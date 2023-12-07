Hilma Nikolaisen: Håpefull, musikalsk jul, for første gang på norsk.

(Foto: Ingrid Pop)

Hør, hør, Hilma Nikolaisen synger på norsk denne jula

07.12.2023
Siri Narverud Moen

Søster Nikolaisen har igjen funnet fram dombjellene og elgitaren.

Nesten hvert år siden 2015 har Hilma Nikolaisen sluppet en julelåt. Nå kan hun kalle det en tradisjon. Plateselskapet Sheep Chase records sier 2023 ikke blir unntak – men likevel litt annerledes.

For første gang synger Hilma på norsk, skriver plateselskapet i en pressemelding. Fredag kommer en sang hun skrev for det litterære julemagasinet «Julenatt», som ellers inkluderer tekster fra flere kjente norske forfattere. «Hør Hør» er enkelt fortalt en perfekt låt for høytiden, der den treffer den melankolske og håpefulle stemningen «mens verden står i brann».

– Vi trenger dette håpet, og nok en gang viser Hilma sin imponerende bredde som komponist og låtskriver, i følge Sheep Chase records. Hilma Nikolaisen er kjent som gitarist og artist – og som et av flere rockemusikalske søsken til Elvira (sanger/Artist), Emil (Serena Maneesh) og Ivar (Kvelertak).

Hilma Nikolaisen

– Julefortellinga er så flosklete, men samtidig et veldig fint bilde på livet

Hilma NIkolaisen er tilbake. Hvert år. I år synger hun om håpet i en nyfødt baby.

Hilma Nikolaisen

Inspirasjoner: Hilma Nikolaisen velger Emil Nikolaisen

Artist og låtskriver Hilma Nikolaisen kommer fra en musikalsk familie, og hun trenger ikke se langt for å se sin...

Hilma Nikolaisen

Hilmas julespilleliste for juleskeptikere

Litt usikker på om du er klar for jul i gjen når du hører «All I Want for Christmas» nok...

Forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder

TONO og Norsk musikkråd med ny avtale for grasrotarrangører

TONO og Norsk musikkråd (NMR) har blitt enige om en ny avtale som omfatter 240 mindre konsertarrangører.

Jørgen Karlstrøm

Jørgen Karlstrøm går av etter åtte år, og advarer mot økende kommersialisering

Jørgen Karlstrøm takker for seg som leder for både Norsk Komponistforening og TONOs styre for å la nye krefter ta...

Parkert Piano åpning i Østbanehallen i 2015 Foto: Lars Erlend Tubaas Øymo

Ny søknadsrunde for Parkert piano

JM Norway og Sparebankstiftelsen DNB inviterer organisasjoner, institusjoner, skoler og andre til å søke om å få et piano eller...