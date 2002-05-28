Indignert Øya-ledelse vil «beskytte Quart mot seg selv»

En mulig konflikt er under oppseiling i etterkant av at Quart Festivalen la ut en tegneserie på sine hjemmesider i helgen, der Øyafestivalen ble fremstilt som nazister som ble sodomisert av Levi’s. – Det må ligge en irritasjon bak dette innspillet til Quart Festivalen, mener Øya-pressesjef Christian B. Østlie. – Vi tåler en spøk i Øyafestivalen. Det er bare noe med måten dette ble gjort på, som var utrolig platt.

— Det er greit at Quart ønsker å kommentere vår norskprofil. Vi kommer imidlertid ikke til å gjøre noen forandringer på dette punktet. Norske band har alltid vært og vil være en hovedsatsning for Øyafestivalen, kommenterer Øyafestivalens pressesjef Christian B. Østlie overfor Ballade.

Øyafestivalen og deres pressetalsmann føler seg på ingen måte truffet i anklager om å være selvhøytidelige og humørløse.

— Vi har jo all mulig humor. Folk må gjerne harselere med oss. Denne tegneserien var imidlertid vel drøy.

Quomiks-stripen til tegnserieskaper Ronny Haugeland vakte sterke reaksjoner, og ble mandag fjernet etter mye påtrykk fra miljøer rundt Øyafestivalen

— Ganske mange ringte til oss og reagerte på stripen, og lurte på om det var en konflikt i oppseiling mellom oss og Quart. Det var fans av både Quart og Øyafestivalen som lurte på hva dette var for noe. Det er klart at at vi har humor og tåler harselas, og det gjentar jeg gjerne. Denne humoren ble imidlertid ikke forstått av så veldig mange. Mange ble oppmerksomme på saken i helgen og lurte på om det var en konflikt på gang.

Øyafestivalen ønsket i følge pressejsfenen å beskytte Quartfestivalen mot seg selv.

— Når vi valgte å ringe Quart i denne sakens anledning, var det for deres egen skyld. Vi syntes det var flaut og pinlig på Quart Festivalens vegne, og ønsket ikke at de skulle stille seg i et slikt dårlig lys.

Han mener samtidig at Quart Festivalen har vikarierende motiv for denne tegneserien.

– Slik jeg ser det, må det ligge noe mer bakom dette. Det tror det må ligge en veldig seriøs irritasjon fra Quart-festivalens side her. Vi har også tidligere mottatt flere sure mail fra dem fordi vi profilerer oss så sterkt i forhold til norsk musikk.

Østlie mener Øyafestivalen har vært trendsettende og påvirket den norske festivalfloraen, og deriblant også Quartfestivalen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Det er helt åpenbart ar vi har jobbet mye med norsk musikk, og fått veldig gode resultater ut av det. Vi dro i gang en bølge da vi startet festivalen. Dette er en bølge som også Quart ble med på etterhvert. Året etter fikk også Quart en norsk scene.

I følge Øyafestivalens ledelse kan dette ha vært en tung kamel å svelge for festivalarrangørene i Kristiansand.

– Jeg vil stille sterkt spørsmålstegn med hvem som er hårsåre, og stiller også spørsmålstegn ved denne måten å formidle en slik irritasjon på. dette er veldig sært. Likevel må jeg tillegge at vi har et godt forhold til Quart, og ønsker fortsatt å ha det. Vi har hatt mye kontakt med Toffen Gunnulfsen, som har bidratt positivt i forhold til Øyafestivalen på mange måter. Det er ingen tvil om at Quart har vært forbilder for oss på mange måter, men definitivt ikke i denne saken.

Dette er ifølge Østlie ingen enestående sak.

— Det er ikke første gang Quart-festivalen forsøker å dempe oss når vi markedsfører oss med norsk musikk. Det at dette nå blir offentlig kjent, forandrer ikke saken så mye. Ærlig talt vet jeg ikke hva som er problemet deres, sier en lettere irritert pressesjef.

Østlie mener også at Hetland kommer med faktiske feil.

— Det at Levi’s booker band er ikke sant. Det er en usannhet som nå kommer frem en gang til. Vi har ingen Levi’s-scene her på Øya. Derimot er det slik at Øyafestivalen presenterer Levi’s på en av scenene hvor vi har booket bandene. Quart har fått mye «punk» – og til dels ufortjent punk – for deres omgang med sponsorer. Det gjør imidlertid ikke saken bedre at de nå velger å komme med usannheter om oss. Vi og Quart Festivalen er skjønt enige om at vi trenger sponsorer for å få arrangementet til å funke.

Vil denne saken få noe etterspill?

— Parafraser av denne typen og uttalelser som dette har ingen injurierende kraft. Det er bare utrolig platt. Jeg håper at vi kan fortsette det gode samarbeidet med Quart. Vår norsk profil kommer til å forbli slik den har vært, selv om Quart nå har de gått ut åpent med sin irritasjon over vår satsning på norsk musikk.

— Det at jeg nå velger å kommentere saken, er ikke på grunn av tegneserien, men fordi Pål Hetland velger å ta saken videre. Det blir ikke helt riktig slik Pål fremstiller oss og vår markedsføring. Dette med «norsk musikk for nordmenn» er noe han har funnet på selv. Det står ingenting om dette på våre sider. Snarere er slik at vi har ønsket å skape bra grobunn for et eksportmarked, slik England og Sverige har gjort før med stor suksess. Vi synes ikke at det er rettferdig å bli linket til fascisme. Ellers kan Hetland gjerne begynne å se nærmere på antall ganger som det står norske band på våre hjemmesider. Endel av tallmaterialet som han opererer med stemmer dårlig.