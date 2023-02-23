DJer markerer ettårsdagen for krigen: – Kultur er viktig når vi representerer Ukraina internasjonalt

Serge Jazzmate mener musikk og dans motvirker skadene av krigen. På ettårsdagen for invasjonen spiller han og fem andre ukrainske DJer i Oslo.

Morgenen 24. februar 2022 invaderte Russland Ukraina. I gjennom et år med krig i Europa har Ballade skrevet om hvordan vi fortsatt, og kanskje ekstra forsterket, hører ukrainsk musikk i Norge. Hvordan musikerne og musikkskapernes liv påvirkes – og om hvordan musikken utveksles over grensene. Denne uka markerer flere scener sin støtte til ukrainerne, her er ett initiativ:

– Vi låner bort nøklene til Jæger til vår ukrainske motpart – for en takeover og innsamling i anledning den pågående krigen. Slik innleder den toetasjers klubben Jæger sin invitasjon til fredagens ukrainske DJ-maraton.

En av dem som lander i Oslo for spillejobb i morra er Serge Jazzmate (Serge Grischenko). Han er blant dem som holder liv i klubbscenen i millionbyen Kyiv. Han spiller fast på klubben han var med og grunnlegge i hjembyen, og arrangerer også fester og musikkvelder. Der må alle stenge kvart på ti om kvelden, for at personale og gjester skal komme seg hjem før portforbudet setter inn kl 23 i hovedstaden i det invaderte landet.

Via Jæger, klubben som inviterer ham til Norge, sendte ballade.no spørsmålet: – Hva tenker du om å reise utenlands for spillejobber nå? Både praktisk, og kanskje filosofisk, er det vel knytta noen hindringer til det å reise inn og ut av et land i krig?

– Ukraina er hjemlandet mitt. Også når vi er i krig. Når mulig, prøver jeg å fortsette jobben min som DJ og håper handlingene mine bringer positive følelser til mennesker i og utenfor Ukraina. Kultur spiller en viktig rolle i Ukrainas sosiale og økonomiske liv, i utviklinga av landet og dessuten gir den oss muligheten til å representere Ukraina på internasjonale arenaer, i krigstid, svarer Grischenko.

– Under den militære unntaktstilstanden [som nå gjelder], får ingen menn mellom 18 og 60 år reise utenlands unntatt i veldig spesielle tilfeller. Dog har vi muligheten til å reise utenlands ved å søke Kulturdepartementet og få tillatelse fra grensekontrollen [State Border Guard Service]. Der reisen tidligere tok flere timer, tar det nå flere dager å reise én vei, beskriver Serge på epost til Ballade.

Serge Jazzmate trekker fram de utenlandske DJene som en sjelden gang også ankommer Kyiv (Kiev) og opptrer nå i krigstid: – De fortjener respekt, sier han til Jæger, som har publisert et lengre intervju med ham.

– Når du lever i konstante felt av negative følelser, i frykt og angst, under mange restriksjoner, påvirker musikk og dans menneskene positivt.

Stanislav Tolkachev, Nastya Muravyova, Danilenko, Serges «partner in chrime» Pavel Plastikk og hun som kaller seg human margareeta spiller også på fredag på Jæger. I den rekkefølgen spenner musikken deres og DJ-personlighetene fra technopionerer, pumpende techno/breakbeat, klassiske grooves fra en musikkprodusent med modulærsynther, middelhavsvibber til Margareetas kunst-møter-eksperimentell-musikk-arrangement. Flere av de nevnte er også arrangører, som Serge Jazzmate.

Inntektene fra klubbkvelden går til initiativet Musicians Defends Ukraine – som sender billettinntekter og innsamlinger videre til ukrainske artister såvel som millitært utstyr og helsemateriell og energiforsyning. Serge sier at hver billettkjøper støtter det ukrainske samfunn, direkte med penger og til og med til deres militære forsvar. Jæger har også spurt ham, siden mange unge voksne ukrainere, inkludert DJer, har flyktet fra Ukraina og samlet seg i europeiske byer, særlig i Berlin; hva som holder ham i Kyiv. De ber ham forklare hvordan artister overlever, og hvordan en eventuell militærtjeneste påvirker livene deres:

– Jeg har mulighet til å dra fra landet, men jeg holdes her av min egen business – jeg driver et selskap – min favorittby, eksepsjonelle mennesker og favorittklubbene ∄ og Closer. Å leve av opptredener alene er ikke mulig nå. Jeg har en medisineksamen og kan tjene i hæren – men har fått utsettelse.

Flere initiativ der musikk markerer ett år med krig:

KORK og Emma Steinbakken har laget en kollasj med NRK Nyheter med sterke bilder fra krigen – der orkesteret og artisten svartkledd framfører «Brothers in Arms».

I Universitetets Aula framføres ukrainsk musikk torsdag 23. februar. Les mer om det siste på Ballade.no i egen sak.

Samtidig inviteres et bredt felt av kulturorganisasjoner til å protestere mot krigen: Under fanen «Solidaritet med Ukraina» inviteres nå norsk kulturorganisasjoner og -aktører til å markere krigsmotstand med appeller og kunstneriske innslag. Markeringen skjer, som i fjor, ved den russiske ambassaden fredag 17. mars. Det er Den norske Forleggerforeningen som organiserer og inviterer til opprop og markering.