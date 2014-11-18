Jakten på bedre musikktall fortsetter

Music Norway bestiller ny eksportanalyse hos BIs nye forskningssenter, og håper det også blir plass til en analyse av økonomien hos Nico & Vinz.

– Bildet vi har av musikkfeltet i dag er ikke dekkende. Det er stort behov for både ny statistikk og ny forskning, sa Music Norways direktør Kathrine Synnes Finnskog under åpningen av det nye Centre for Creative Industries på Handelshøyskolen BI (forkortet BI:CCI) sist torsdag.

Fra senteret har Music Norway bestilt en undersøkelse blant musikere med eksporterfaring og en analyse av tallene som kommer fram.

I samme analyse inngår en studie av utenlandssuksessen til Nico & Vinz.

Siste hånd er ennå ikke lagt på avtalen med duoen, men går det som Synnes Finnskog håper, vil analysen bli klar til fremleggelse på By:Larm i Oslo i mars.

– Det er et drømmecase som det hadde vært veldig spennende å få til, sier Synnes Finnskog.

Godt innøvd

Når en ny vit.ass kommer i januar vil det nye BI-senteret bestå av ni forskere, som i følge BIs nettsider skal drive både «egeninitiert grunnforskning og nyttig oppdragsforskning». Senteret ledes av kulturprofessor Anne-Britt Gran.

Senteret skal arbeide med flere prosjekter som vil berøre musikkbransjen.

– En kartlegging av kreative næringer, herunder musikkbransjen

– Digitalt kulturkonsum der musikk inngår

– Musikkeksport

– Bedriftsmarkedet for kunstnere, skuespillere og musikere, der bedriftsledere skal spørres om sine erfaringer, motiver og holdninger til bruk av kulturlivet.

Det hører med til historien at BI tapte mot Høyskolen på Lillehammer da KUD i sommer skulle etablere et nytt nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringen.

Gran sa under åpningen med et smil at hun hadde fått øvd godt på utformingen av det nye BI-senteret under søknadsprosessen før sommerens utlysning.

Men sorgen over tapet av et stort statlig prosjekt har likevel ikke gått helt over.

– Jo da, jeg sørger stadig over tapte 25 millioner kroner. Men vi sutrer ikke, og gjør det vi kan med de ressursene vi har til rådighet fra BI og eksterne oppdragsgivere, sier hun.