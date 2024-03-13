Nico & Vinz er tilbake – reiser på mini-Norgesturné i april

Den ble en eventyrlig suksess, låten «Am I Wrong» de to gutta fra Holmlia ga ut for 11 år siden. Nå feirer duoen med nyinnspilling av låten på norsk og miniturné.

Nico & Vinz – Nico Sereba og Vinz Dery – fremførte «Am I wrong» live på Nobelkonserten i Oslo Spektrum i desember 2013.

Akkurat et år etter stod de skulder til skulder med USAs president Barack Obama som artister på line-up’en under julegrantenningen til Det hvite hus i Washington D.C. Noen måneder senere fikk de æresutmerkelsen Årets spellemann og turnerte Europa rundt.

De siste årene har duoen hatt base i Los Angeles. Der har de i følge pressemeldingen fra turnéarrangøren All Things Live utforsket sitt musikalske uttrykk, samarbeidet med artister som Bebe Rexha og Kid Ink, og opptrådt på flere store amerikanske scener og show, som David Letterman’s «Late Show», The Ellen Degeneres Show og hos Jimmy Fallon.

«Am I Wrong» har over 1 milliard avspillinger på Spotify, og snart slipper Nico & Vinz en nyinnspilling av låten på norsk.

Og nå er det tid for å komme hjem, melder de via turnéarrangøren; tilbake til røttene, tilbake til fansen som har støttet dem fra begynnelsen, «klare til å bringe energien og lidenskapen fra «Am I Wrong» og etterfølgende hits til en scene nær deg», mens de oppfordrer publikum til å bli med på «feiringen av tiårsjubileet for en låt som for alltid vil være en del av vår musikalske historie».

Dette er Nico & Vinz’ turnéliste:

19. april – WinterEnd – Trysil

20. april – SALT – Oslo

25. april – Folken – Stavanger

26. april – Kulturhuset – Bergen

27. april – HAVET – Trondheim