vanskelig situasjon. Vil at alle brukerne skal få full glede av musikken de har kjøpt, men dessverre er det en gruppe som tjener penger på å ulovlig videreselge våre artisters åndsverk, og det må vi gjøre noe for å stoppe. Vi vet igjennom tyske undersøkelser at kopisperrene har hatt en positiv effekt på salget, men vi blir først 110% fornøyd når vi har et system som ikke forhindrer bruken av musikken for kunden. Vi har brukt mange penger på dette, men vi har også økt salget, så det er ingen tvil om at kopisperrer fungerer.

Men hvordan kan man bevise at en økning i salget skyldes kopisperrer? Kan man ikke like gjerne anta at salget går opp fordi flere mennesker ønsker å kjøpe musikken dere gir ut?

— Jeg kjenner ikke det konkrete innholdet i disse undersøkelsene, men jeg har tillit til at våre folk i Tyskland har gjort en svært grundig jobb. Dessuten har markedet gått nedover i stort sett hele verden, så det er urimelig å anta at det plutselig skal ha gått opp igjen i forbindlese med denne undersøkelsen, tror Midtveit.

Kommer dere til å fortsette med kopisperrer, selv om alle de hittil brukte variantene beviselig er så lette å bryte at alle klarer det hvis de vil?

— Jeg tror fremdeles at man må være litt over middels interessert for å bryte sperrene, selv om jeg hører at mange sier det er veldig enkelt.

Men det dreier seg jo i «verste fall» om å holde nede en knapp på tastaturet mens man setter inn platen – det klarer jo alle med en PC?

— Det vet jeg ingenting om, jeg har ikke prøvd å komme meg rundt sperrene selv. Men jeg registrerer jo at dagsavisene stadig kommer med oppskrifter på hvordan dette skal gjøres, bemerker Midtveit.

Hvor viktige er tilbakemeldinger fra deres kunder i forhold til om dere kommer til å fortsette med å utstyre deres utgivelser med kopisperrer?

— Alle tilbakemeldinger vi får er veldig viktige, vi vil ha et system som funker 100% før vi begynner å bruke det på våre norske utgivelser. Med en gang vi får en klage på en internasjonal utgivelse, spør vi om hvilket avspillingsutstyr vedkommende har brukt, og sender dataene til Tyskland – jeg kan love deg at de er under ganske stort press for å få løst dette problemet raskt, og på en god måte, sier Midtveit, som allikevel ikke er redd for å miste kunder på grunn av det tilsynelatende voksende kopisperre-hatet.

— Det har vært svært få klager i det siste, og med de nye systemene som kommer til høsten vil vi rette på mange av problemene folk opplever i dag, lover den norske BMG-sjefen.

Det er nå en uke siden Ballade sendte ut denne spørsmålsrekken til BMG, Sony og EMI, i håp om å gi de mange forbrukerne på http://forbrukermakt.drmowinckel.com svar på spørsmål. Til tross for gjentatte henvendelser har Ballade foreløpig ikke mottatt noen svar fra EMI Recorded Music AS eller Sony Music.