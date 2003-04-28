Populærmusikk

«Infernal Gathering» – Inferno på plate

Publisert
28.04.2003
Skrevet av
Knut Steen

– Den enorme responsen fra publikum og utenlandsk presse fikk oss til å forstå at festivalen trengte å bli dokumentert, og det er en av grunnene til at vi nå slipper det første Inferno-samlealbumet. Ideen er å vise fram band som har spilt på festivalen, både med eksklusive spor og live-materiale, forteller Inferno-medarrangør Gro Narvestad. TABU recordings, som har gitt ut samleren «Infernal Gathering», varsler også en Inferno-DVD etter stort påtrykk fra utlandet.

— Vi er ekstremt fornøyde med gjennomføringen, og overveldet over at alt så til de grader på skinner, sier Ann Frestad, som sammen med Narvestad, Jan Martin Jensen og Frode Hansen, er ansvarlig for årets Infernofestival.

— Rett etter festivalen var vi selvfølgelig utslitte, men nå er vi i full gang med å planlegge neste års Inferno, forteller Frestad.

Metalfesttivalen, som i år var utvidet til tre dager, var også utsolgt i god tid før festivalstart. Pressedekningen var også hakket bedre enn i fjor: ZTV var tidlig på plass og allestedsnærværende festivalen igjennom, mens NRKs Upunkt-redaksjon var tilstede for å filme fredagens konserter til Internett-streaming. NRK og TvNorge var innom for å lage nyhetsreportasjer.

— Vi la ut 1 100 tredagerspass, og 400 enkeltbilletter til hver av dagene. I tillegg til band, og metalpresse fra hele verden, er det tydelig at Infernofestivalen har bitt seg fast for å bli. Derfor hadde vi lyst til å gi ut en plate med band som har spilt eller skal spille på festivalen, for å dokumentere det vi driver med, sier Narvestad, som sammen med TABUs Erik S. Røhne plukket ut band og låter til samleren.

— En del av pakka er å vise frem et par usignerte norske band på plata. Årets utvalgte er Koldbrann og Audiopain, forteller Røhne, som tror plata kommer til å gjøre det godt – spesielt i utlandet.

— Foreløpig har vi solgt 1000 eksemplarer i Norge, men plata går fremdeles bra, og med en såpass god bredde på skiva, er jeg sikker på at den kommer til å gjøre det godt også i utlandet. Det vi mangler nå, er å få opp en ordentlig eksportavtale, men responsen fra utenlandske selskaper har vært over all forventning – både på distribusjons- og lisenssiden. Ett stort tysk metalselskap ønsker til og med verdensomspennende distribusjonslisens på «Infernal Gathering», forteller Røhne, som tar suksessen som et bevis på hvor godt feste Infernofestivalen har fått internasjonalt.

— Denne samme interessen har også gjort at vi kommer til å gi ut en Inferno-DVD litt frem i tid, forteller Røhne, som betrakter «Infernal Gathering» som en knallstart for TABU, som ikke overraskende springer ut av TUBA Records A/S.

— Dette var labelens første utgivelse, vi følte at vi måtte ha noe solid for å åpne ballet. De første platene vi gir ut kommer nok til å være med etablerte band, fordi vi sikter oss inn på et utenlandsk marked. En Inferno-DVD kommer til å være midt i blinken i så måte, både for Infernofestivalen og TABU, sier Erik S. Røhne.

BransjeFestivalerGenrePopulærmusikkRock / MetalIntervjuerKonserter / ForestillingerPlateutgivelserUtlandet

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

