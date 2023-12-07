Hør, hør, Hilma Nikolaisen synger på norsk denne jula

Søster Nikolaisen har igjen funnet fram dombjellene og elgitaren.

Nesten hvert år siden 2015 har Hilma Nikolaisen sluppet en julelåt. Nå kan hun kalle det en tradisjon. Plateselskapet Sheep Chase records sier 2023 ikke blir unntak – men likevel litt annerledes.

For første gang synger Hilma på norsk, skriver plateselskapet i en pressemelding. Fredag kommer en sang hun skrev for det litterære julemagasinet «Julenatt», som ellers inkluderer tekster fra flere kjente norske forfattere. «Hør Hør» er enkelt fortalt en perfekt låt for høytiden, der den treffer den melankolske og håpefulle stemningen «mens verden står i brann».

– Vi trenger dette håpet, og nok en gang viser Hilma sin imponerende bredde som komponist og låtskriver, i følge Sheep Chase records. Hilma Nikolaisen er kjent som gitarist og artist – og som et av flere rockemusikalske søsken til Elvira (sanger/Artist), Emil (Serena Maneesh) og Ivar (Kvelertak).