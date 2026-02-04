Solidaritetskonsert artister kollasj

Gatas Parlament, Emilie Nicolas, Nils Bech og Fela er blant artistene publikum får oppleve i solidaritetskonserten for palestinske kunstnere, "Lengselssong og vinterstorm", på Det Norske Teatret lørdag 7. februar. (Foto: Marianne Pfeiffer Gjengedal/Lasse Fløde/Jakob Landvik)

AktueltMusikk og politikk

Norske artister trår til for palestinske kolleger

Publisert
04.02.2026
Skrevet av
Thomas Kolbein Bjørk Olsen

Lørdag 7. februar arrangerer Det Norske Teatrets Palestinaprogram solidaritetskonsert for palestinske kunstnere. På scenen står blant andre Nils Bech, Emilie Nicolas, Sjur Miljeteig, Nawar Alnaddaf, Maja Ratkje og Gatas Parlament.

Under fanen «Palestinaprogrammet» vil Det Norske Teatret ha en rekke arrangementer de kommende ukene. Konserten førstkommende lørdag blir et av de største.

Publikum kan selv velge hvor mye de ønsker å betale for billetten, fra 200 til 1000 kroner per sete. Inntektene går til kunstnere i Palestina.

Nader Babba Khalayli og Rania Iraki, kjent fra blant annet Palestinapodden, skal lede showet, som ifølge teateret inneholder nyskrevne tekster fra Gaza, diktlesing og hilsener fra Vestbredden.

Det musikalske programmet består av Nawar Alnaddaf med Samer Alhafes og Khaled Lawse, Maja Ratkje og Frode Haltli, Nils Bech, Sjur Miljeteig, Fela med venner, Peter Baden, Gatas Parlament og Emilie Nicolas.

I tillegg blir det palestinsk folkedans, dabke, samt opptredener av skuespillerne Kyrre Hellum og Ken-Philippe Tete, mens forfatter og poet Rana Issa står for diktopplesing. Et populært band dukker også opp som overraskelse, avslører teatret.

I solidaritet med kolleger i Midtøsten stiller alle opp for å samle inn penger til The Palestinian Performing Arts Network Programme (PPAN), ifølge Det Norske Teatret.

Les mer om programmet her.

De siste to årene har det vært stort engasjement blant norske artister for å støtte Palestina. Artistenes Blandakor for Palestina arrangerte den første store innsamlingskonserten, «Nyttårsløfter til Gaza», i fjor i Oslo Konserthus, med artister som Bertine Zetlitz, Bugge Wesseltoft, Marit Larsen og Kari Bremnes.

Konserten ble gjentatt 24. januar i år med artister som deLillos, Pumpegris, Honningbarn, Highasakite og Mari Boine. Inntektene fra disse konsertene har gått til humanitært arbeid i Gaza, nærmere bestemt til The Palestinian Medical Relief Society (PMRS).

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Marte Wulff og Charlotte Qvale under Nyttårsløfter for Gaza – Oslo Konserthus

Nyttårsløfter til Gaza: Musikk, solidaritet og kjærlighet

– Jeg sjekker på hvilken side artistene står før jeg kjøper plater og konsertbilletter. Jeg vil ikke bruke pengene mine...

Nyttårsløfter

Artistenes blandakor gir Nyttårsløfter til Gaza

Artistenes blandakor for Palestina stiller til kamp «med musikk som våpen»: – Vi vil komme i kontakt med Norges makthavere.

Marthe Valle og Moddi i Aida Refuge Camp Betlehem feb

– ­Det var som en stille enighet mellom oss om at kunsten og stemmene våre er livsviktige

Musiker Marthe Valle og kunstner Jannik Abel deler et sterkt engasjement for Palestina. Sammen har de brukt kunst og aktivisme...

Veslemøy Rustad Holseter

Norsk kunstner arrestert i Berlin: – Engasjementet mitt kan påvirke karrieren

Lyd- og lyskunstner Veslemøy Rustad Holseter aka Grinderteeth har blitt arrestert av tysk politi to ganger for sin støtte til...

Bendik Giske

Løyser opp i flokane

Bendik Giske er attende på NMH for å løyse opp i nokre flokar. Kanskje skal han krangle litt også.

Flere saker

Ragnhild Menes, sjef for Kongsberg jazzfestival, nå også styreleder i Jazzforum.

Ragnhild Menes ny styreleder i Norsk jazzforum: Ønsker styrking av tilskudd til norsk kulturliv

Sjefen for Kongsberg Jazzfestival ble enstemmig valgt som ny styreleder under Norsk jazzforums landsmøte.

Henrik Skram Foto: Anne Valeur

Henrik Skram nominert til HARPA

Komponisten er nominert til den nordiske filmmusikkprisen for musikken til serien Snøfall.

Screenshot 2025 01 10

Ballade video: Årsbeste 2024

Tolv av de aller fineste av fjorårets norske musikkvideoer. Fra joikesuiter til viking-musikk, frijazz til rock.