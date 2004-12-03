Avskjedsfest for «Ambolt»

Gro Narvestad har i åtte år vært tilknyttet Petre. Hver søndag har hun gitt lytterne en solid dose ekstrem-metal i det populære programmet «Ambolt», men denneromjulen sendes det aller siste programmet på lufta. – Det er på tide å klippe håret og få seg en skikkelig jobb, sier Narvestad. Men først slår hun på skarptromma og holder gravøl på John Dee, lørdag 4.desember – med belgiske Demonizer, svenske Witchcraft og norske Nocturnal Breed og Lamented Souls på scenen.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Jeg har tatt den tunge avgjørelsen å slutte i Petre, hvor jeg har tilbragt de siste åtte årene, for å se hva som skjer rundt neste sving, forteller Gro Narvestad. – Dette er fremdeles nokså nytt for ledelsen, så Lillelien og Moslet har litt å finne ut av framover – men jeg tror og håper de innser metalens verdi på kanalen og får tak i kompetente folk til å videreføre jobben som startet i 1997.

Fremover vil Gro Narvestad, som i likhet med mange Petre-veteraner startet sin radiokarriere med egne program på RadiOrakel, bl.a. fortsette med management-jobbing for norske metal-band i Khaoz Productionz, som alt har imponerende navn som 1349, Arcturus, Bloodthorn, Hades Almighty, Nocturnal Breed og Red Harvest i stallen. Khaoz Productionz driver hun i samarbeid med Ann-Karin Frestad, som i likhet med Narvestad også har vært sentral i den viktige Infernofestivalen.

Gro Navestad startet i Petre etter å ha hørt rykter om at kanalen trengte «ei grepa metall-dame».

— Jeg ringte daværende kanalsjef Nils Heldal helt til han ikke orka mer og kalte meg inn på intervju. Der satt han og Harald Are Lund og grilla meg en liten stund, og vips. Jobb i P3, gitt, sier Gro Narvestad til NRK.no, som også var innom både Barnetimen og Nattønsket. I Petre var hun først en av programlederne i det viktige, men nå nedlagte musikkprogrammet Roxrevyen, og fikk deretter sin egen, faste sending under «Ambolt»-navnet – til stor glede for tusener av trofaste metal-lyttere.

Narvestad innrømmer at hun går en noe usikker arbeidsframtid i møte, men satser på at det skal ordne seg.

— Siden jeg alltid lander på beina, er ikke det noe jeg bekymrer meg over. I tilllegg til jobben i Khaoz, vil jeg fremdeles sitte som styreformann for Inferno-festivalen.

Mange metal-fans har uttrykt bekymring for at musikkstilen nå skal få skrinnere kår i Statskanalen, selv om det relativt ferske programmet Pyro, med Totto Mjelde og Asbjørn Slettemark, også serverer solid med hardrock, om enn som regel av et litt snillere slag enn det Narvestad har servert på søndagskveldene. Hun innrømmer selv at hun bare har blitt «mer og mer ekstrem» med årene.

Nettopp Faro-redaktør Slettemark, alias DJ Goatboy, vil være med å feire Petre-kollegaen på John Dee lørdag, der Gro Narvestad selv skal være toastmaster så lenge kreftene holder.

— Etter åtte år må vi holde et durabelig gravøl – dette skal sannelig avsluttes på en uverdig og feststemt måte.