Norske artister trår til for palestinske kolleger

Lørdag 7. februar arrangerer Det Norske Teatrets Palestinaprogram solidaritetskonsert for palestinske kunstnere. På scenen står blant andre Nils Bech, Emilie Nicolas, Sjur Miljeteig, Nawar Alnaddaf, Maja Ratkje og Gatas Parlament.

Under fanen «Palestinaprogrammet» vil Det Norske Teatret ha en rekke arrangementer de kommende ukene. Konserten førstkommende lørdag blir et av de største.

Publikum kan selv velge hvor mye de ønsker å betale for billetten, fra 200 til 1000 kroner per sete. Inntektene går til kunstnere i Palestina.

Nader Babba Khalayli og Rania Iraki, kjent fra blant annet Palestinapodden, skal lede showet, som ifølge teateret inneholder nyskrevne tekster fra Gaza, diktlesing og hilsener fra Vestbredden.

Det musikalske programmet består av Nawar Alnaddaf med Samer Alhafes og Khaled Lawse, Maja Ratkje og Frode Haltli, Nils Bech, Sjur Miljeteig, Fela med venner, Peter Baden, Gatas Parlament og Emilie Nicolas.

I tillegg blir det palestinsk folkedans, dabke, samt opptredener av skuespillerne Kyrre Hellum og Ken-Philippe Tete, mens forfatter og poet Rana Issa står for diktopplesing. Et populært band dukker også opp som overraskelse, avslører teatret.

I solidaritet med kolleger i Midtøsten stiller alle opp for å samle inn penger til The Palestinian Performing Arts Network Programme (PPAN), ifølge Det Norske Teatret.

Les mer om programmet her.

De siste to årene har det vært stort engasjement blant norske artister for å støtte Palestina. Artistenes Blandakor for Palestina arrangerte den første store innsamlingskonserten, «Nyttårsløfter til Gaza», i fjor i Oslo Konserthus, med artister som Bertine Zetlitz, Bugge Wesseltoft, Marit Larsen og Kari Bremnes.

Konserten ble gjentatt 24. januar i år med artister som deLillos, Pumpegris, Honningbarn, Highasakite og Mari Boine. Inntektene fra disse konsertene har gått til humanitært arbeid i Gaza, nærmere bestemt til The Palestinian Medical Relief Society (PMRS).