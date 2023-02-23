Musikalsk bønn for Ukraina

Leif Ove Andsnes, Solistkoret, Trygve Seim, det ukrainske kvinnekoret FolkeMelodi og trekkspiller Mykola Sheremeta. Torsdagens støttekonsert for Ukraina fyller Aulaen med ukrainske komposisjoner.

Morgenen 24. februar 2022 invaderte Russland Ukraina. Gjennom et år med krig i Europa har Ballade skrevet om hvordan vi fortsatt, og kanskje ekstra forsterket, hører ukrainsk musikk i Norge. Hvordan musikerne og musikkskapernes liv påvirkes – og om hvordan musikken utveksles over grensene. Denne uka markerer flere scener sin støtte til ukrainerne. Kveldens støttekonsert i Universitetets Aula er et av initiativene:

Christian Kjelstrup, tidligere Samtiden-redaktør og nå forlagsredaktør for Vigmostad & Bjørke sakprosa, tok initiativet til konserten, og er også den som har programmert den. Han har fått med seg en rekke av landets fremstående norske og ukrainske utøvere, som Leif Ove Andsnes, Det Norske Solistkor, det ukrainske koret FolkeMelodi og den ukrainske trekkspilleren og musikkpedagogen Mykola Sheremeta.

Universitetet i Oslo er samarbeidspartner, det samme er SOS Barnebyer. Inntektene fra billettsalget går uavkortet til SOS Barnebyers arbeid med å sørge for klær, medisiner og skolegang til ukrainske barn, som mange opplever sterke krigstraumer fra et liv midt i krigen.

En grunn til at jeg drar i gang en slik konsert, er nettopp at ukrainsk musikk både før og etter krigen har glimret med sitt fravær ved sentrale norske kulturinstitusjoner. – Christian Kjelstrup

Konsertprogrammet er basert på utvalget Kjelstrup satte sammen da han var gjest i NRK Klassisk-programmet «Min favorittmusikk» i november 2021, forteller han til Ballade. Det er utelukkende musikk fra den rike ukrainske musikkarven på programmet, musikk og komposisjoner et stadig større norsk publikum får øynene og ørene opp for. De ukrainske utøverne som er med, er alle bosatt i Norge fra før krigen.

Kjelstrup tilbrakte en stor del av studietiden i Russland, et land, språk og en kultursfære han kjenner godt. Han har arrangert flere møteplasser for samtaler og debatt om både russisk og ukrainsk kunst, kultur og samfunn, blant annet samtalen mellom den ukrainske forfatteren Andrei Kurkov og den russiske forfatteren Mikhail Sjisjkin på Litteraturhuset i Oslo kort tid etter at krigen brøt ut i fjor vinter.

Tidligere denne uka ledet han også paneldebatten «Kan vi spille russiske verk nå?» i Operaen. I forbindelse med denne skrev han i en kommentar på Facebook at spørsmålet om russisk kulturboikott er dypt personlig: «Tilfeldighetene skal ha det til at jeg arrangerer en støttekonsert for Ukraina, med utelukkende ukrainsk musikk på repertoaret (…) Eller kanskje er det ikke helt tilfeldig: En grunn til at jeg drar i gang en slik konsert, er nettopp at ukrainsk musikk både før og etter krigen har glimret med sitt fravær ved sentrale norske kulturinstitusjoner – i hvert fall om man sammenlikner med den nærmest automatisk faste tilstedeværelsen og det relativt store omfanget av russisk musikk på programmene til de samme institusjonene. Samtidig skal det sies at den rike russiske musikkarven har hatt stor betydning også for meg: Det var etter å ha lyttet til og blitt beveget av mye av denne musikken, og etter å ha lest de russiske litterære klassikerne, at jeg som ung mann på 1990-tallet bestemte meg for å dra til Russland for å studere russisk litteratur.»

Blant verkene på kveldens støttekonsert er «Bønn for Ukraina» i både Valentyn Silvestrovs og Mykola Lysenkos, Ukrainas Grieg, tonesetting. Et annet verk er den ukrainske vuggevisa «Oy khodyt kon solo vikon», som fremføres av saksofonist Trygve Seim og pianist Andreas Utnem.

Seim forteller i en kommentar i sosiale medier at han lærte vuggesangen av harpisten Ruth Potter, og at han fremførte den på Free Media Award på Det Norske Nobelinstitutt i fjor, der seks ukrainske journalister mottok hver sin ytringsfrihetspris. Prisen til journalisten Vladyslav Yesypenko ble mottatt av den rundt 12 år gamle datteren hans, beskriver Seim, fordi journalisten selv sitter i fengsel på Krimhalvøya. «Etter dette har jeg spilt ‘Oy khodyt kon solo vikon’ på hver eneste konsert jeg har holdt, uansett hvem jeg har spilt med. Selv om den er en av de aller vakreste vuggevisene jeg har hørt, håper jeg at jeg snart slipper å måtte spille den på alle konserter jeg gjør», kommenterer Seim.

85 år gamle Valentyn Silvestrov er Ukrainas største komponist. Nå er han også flyktning. Musikken er mennesket, forteller Silvestrov til Ballade i dette intervjuet vi gjorde med ham under Ultima sist høst:

– Eg vil at denne skurkskapen skal ende, denne ondskapen som denne kakerlakken starta; fordi han drep musikken når han prøvar å drepe ein sivilisasjon. Alt liv som er øydelagt på grunn av hans vilje, kvart barn eller kvinne eller mann sitt liv er musikk. Det er livets musikk som blir drept akkurat no, konstaterer han.

– Musikken er inne i desse menneska som døyr. Dei blir drept med overlegg medan vi spelar i orkesteret. Vårt kollektive samfunn, utan kvart enkelt menneske, er ingenting – og utan folk, er musikken vår søppel, som eit hus utan folk i. Utan menneske er der ingen Bach, ingen Leonardo, ingen Mozart eller Beethoven. Alt er berre søppel utan menneske. Bibelen kallar eit mord av eit menneske, eit mord av Gud. Når du drep eit menneske, drep du Gud.

Dette er programmet for kveldens konsert i Aulaen:

– FolkeMelodi: Sjtsjedryk (Mykola Leontovytsj)

– FolkeMelodi: Ukraina (Taras Petrynenko)

– Det Norske Solistkor: Bønn for Ukraina (Valentyn Silvestrov)

– Det Norske Solistkor: Bønn til Jomfru Maria (Anna Gavrilets)

– FolkeMelodi og Det Norske Solistkor: Bønn for Ukraina (Mykola Lysenko)

– Andrea Bræin Hovig og Svetlana Prokopiv leser diktet «Testament» av Taras Sjevtsjenko

– Mykola Sheremeta (trekkspill): Melodija (Myroslav Skoryk)

– Mykola Sheremeta (trekkspill): Konsertstykke (Volodymyr Listratov)

– Sunniva Herland Monstad (hardingfele): Reve ta stohne Dnipr sjiroki

– Sunniva Herland Monstad (hardingfele): Oi tam na gori

– Leif Ove Andsnes (piano): Preludium op. 44 nr. 1 (Borys Ljatosjynskij)

– Leif Ove Andsnes (piano): Bagatelle op. 1 nr. 3 (Valentyn Silvestrov)

– Trygve Seim (saksofon) og Andreas Utnem (piano): Oi khodyt son kolo vikon

– Trygve Seim (saksofon) og Andreas Utnem (piano): Ubeskrivelig blått og ømt (Valentyn Silvestrov)

– Inger Margrethe Furre Thommesen (bratsj): Slava Ukraini! (Marcus Paus)

Konferansier: Christian Kjelstrup