Populærmusikk

Inferno selger ut igjen

06.03.2006
Knut Steen

Mye takket være midlertidig gjenoppståtte Emperor, har Infernofestivalen solgt ut Rockefeller og lillebror John Dee for nok en påskehelg. – Bortsett fra 30 billetter til den første dagen, er alt utsolgt sier presseansvarlig Gro Narvestad. Hovedattraksjoner ved siden av Emperor er Carpathian Forest, Usurper, Borknagar, Marduk og Cathedral. Festivalen har også i år en ganske unik norskprofil – hele 16 av 30 band er norske.

At Rockefeller og John Dee kunne bli i minste laget for en ekstrem-metal-festival i påskehelgen hadde vel ingen trodd for fem år siden.

Nå er ingen som kjenner Inferno-festivalen overrasket lenger.

Presseansvarlig Gro Narvestad legger ikke skjul på at festivalen har lagt gullegget med å trekke legendariske Emperor, som hadde bestemt seg for å ta en Lazarus rundt de tider. Infernofestivalen blir den første – og definitivt mest intime – av en svært kort rekke spillinger før bandet lusker tilbake i graven.

— Det er klart vi er fryktelig stolte av å ha Emperor her. Vi har hatt absolutt alle emperor-medlemmene her i andre konstellasjoner, så det er veldig stas å ha dem her som Emperor. Når det er sagt – vi hadde ikke klart å trekke stappfullt hus med bare dem – de skal tross alt spille bare én av de tre kveldene, sier Narvestad.

I tillegg til utenlandske storheter som Cathedral, Usurper og Marduk, har festivalen som vanlig en sterk norsk profil: Hele 16 av 30 band er kommer fra hjemlige trakter.

Festivalen gir som vanlig også scene til de ”foreløpig ikke så store” – eller såkalte demoband. I år er det Imbalance, Rimfrost, Funeral, Legion og Vesen som får de tidligste spillejobbene på John Dee. Noen av disse bandene vil Ballades lesere kunne bli nærmere kjent med litt tettere opp mot festivalstart.

Ballade kommer også til å ta en prat eller tre med intro-bandene vi snakket med i fjor – for å høre hva Inferno-spillingen har gjort for metal-karrieren så langt.

I følge Narvestad kommer årets inferno-band til å få publikummere fra hele kloden:

— Vi har solgt over 30% av billettene til utlandet i år. Det er ganske spesielt, selv til Inferno å være. I tillegg kommer det sjangerpresse fra så godt som hele den vestlige verden, så gode konserter skulle ha mulighet til å gi gjenklang også utenfor riksgrensa, mener Narvestad.

Infernofestivalen går fra og med 13 til og med 15 april, og har følgende band på spillelistene:

Torsdag 13. april:

Rockefeller:

Keep of Kalessin
Nightrage
Khold
Carpathian Forest
Usurper

John Dee:

Imbalance
Waklewören
Demonizer
The Deviant
Sahg

Fredag 14. april:

Rockefeller:

System:Obscure
Dismember
Susperia
Borknagar
Emperor

John Dee:

Rimfrost
Funeral
Manngard
Endstille
Bloodthorn

Lørdag 15. april:

Rockefeller:

Disiplin
Bolt Thrower
Scum
Marduk
Cathedral

John Dee:

Legion
Vesen
Face Down
Yattering
Witchcraft

Ballade vil følge opp med mer Inferno-stoff frem mot festivalstart.

